توان موشکی ایران معادلات منطقه را تحت تأثیر قرار داده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسن علیدادیسلیمانی، در خطبههای نماز جمعه این هفته کرمان که در محل مصلی امام علی (ع) این شهر برگزار شد، با اشاره به تحولات و پیشرفتهای جمهوری اسلامی در عرصههای مختلف، اظهار کرد: مقایسه شرایط امروز کشور با ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی نشان میدهد که ملت ایران با تکیه بر خون شهدا، روحیه مقاومت و اتکا به ظرفیتهای داخلی، مسیر پرفراز و نشیبی را با اقتدار پشت سر گذاشته است.
وی با اشاره به روز صنعت دفاعی، افزود: در سالهای ابتدایی انقلاب، یکی از چالشهای اصلی کشور این بود که حتی سلاحها و تجهیزات ابتدایی در اختیار جمهوری اسلامی قرار نگیرد، اما امروز دشمنان از گسترش و انتقال توانمندیهای پیشرفته دفاعی و نظامی ایران به جبهه مقاومت نگران هستند.
امام جمعه کرمان ادامه داد: اگر در گذشته، مسئله اصلی کشور استقلال و حفظ آرامش در داخل مرزها بود، امروز گفتمان آزادیخواهی و مقاومت در گستره جهان اسلام گسترش یافته و به یکی از مهمترین چالشهای جبهه استکبار تبدیل شده است.
وی با بیان اینکه چالش جمهوری اسلامی با آمریکا نیز در طول سالهای گذشته دستخوش تحول شده است، تصریح کرد: در ابتدای انقلاب، تقابل ملت ایران با آمریکا در موضوعاتی همچون تعطیلی سفارت این کشور خلاصه میشد، اما امروز سخن از پایان دادن به حضور و نفوذ آمریکا در منطقه است.
توانمندی دفاعی ایران، یکی از برکات خون شهداست
نماینده ولیفقیه در استان کرمان با اشاره به نقش شهدا در ارتقای قدرت و اقتدار جمهوری اسلامی گفت: رزمندگان اسلام با تکیه بر سه مؤلفه معنویت، بصیرت و جهاد الهی، آمادگی دارند سختترین مأموریتها را در شرایط حساس کنونی با موفقیت به انجام برسانند.
وی افزود: به برکت خون شهدا و به ویژه شهدایی که همه هستی خود را وقف دین، ارزشها و دفاع از اسلام کردند، اتفاقات بزرگی در عرصه قدرت و بازدارندگی کشور رقم خورده است و امروز توان هوافضا و موشکی جمهوری اسلامی به سطحی از اقتدار رسیده که در معادلات نظامی منطقه نقش تعیینکنندهای ایفا میکند.
علیدادیسلیمانی، همچنین ورود هماهنگ جبهه مقاومت به عرصه مقابله با استکبار و حضور گسترده ملتها در حمایت از آرمان مقاومت را از دیگر آثار و برکات خون شهدا دانست و اظهار کرد: امروز شاهد به چالش کشیده شدن گفتمانی هستیم که سالها سلطه غرب بر جهان را امری اجتنابناپذیر معرفی میکرد.
وی ادامه داد: ملتهای منطقه با وحدت، هماهنگی و تبعیت از رهبران خود میتوانند در برابر سیاستهای سلطهطلبانه ایستادگی کنند و به فضل الهی، مسیر تحقق آرمانهای ملتهای آزاده ادامه خواهد یافت.
امام جمعه کرمان در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب و انتصابهای صورت گرفته از سوی فرمانده کل قوا، گفت: این اقدامات نشاندهنده آمادگی، برنامهریزی و هوشیاری جمهوری اسلامی در مواجهه با تهدیدهاست و دشمن باید بداند ملت ایران در دفاع از منافع، امنیت و آرمانهای خود مصمم است.
هفته وحدت، فرصتی برای تقویت همدلی مسلمانان
وی با اشاره به فرارسیدن سالروز ولادت پیامبر اکرم (ص) و آغاز هفته وحدت، بر ضرورت تقویت همبستگی میان مسلمانان تأکید کرد و گفت: وحدت شیعه و سنی یک ضرورت مهم در جهان اسلام است و اتحاد مسلمانان میتواند هر دشمنی را در رسیدن به اهداف خود ناکام بگذارد.
علیدادیسلیمانی ،افزود: هر یک از مذاهب اسلامی دارای اعتقادات و مبانی خاص خود هستند، اما محورهای مشترک و مستحکم فراوانی میان مسلمانان وجود دارد که میتواند زمینهساز وحدت و همگرایی باشد.
وی با بیان اینکه دشمنان همواره به دنبال ایجاد و تعمیق اختلاف میان شیعه و سنی بودهاند، اظهار کرد: مسلمانان باید بیش از پیش حول محور شخصیت مقدس، ممتاز و بیبدیل پیامبر اکرم (ص) گرد هم آیند و اجازه ندهند دشمن از اختلافات مذهبی برای ضربه زدن به امت اسلامی سوءاستفاده کند.
مسجد؛ کانون تربیت، مقاومت و خدمت به مردم
نماینده ولیفقیه در استان کرمان همچنین با گرامیداشت هفته جهانی مسجد، نقش این مکان مقدس را در تاریخ اسلام و تحولات اجتماعی برجسته دانست و گفت: مسجد باید به جایگاه واقعی خود بازگردد و کسانی که برای رونق و فعال نگه داشتن مساجد تلاش میکنند، از هیئتهای امنا و ائمه جماعات گرفته تا دیگر فعالان فرهنگی و اجتماعی، در حقیقت سرمایهای ارزشمند برای آینده معنوی جامعه فراهم میکنند.
وی ادامه داد: مسجد در طول تاریخ اسلام همواره کانون تربیت انسانهای مؤمن، مبارز، مجاهد و خداترس بوده و در مقاطع حساس، خدمات بزرگی به اسلام و جامعه اسلامی ارائه کرده است.
امام جمعه کرمان افزود: مساجد در پیروزی انقلاب اسلامی نقش مؤثری داشتند و در دوران دفاع مقدس نیز بهعنوان پایگاهی برای سازماندهی، پشتیبانی و تأمین نیروهای جبههها خوش درخشیدند.
وی خاطرنشان کرد: مسجد علاوه بر کارکردهای عبادی و فرهنگی، در بسیاری از حوادث و تهدیدهای اجتماعی نیز میتواند پناهگاهی امن برای مردم و کانونی برای سازماندهی خدمترسانی باشد.
ضرورت جدیت بیشتر دولت در مهار گرانیها
علیدادیسلیمانی با تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، خدمت صادقانه به مردم را مهمترین ویژگی این دو شهید عنوان کرد و گفت: دولتمردان باید از فرصت هفته دولت برای تبیین اقدامات و خدمات انجامشده به مردم استفاده کنند.
وی با تأکید بر ضرورت رسیدگی جدی به مسائل اقتصادی و کنترل گرانیها، افزود: دولت باید با عزم و جدیت بیشتری به کمک مردم بشتابد و برای کاهش فشارهای اقتصادی و کنترل قیمتها اقدامات مؤثرتری انجام دهد.
تکریم پیشگامان علم، دین و خدمت به جامعه
امام جمعه کرمان در بخش دیگری از خطبههای خود، سالروز شهادت شهیدان سیداسدالله لاجوردی و علی اندرزگو را گرامی داشت و از آنان بهعنوان شخصیتهایی یاد کرد که عمر خود را در مسیر خدمت به انقلاب و مبارزه با رژیم طاغوت سپری کردند.
وی همچنین با بزرگداشت علامه محمدباقر مجلسی، خدمات گسترده و ارزشمند این عالم برجسته را به جامعه اسلامی و معارف دینی مورد توجه قرار داد.
علیدادیسلیمانی، با اشاره به روز بزرگداشت ابنسینا، روز پزشک و نیز بزرگداشت زکریای رازی و روز داروساز، این مناسبتها را به جامعه پزشکی و داروسازی تبریک گفت و اظهار کرد: جامعه پزشکی و داروسازی کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی در بخشهای مختلف علمی و تخصصی، پیشرفتهای چشمگیری داشته و توانسته است در عرصههای منطقهای و جهانی جایگاه قابل توجهی به دست آورد.
وی همچنین با اشاره به سالروز ازدواج پیامبر اکرم (ص) و حضرت خدیجه (س)، گفت: ثمره این پیوند مبارک، حضرت فاطمه زهرا (س) است؛ بانویی که سرچشمه خیرات، برکات، معنویت و بصیرت و امالائمه به شمار میرود و در تاریخ اسلام، با وجود عمر کوتاه خود، خدمات و نقش بیبدیلی در دفاع از حقیقت و هدایت جامعه اسلامی ایفا کرد.
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