به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن علیدادی سلیمانی، در خطبه های نماز جمعه این هفته کرمان که در محل مصلی امام علی (ع) این شهر برگزار شد، با گرامیداشت سالروز تأسیس شورای نگهبان، اظهار کرد: این شورا دو مأموریت اساسی بر عهده دارد که نخست صیانت از احکام اسلام و جلوگیری از تصویب قوانین مغایر با شرع و دوم پاسداری از قانون اساسی، که در کنار سایر وظایف، از مهم‌ترین مسئولیت‌های این نهاد به شمار می‌رود.

حجت الاسلام حسن علیدادی سلیمانی، با اشاره به سالروز پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و پایان جنگ تحمیلی، گفت: ملت ایران چه در دوران دفاع مقدس هشت ساله و چه در دیگر رویارویی‌های تحمیلی، هیچ‌گاه آغازگر جنگ نبوده، اما همواره با تمام توان از کشور، انقلاب و ارزش‌های اسلامی دفاع کرده است.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی در برابر تهدیدهای آمریکا و رژیم صهیونیستی با اقتدار ایستاده است، افزود: تجربه گذشته و امروز نشان داده است که طرف مقابل به هیچ عهد و پیمانی پایبند نیست و تنها زبان قدرت را می‌فهمد.

وی ادامه داد: در شرایط کنونی دو مأموریت مهم پیش روی ملت ایران قرار دارد؛ نخست، حفظ استقامت و تمرکز بر مقابله با دشمن و جلوگیری از هرگونه حواس‌پرتی در میدان و دوم، پیگیری خون‌خواهی شهدای اسلام و اجرای عدالت در برابر عاملان جنایت‌ها است.

امام جمعه کرمان، حضور گسترده مردم ایران و عراق در آیین‌های تشییع و بزرگداشت شهدا را حامل پیام‌های مهمی دانست و تصریح کرد: این حضور میلیونی، پیام روشن حمایت از جبهه مقاومت و مطالبه خون‌خواهی شهدای جنگ تحمیلی را به جهانیان منتقل کرد.

وی درباره دلایل همدلی ملت‌های ایران و عراق نیز اظهار داشت: اشتراک در مرجعیت دینی با محوریت حوزه‌های علمیه نجف و قم، فرهنگ عاشورا و قیام امام حسین (ع)، پیشینه تمدنی مشترک دو ملت و اعتقاد به ظهور منجی عالم بشریت، از مهم‌ترین عوامل پیوند عمیق میان دو ملت است.

علیدادی سلیمانی، افزود: مرجعیت و رهبری دینی محدود به مرزهای جغرافیایی نیست و جایگاهی فراتر از تعلقات ملی دارد؛ موضوعی که جلوه آن را در حضور گسترده مردم در مراسم تشییع رهبران و شهدای جبهه مقاومت مشاهده کردیم.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام ملی خاطرنشان کرد: وحدت و همدلی مردم، سرمایه اصلی کشور در برابر توطئه‌های دشمن است و همه باید نسبت به اظهارنظرها و تحلیل‌هایی که موجب ایجاد اختلاف و تضعیف انسجام جامعه می‌شود، هوشیار باشند.