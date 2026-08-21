به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید ابوالحسن مهدوی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اصفهان که در مصلای امام خمینی (ره) برگزار شد، با تسلیت سالروز شهادت امام حسن عسکری (ع)، اظهار کرد: آن حضرت در روایتی ارزشمند بر مجموعه‌ای از اعمال و رفتارهای مؤمنانه از جمله تقوا، اقامه نماز، پرداخت زکات، عفو و گذشت، فرو بردن خشم، صله رحم، ایثار، تلاش برای رفع نیازهای مسلمانان، شناخت دین، فراگیری قرآن، خوش‌اخلاقی، امر به معروف و نهی از منکر و نماز شب تأکید کرده‌اند.

وی افزود: آموزه‌های امام حسن عسکری (ع) نشان می‌دهد که دینداری تنها به انجام برخی عبادات محدود نمی‌شود، بلکه انسان مؤمن باید در رفتار اجتماعی، اخلاق، مسئولیت‌پذیری و کمک به دیگران نیز پایبند به آموزه‌های دینی باشد.

امام جمعه موقت اصفهان با اشاره به تأکید امام حسن عسکری (ع) بر صبر و انتظار فرج، تصریح کرد: رمز موفقیت انسان در مسیر الهی، تقوا و صبر است و مؤمن باید هم در انجام وظایف و تکالیف خود استقامت داشته باشد و هم در برابر گناه و وسوسه‌های شیطانی مقاومت کند.

وی ادامه داد: انتظار فرج نیز انتظار همراه با مسئولیت است و کسی که منتظر ظهور است باید در مسیر اصلاح خود، جامعه و عمل به وظایف دینی حرکت کند.

حضور مردم و نیروهای مسلح در یک پیچ تاریخی

مهدوی در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به مراسم چهلمین روز تدفین رهبر شهید، اظهار کرد: حضور مردم در صحنه و صبر و استقامت ملت ایران و نیروهای مسلح در برابر دشمنان باید تا زمانی که رهبر معظم انقلاب صلاح بدانند، ادامه داشته باشد.

وی حضور مردم را عامل مهمی در تحولات کشور دانست و گفت: حضور مردم و نیروهای مسلح در صحنه بخشی از یک پیچ تاریخی را رقم می‌زند و این حضور از یک سو دوستان و جریان مقاومت را امیدوار می‌کند و از سوی دیگر دشمنان را از محاسبات و برآوردهای نادرست بازمی‌دارد.

امام جمعه موقت اصفهان با استناد به آیه ۱۳ سوره توبه درباره ضرورت دفاع در برابر دشمن، بیان کرد: مؤمن به دنبال جنگ‌افروزی و کشورگشایی نیست، اما زمانی که دشمن پیمان‌شکنی کرده و حمله را آغاز می‌کند، دفاع و ایستادگی در برابر متجاوز یک ضرورت است.

وی افزود: ملت ایران در طول سال‌های گذشته نشان داده است که به دنبال تعرض به دیگران نیست، اما در برابر تهدید و تجاوز نیز اجازه نخواهد داد امنیت و استقلال کشور خدشه‌دار شود.

پیشرفت صنعت دفاعی عامل بازدارندگی است

مهدوی با اشاره به روز صنعت دفاعی، بر ضرورت معرفی و تبیین دستاوردهای دفاعی کشور تأکید کرد و گفت: پیشرفت‌های صنعت دفاعی نه تنها توان بازدارندگی کشور را افزایش می‌دهد، بلکه موجب ایجاد امید و نشاط در میان دوستان و ناامیدی دشمنان می‌شود.

وی ادامه داد: کشور برای حفظ امنیت و استقلال خود نیازمند برخورداری از توان دفاعی مناسب است و تقویت این توان باید با جدیت دنبال شود.

امام جمعه موقت اصفهان همچنین با اشاره به انتصاب فرماندهان جدید نیروهای مسلح اظهار کرد: حفظ بازدارندگی حداکثری و برخورداری از قدرت دفاعی و تهاجمی مؤثر، دشمن را از طراحی و اجرای توطئه علیه کشور بازمی‌دارد.

وی تأکید کرد: هر اندازه قدرت بازدارندگی کشور افزایش پیدا کند، هزینه محاسبات غلط برای دشمن نیز بیشتر خواهد شد و دشمنان در تصمیم‌گیری‌های خود محتاط‌تر خواهند بود.

ضرورت توجه دولت به فشارهای اقتصادی مردم

مهدوی در ادامه خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به آغاز هفته دولت، از تلاش‌ها و خدمات مسئولان برای خدمت‌رسانی به مردم قدردانی کرد و گفت: مسئولان در شرایط دشوار اقتصادی باید بیش از گذشته برای حل مشکلات مردم تلاش کنند.

وی با بیان اینکه وضعیت معیشتی اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه اقشار محروم و کم‌برخوردار، دشوار است، افزود: دولت باید برای کاهش فشارهای اقتصادی و تقویت حمایت‌های معیشتی اقدامات جدی‌تری انجام دهد.

امام جمعه موقت اصفهان افزایش قیمت کالاهای اساسی را مورد توجه قرار داد و خواستار تقویت طرح کالابرگ و حمایت بیشتر از اقشار ضعیف جامعه شد.

وی تصریح کرد: حمایت‌های معیشتی می‌تواند بخشی از مشکلات مردم را کاهش دهد، اما انتظار مردم بیش از این است و باید برای رفع ریشه‌ای مشکلات اقتصادی و کاهش فشار هزینه‌های زندگی برنامه‌ریزی جدی صورت گیرد.

وحدت جامعه نیازمند اجرای قانون است

مهدوی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت حفظ وحدت در جامعه و رعایت قانون تأکید کرد و با اشاره به آیات ۱۰۳ تا ۱۰۵ سوره آل‌عمران گفت: قرآن کریم همگان را به وحدت دعوت کرده و از تفرقه و پراکندگی نهی می‌کند.

وی افزود: امر به معروف و نهی از منکر نیز باید در مسیر اصلاح جامعه و حفظ وحدت مورد توجه قرار گیرد و نباید اجازه داد مسائل مختلف موجب ایجاد شکاف و اختلاف میان مردم شود.

امام جمعه موقت اصفهان با تأکید بر ضرورت اجرای قانون اظهار کرد: قانون باید با جدیت اجرا شود و دستگاه‌های مسئول، از جمله نیروی انتظامی، وظیفه دارند در چارچوب قانون به وظایف خود عمل کرده و اقتدار قانونی خود را حفظ کنند.

وی ادامه داد: رعایت قانون و اجرای صحیح آن، از الزامات حفظ نظم اجتماعی است و همه افراد و دستگاه‌ها باید خود را ملزم به رعایت قانون بدانند.

مطالبه‌گری قانونی مردم برای اصلاح امور

مهدوی همچنین از تجمع مردمی با موضوع مبارزه با «فساد و ولنگاری» تقدیر کرد و گفت: مردم حق دارند نسبت به مسائل جامعه مطالبه‌گری کنند، اما این مطالبه باید در چارچوب قانون و با رعایت ضوابط انجام شود.

وی افزود: اگر مسئولان در اجرای اصول و قوانین کوتاهی کنند، مردم می‌توانند از مسیر قانونی مطالبه‌گری کرده و مسئولان را نسبت به انجام وظایف خود متوجه و پیگیر اجرای صحیح قوانین کنند.

امام جمعه موقت اصفهان خاطرنشان کرد: مطالبه‌گری مردم زمانی می‌تواند به اصلاح امور منجر شود که در مسیر قانون، منطق و حفظ وحدت جامعه دنبال شود.

وی در پایان خطبه‌های نماز جمعه با دعا برای حفظ و یاری رهبر معظم انقلاب، موفقیت نظام اسلامی، شکست و نابودی دشمنان و تعجیل در فرج حضرت ولی‌عصر (عج)، از حضور مردم در نماز جمعه قدردانی کرد و برای ملت ایران، بصیرت، صبر، استقامت و حرکت در مسیر صراط مستقیم را مسئلت کرد.