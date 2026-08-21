به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدرضا محمدی ظهر جمعه در خطبه‌های عبادی سیاسی نماز جمعه این هفته نهاوند اظهار کرد: تقوا عامل پاکیزگی و قبولی اعمال انسان است و هر اندازه جامعه به این اصل بنیادین نزدیک‌تر شود زمینه اصلاح رفتارهای فردی و اجتماعی نیز فراهم‌تر خواهد شد.

وی با اشاره به فرا رسیدن روز جهانی مسجد، افزود: این روز یادآور جنایت رژیم صهیونیستی در به‌آتش‌کشیدن مسجدالاقصی در سال ۱۳۴۸ است، جنایتی که نه‌تنها دل مسلمانان بلکه همه آزادگان جهان را جریحه‌دار کرد چراکه مسجدالاقصی نماد هویت، مقاومت و ایستادگی امت اسلامی در برابر اشغالگری و جنایت رژیم صهیونیستی است.

امام‌جمعه نهاوند تصریح کرد: در آموزه‌های دینی مسجد جایگاه ویژه‌ای دارد و محل حضور اهل تقوا، انس با قرآن، اقامه نماز، مناجات و پیوند بندگان با پروردگار است و مومن نباید تنها در مناسبت‌ها و ماه مبارک رمضان به مسجد مراجعه کند بلکه باید مسجد را بخش مهمی از زندگی و مامن معنوی خود بداند.

حجت الاسلام محمدی گفت: نماز، تلاوت قرآن، دعا، مناجات، انتظار برای نماز و حضور در جمع مومنان از برکات مسجد است و انسان هنگامی که در فضای مسجد قرار می‌گیرد، از هیاهوی زندگی روزمره فاصله می‌گیرد و زمینه برای خودسازی، مراقبت از رفتار و توجه بیشتر به مسئولیت‌های دینی و اجتماعی فراهم می‌شود.

وی افزود: صفوف نماز جماعت صحنه‌ای از برابری، برادری و همدلی است، جایی که فقیر و غنی، مسئول و شهروند، تحصیل‌کرده و فرد عادی در کنار هم می‌ایستند و همه تفاوت‌های ظاهری و دنیوی در برابر بندگی خداوند رنگ می‌بازد و این ظرفیت بزرگ می‌تواند در تقویت انسجام اجتماعی و کاهش فاصله‌ها در جامعه اثرگذار باشد.

امام جمعه نهاوند با تاکید بر ضرورت بازگرداندن کارکردهای واقعی مسجد به متن جامعه، بیان کرد: مسجد باید محل تربیت انسان در تراز انقلاب اسلامی باشد؛ انسانی که ایمان، بصیرت، روحیه مسئولیت‌پذیری، اخلاص، شجاعت و آمادگی برای عمل دارد و در دهه‌های گذشته به‌ویژه دوران دفاع مقدس، مساجد کانون پرورش جوانانی بودند که با روحیه ایثار و شهادت‌طلبی از کشور و آرمان‌های انقلاب دفاع کردند.

وی افزود: بسیاری از رزمندگان و شهدای والامقام از مسجد، پایگاه‌های مقاومت، جلسات قرآن و محافل دینی راه خود را آغاز کردند و امروز نیز برای مقابله با جنگ ترکیبی دشمن و هجمه‌های فرهنگی، اعتقادی و رسانه‌ای باید مساجد با برنامه‌ریزی دقیق، فعالیت‌های جذاب و حضور موثر جوانان، نوجوانان و خانواده‌ها نقش واقعی خود را بازیابند.

حجت الاسلام محمدی برگزاری جلسات تبیینی، کلاس‌های قرآن، برنامه‌های معرفتی، نشست‌های پاسخ به شبهات، فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی و تقویت پایگاه‌های بسیج را از جمله ظرفیت‌های مهم مساجد برشمرد و گفت: مسجد فعال می‌تواند جوان را از بی‌هویتی، اعتیاد، فساد اخلاقی و گرفتارشدن در دام‌های دشمن مصون نگه دارد و مسیر رشد، عزت و مسئولیت‌پذیری را پیش روی او قرار دهد.

وی با اشاره به نقش مسجد در کاهش آسیب‌های اجتماعی اظهار کرد: کسی که با مسجد، نماز جماعت و فضای معنوی پیوند دارد، در کسب‌وکار، اداره، خانواده و محیط اجتماعی نیز باید امانت‌دارتر، راستگوتر، منصف‌تر و مسئولیت‌پذیرتر باشد، کاسب مسجدی نباید اهل کم‌فروشی، گران‌فروشی، احتکار و قسم دروغ باشد و مسئول و کارمند مسجدی نیز باید گره‌گشای کار مردم باشد.

امام‌جمعه نهاوند با تبریک روز صنعت دفاعی، قدرت دفاعی کشور را یکی از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی دانست و افزود: آموزه صریح قرآن کریم این است که امت اسلامی باید در برابر دشمن به اندازه توان خود قدرت و آمادگی ایجاد کند و دشمنان ملت ایران بارها نشان داده‌اند که زبان منطق، گفت‌وگو و قانون را تنها زمانی می‌فهمند که در برابر قدرت و اقتدار قرار بگیرند.

وی بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران جنگ‌طلب نیست و هیچ‌گاه آغازگر جنگ نبوده است، اما در صورتی که دشمن بخواهد امنیت، عزت و استقلال ملت ایران را هدف قرار دهد، پاسخ ملت و نیروهای مسلح مقتدر، قاطع و پشیمان‌کننده خواهد بود و تجربه ثابت کرده که هزینه سازش در برابر دشمن، از هزینه مقاومت و ایستادگی بسیار بیشتر است.

حجت الاسلام محمدی با اشاره به توانمندی‌های موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی ایران، افزود: پیشرفت‌های صنعت دفاعی کشور، محصول خودباوری، دانش جوانان ایرانی، مجاهدت متخصصان و ایستادگی ملت در برابر تحریم‌ها و فشارها است و این توان بازدارنده، دشمن را از محاسبات غلط بازمی‌دارد و امنیت کشور را تقویت می‌کند.

وی تقویت آمادگی دفاعی، ارتقای بازدارندگی در برابر تهدیدهای نوین، توجه به معنویت و بصیرت در نیروهای مسلح و رسیدگی به وضعیت معیشتی نیروهای نظامی و انتظامی را ضروری دانست و گفت: نیروهای مسلح و حافظان امنیت، شبانه‌روز و در سخت‌ترین شرایط از مرزها، آرامش و امنیت مردم پاسداری می‌کنند؛ بنابراین رسیدگی به مطالبات، معیشت و رفاه آنها وظیفه‌ای مهم و غیرقابل اغماض است.

امام جمعه نهاوند با قدردانی از تلاش نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و بسیجی کشور تصریح کرد: امنیت، پایه همه پیشرفت‌ها است و در صورتی که امنیت نباشد، اقتصاد، سرمایه‌گذاری، فرهنگ، خانواده و آرامش عمومی نیز آسیب می‌بیند. ملت ایران قدردان مجاهدت همه کسانی است که برای حفظ امنیت کشور و آسایش مردم از جان و خانواده خود می‌گذرند.

وی با تاکید بر اینکه امنیت تنها به بُعد فیزیکی محدود نمی‌شود، خاطرنشان کرد: در کنار امنیت مرزها و امنیت عمومی، جامعه نیازمند امنیت اخلاقی و فرهنگی است و بی‌حجابی، بی‌عفتی، بی‌بندوباری و ترویج سبک زندگی ناسالم، مسائلی نیست که بتوان نسبت به آن‌ها بی‌تفاوت بود زیرا این آسیب‌ها بنیان خانواده را هدف می‌گیرد و زمینه سوءاستفاده دشمن را فراهم می‌کند.

حجت الاسلام محمدی با بیان اینکه حجاب دارای پشتوانه شرعی، عقلی و عرفی است، گفت: حجاب و عفاف، حفظ کرامت زن و مرد، صیانت از خانواده و سلامت فضای عمومی جامعه را دنبال می‌کند و خانواده‌های شهدا، ایثارگران و عموم مردم متدین و دلسوز از گسترش ناهنجاری‌های اخلاقی و فرهنگی دغدغه مند انتظار دارند مسئولان نسبت به این مسئله بی‌تفاوت نباشند.

وی با انتقاد از ترک‌فعل و کم‌کاری برخی مسئولان در حوزه‌های فرهنگی و معیشتی، تاکید کرد: دولت، مجلس و قوه قضائیه هر یک وظایف مشخصی در اجرای قانون، اصلاح امور و پاسخ‌گویی به مطالبات مردم دارند و مسئولیت در نظام اسلامی، امتیاز نیست بلکه امانتی سنگین است و هر مدیری که در انجام وظایف خود کوتاهی کند، باید در برابر مردم، قانون و خداوند پاسخگو باشد.

امام‌جمعه نهاوند افزود: البته در کنار انتقاد از مدیران کم‌کار و ناکارآمد، باید از مسئولانی که صادقانه، شبانه‌روزی و بدون هیاهو برای رفع مشکلات مردم تلاش می‌کنند نیز قدردانی کرد، مردم تفاوت میان خدمت صادقانه و بی‌عملی را به‌خوبی تشخیص می‌دهند و انتظار دارند مسئولان با حضور میدانی، تصمیم‌گیری درست و اقدام عملی، گره از کار آنها باز کنند.

وی با اشاره به آغاز هفته دولت، یاد و خاطره شهیدان رجایی، باهنر و شهید آیت‌الله رئیسی را گرامی داشت و گفت: هفته دولت، فرصتی برای بازخوانی شاخص‌های مدیریت انقلابی، مردمی و جهادی است و مدیر تراز انقلاب اسلامی باید ساده‌زیست، پاسخگو، مردمی، پرتلاش، پاک‌دست و دغدغه‌مند نسبت به مشکلات جامعه باشد.

حجت الاسلام محمدی همچنین با تبریک روز پزشک و قدردانی از جامعه پزشکی، اظهار کرد: پزشکان متعهد، دلسوز و فداکار، به‌ویژه آنان که بدون چشم‌داشت و با روحیه خدمت‌رسانی به مردم کمک می‌کنند، سرمایه‌های ارزشمند جامعه هستند. خدمت به بیمار، تسکین آلام مردم و تلاش برای حفظ جان انسان‌ها، کاری بزرگ و ارزشمند است.

وی با اشاره به سالروز ازدواج پیامبر اکرم(ص) و حضرت خدیجه کبری(س) گفت: زندگی مشترک پیامبر اعظم(ص) و حضرت خدیجه(س)، الگویی روشن از محبت، وفاداری، همراهی، ایثار و پشتیبانی از مسیر حق است و این پیوند مبارک، منشا برکات فراوان برای اسلام شد و می‌تواند الگویی برای جوانان و خانواده‌ها باشد.

امام‌جمعه نهاوند با تسلیت سالروز شهادت امام حسن عسکری(ع) و تبریک آغاز امامت حضرت ولی‌عصر(عج)، تاکید کرد: مهم‌ترین زیرساخت برای پیشرفت و اقتدار هر جامعه، تربیت نیروی انسانی مومن، متعهد، متخصص و انقلابی است؛ ساخت جاده، کارخانه، صنعت و زیرساخت‌های عمرانی ارزشمند است، اما اگر انسان صالح، کارآمد و مسئولیت‌پذیر تربیت نشود، این امکانات نیز به‌درستی در مسیر خدمت به مردم قرار نخواهد گرفت.