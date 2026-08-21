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۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۰۶

مسئولان نسبت به ناهنجاری‌های اخلاقی و فرهنگی بی‌تفاوت نباشند

مسئولان نسبت به ناهنجاری‌های اخلاقی و فرهنگی بی‌تفاوت نباشند

همدان-امام‌جمعه نهاوند گفت: خانواده‌های شهدا، ایثارگران و عموم مردم متدین و دلسوز از گسترش ناهنجاری‌های اخلاقی و فرهنگی دغدغه مند انتظار دارند مسئولان نسبت به این مسئله بی‌تفاوت نباشند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدرضا محمدی ظهر جمعه در خطبه‌های عبادی سیاسی نماز جمعه این هفته نهاوند اظهار کرد: تقوا عامل پاکیزگی و قبولی اعمال انسان است و هر اندازه جامعه به این اصل بنیادین نزدیک‌تر شود زمینه اصلاح رفتارهای فردی و اجتماعی نیز فراهم‌تر خواهد شد.

وی با اشاره به فرا رسیدن روز جهانی مسجد، افزود: این روز یادآور جنایت رژیم صهیونیستی در به‌آتش‌کشیدن مسجدالاقصی در سال ۱۳۴۸ است، جنایتی که نه‌تنها دل مسلمانان بلکه همه آزادگان جهان را جریحه‌دار کرد چراکه مسجدالاقصی نماد هویت، مقاومت و ایستادگی امت اسلامی در برابر اشغالگری و جنایت رژیم صهیونیستی است.

امام‌جمعه نهاوند تصریح کرد: در آموزه‌های دینی مسجد جایگاه ویژه‌ای دارد و محل حضور اهل تقوا، انس با قرآن، اقامه نماز، مناجات و پیوند بندگان با پروردگار است و مومن نباید تنها در مناسبت‌ها و ماه مبارک رمضان به مسجد مراجعه کند بلکه باید مسجد را بخش مهمی از زندگی و مامن معنوی خود بداند.

حجت الاسلام محمدی گفت: نماز، تلاوت قرآن، دعا، مناجات، انتظار برای نماز و حضور در جمع مومنان از برکات مسجد است و انسان هنگامی که در فضای مسجد قرار می‌گیرد، از هیاهوی زندگی روزمره فاصله می‌گیرد و زمینه برای خودسازی، مراقبت از رفتار و توجه بیشتر به مسئولیت‌های دینی و اجتماعی فراهم می‌شود.

وی افزود: صفوف نماز جماعت صحنه‌ای از برابری، برادری و همدلی است، جایی که فقیر و غنی، مسئول و شهروند، تحصیل‌کرده و فرد عادی در کنار هم می‌ایستند و همه تفاوت‌های ظاهری و دنیوی در برابر بندگی خداوند رنگ می‌بازد و این ظرفیت بزرگ می‌تواند در تقویت انسجام اجتماعی و کاهش فاصله‌ها در جامعه اثرگذار باشد.

امام جمعه نهاوند با تاکید بر ضرورت بازگرداندن کارکردهای واقعی مسجد به متن جامعه، بیان کرد: مسجد باید محل تربیت انسان در تراز انقلاب اسلامی باشد؛ انسانی که ایمان، بصیرت، روحیه مسئولیت‌پذیری، اخلاص، شجاعت و آمادگی برای عمل دارد و در دهه‌های گذشته به‌ویژه دوران دفاع مقدس، مساجد کانون پرورش جوانانی بودند که با روحیه ایثار و شهادت‌طلبی از کشور و آرمان‌های انقلاب دفاع کردند.

وی افزود: بسیاری از رزمندگان و شهدای والامقام از مسجد، پایگاه‌های مقاومت، جلسات قرآن و محافل دینی راه خود را آغاز کردند و امروز نیز برای مقابله با جنگ ترکیبی دشمن و هجمه‌های فرهنگی، اعتقادی و رسانه‌ای باید مساجد با برنامه‌ریزی دقیق، فعالیت‌های جذاب و حضور موثر جوانان، نوجوانان و خانواده‌ها نقش واقعی خود را بازیابند.

حجت الاسلام محمدی برگزاری جلسات تبیینی، کلاس‌های قرآن، برنامه‌های معرفتی، نشست‌های پاسخ به شبهات، فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی و تقویت پایگاه‌های بسیج را از جمله ظرفیت‌های مهم مساجد برشمرد و گفت: مسجد فعال می‌تواند جوان را از بی‌هویتی، اعتیاد، فساد اخلاقی و گرفتارشدن در دام‌های دشمن مصون نگه دارد و مسیر رشد، عزت و مسئولیت‌پذیری را پیش روی او قرار دهد.

وی با اشاره به نقش مسجد در کاهش آسیب‌های اجتماعی اظهار کرد: کسی که با مسجد، نماز جماعت و فضای معنوی پیوند دارد، در کسب‌وکار، اداره، خانواده و محیط اجتماعی نیز باید امانت‌دارتر، راستگوتر، منصف‌تر و مسئولیت‌پذیرتر باشد، کاسب مسجدی نباید اهل کم‌فروشی، گران‌فروشی، احتکار و قسم دروغ باشد و مسئول و کارمند مسجدی نیز باید گره‌گشای کار مردم باشد.

امام‌جمعه نهاوند با تبریک روز صنعت دفاعی، قدرت دفاعی کشور را یکی از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی دانست و افزود: آموزه صریح قرآن کریم این است که امت اسلامی باید در برابر دشمن به اندازه توان خود قدرت و آمادگی ایجاد کند و دشمنان ملت ایران بارها نشان داده‌اند که زبان منطق، گفت‌وگو و قانون را تنها زمانی می‌فهمند که در برابر قدرت و اقتدار قرار بگیرند.

وی بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران جنگ‌طلب نیست و هیچ‌گاه آغازگر جنگ نبوده است، اما در صورتی که دشمن بخواهد امنیت، عزت و استقلال ملت ایران را هدف قرار دهد، پاسخ ملت و نیروهای مسلح مقتدر، قاطع و پشیمان‌کننده خواهد بود و تجربه ثابت کرده که هزینه سازش در برابر دشمن، از هزینه مقاومت و ایستادگی بسیار بیشتر است.

حجت الاسلام محمدی با اشاره به توانمندی‌های موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی ایران، افزود: پیشرفت‌های صنعت دفاعی کشور، محصول خودباوری، دانش جوانان ایرانی، مجاهدت متخصصان و ایستادگی ملت در برابر تحریم‌ها و فشارها است و این توان بازدارنده، دشمن را از محاسبات غلط بازمی‌دارد و امنیت کشور را تقویت می‌کند.

وی تقویت آمادگی دفاعی، ارتقای بازدارندگی در برابر تهدیدهای نوین، توجه به معنویت و بصیرت در نیروهای مسلح و رسیدگی به وضعیت معیشتی نیروهای نظامی و انتظامی را ضروری دانست و گفت: نیروهای مسلح و حافظان امنیت، شبانه‌روز و در سخت‌ترین شرایط از مرزها، آرامش و امنیت مردم پاسداری می‌کنند؛ بنابراین رسیدگی به مطالبات، معیشت و رفاه آنها وظیفه‌ای مهم و غیرقابل اغماض است.

امام جمعه نهاوند با قدردانی از تلاش نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و بسیجی کشور تصریح کرد: امنیت، پایه همه پیشرفت‌ها است و در صورتی که امنیت نباشد، اقتصاد، سرمایه‌گذاری، فرهنگ، خانواده و آرامش عمومی نیز آسیب می‌بیند. ملت ایران قدردان مجاهدت همه کسانی است که برای حفظ امنیت کشور و آسایش مردم از جان و خانواده خود می‌گذرند.

وی با تاکید بر اینکه امنیت تنها به بُعد فیزیکی محدود نمی‌شود، خاطرنشان کرد: در کنار امنیت مرزها و امنیت عمومی، جامعه نیازمند امنیت اخلاقی و فرهنگی است و بی‌حجابی، بی‌عفتی، بی‌بندوباری و ترویج سبک زندگی ناسالم، مسائلی نیست که بتوان نسبت به آن‌ها بی‌تفاوت بود زیرا این آسیب‌ها بنیان خانواده را هدف می‌گیرد و زمینه سوءاستفاده دشمن را فراهم می‌کند.

حجت الاسلام محمدی با بیان اینکه حجاب دارای پشتوانه شرعی، عقلی و عرفی است، گفت: حجاب و عفاف، حفظ کرامت زن و مرد، صیانت از خانواده و سلامت فضای عمومی جامعه را دنبال می‌کند و خانواده‌های شهدا، ایثارگران و عموم مردم متدین و دلسوز از گسترش ناهنجاری‌های اخلاقی و فرهنگی دغدغه مند انتظار دارند مسئولان نسبت به این مسئله بی‌تفاوت نباشند.

وی با انتقاد از ترک‌فعل و کم‌کاری برخی مسئولان در حوزه‌های فرهنگی و معیشتی، تاکید کرد: دولت، مجلس و قوه قضائیه هر یک وظایف مشخصی در اجرای قانون، اصلاح امور و پاسخ‌گویی به مطالبات مردم دارند و مسئولیت در نظام اسلامی، امتیاز نیست بلکه امانتی سنگین است و هر مدیری که در انجام وظایف خود کوتاهی کند، باید در برابر مردم، قانون و خداوند پاسخگو باشد.

امام‌جمعه نهاوند افزود: البته در کنار انتقاد از مدیران کم‌کار و ناکارآمد، باید از مسئولانی که صادقانه، شبانه‌روزی و بدون هیاهو برای رفع مشکلات مردم تلاش می‌کنند نیز قدردانی کرد، مردم تفاوت میان خدمت صادقانه و بی‌عملی را به‌خوبی تشخیص می‌دهند و انتظار دارند مسئولان با حضور میدانی، تصمیم‌گیری درست و اقدام عملی، گره از کار آنها باز کنند.

وی با اشاره به آغاز هفته دولت، یاد و خاطره شهیدان رجایی، باهنر و شهید آیت‌الله رئیسی را گرامی داشت و گفت: هفته دولت، فرصتی برای بازخوانی شاخص‌های مدیریت انقلابی، مردمی و جهادی است و مدیر تراز انقلاب اسلامی باید ساده‌زیست، پاسخگو، مردمی، پرتلاش، پاک‌دست و دغدغه‌مند نسبت به مشکلات جامعه باشد.

حجت الاسلام محمدی همچنین با تبریک روز پزشک و قدردانی از جامعه پزشکی، اظهار کرد: پزشکان متعهد، دلسوز و فداکار، به‌ویژه آنان که بدون چشم‌داشت و با روحیه خدمت‌رسانی به مردم کمک می‌کنند، سرمایه‌های ارزشمند جامعه هستند. خدمت به بیمار، تسکین آلام مردم و تلاش برای حفظ جان انسان‌ها، کاری بزرگ و ارزشمند است.

وی با اشاره به سالروز ازدواج پیامبر اکرم(ص) و حضرت خدیجه کبری(س) گفت: زندگی مشترک پیامبر اعظم(ص) و حضرت خدیجه(س)، الگویی روشن از محبت، وفاداری، همراهی، ایثار و پشتیبانی از مسیر حق است و این پیوند مبارک، منشا برکات فراوان برای اسلام شد و می‌تواند الگویی برای جوانان و خانواده‌ها باشد.

امام‌جمعه نهاوند با تسلیت سالروز شهادت امام حسن عسکری(ع) و تبریک آغاز امامت حضرت ولی‌عصر(عج)، تاکید کرد: مهم‌ترین زیرساخت برای پیشرفت و اقتدار هر جامعه، تربیت نیروی انسانی مومن، متعهد، متخصص و انقلابی است؛ ساخت جاده، کارخانه، صنعت و زیرساخت‌های عمرانی ارزشمند است، اما اگر انسان صالح، کارآمد و مسئولیت‌پذیر تربیت نشود، این امکانات نیز به‌درستی در مسیر خدمت به مردم قرار نخواهد گرفت.

کد مطلب 6923003

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