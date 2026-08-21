نوروزپور: مسجد سنگر تربیت نسل مؤمن و حافظان انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد نوروزپور در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه قم که به مناسبت روز جهانی مسجد در مصلای قدس برگزار شد، ضمن تسلیت سالروز شهادت حضرت امام حسن عسکری علیهالسلام اظهار کرد: سیویکم مردادماه در تقویم جمهوری اسلامی ایران به عنوان روز جهانی مسجد نامگذاری شده و این مناسبت فرصتی برای بازخوانی جایگاه مسجد در جامعه اسلامی و توجه دوباره به کارکردهای این نهاد دینی است.
وی در ادامه به فلسفه نامگذاری این روز اشاره کرد و افزود: این مناسبت به دنبال به آتش کشیده شدن مسجدالاقصی به عنوان قبله نخست مسلمانان در ۵۷ سال پیش شکل گرفت و اقدام صهیونیستها برای به آتش کشیدن این مکان مقدس با اعتراض گسترده مسلمانان جهان مواجه شد.
مدیرکل بقاع متبرکه و اماکن مذهبی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور خاطرنشان کرد: پس از این حادثه و در جریان نشست وزیران امور خارجه کشورهای اسلامی در تهران، پیشنهاد نامگذاری سیویکم مردادماه به عنوان روز جهانی مسجد مطرح و در سال ۱۳۸۲ تصویب شد تا هر سال در کشورهای اسلامی برنامههایی با محوریت مسجد برگزار شود.
نوروزپور ادامه داد: در جمهوری اسلامی ایران نیز به همین مناسبت برنامههای مختلفی در سراسر کشور برگزار شد و در تهران ائمه جماعات در میدان فلسطین گردهم آمدند و با تدبیر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، مرکز رسیدگی به امور مساجد و قرارگاه ملی مسجد، پرچمهای خونخواهی بر فراز گنبد مساجد اصلی شهرها به اهتزاز درآمد.
وی با اشاره به سابقه تاریخی مسجد در تمدن اسلامی بیان کرد: مسجد از نخستین روزهای شکلگیری جامعه اسلامی جایگاهی فراتر از محل عبادت داشت و پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآلهوسلم پس از ورود به مدینه، مسجد را به عنوان نخستین بنای مهم جامعه اسلامی بنا کردند و بسیاری از امور اجتماعی و ارتباطات عمومی مسلمانان در همین مکان سامان مییافت.
مسجد مرکز تربیت و مدیریت جامعه است
مدیرکل بقاع متبرکه و اماکن مذهبی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با اشاره به سیره امیرالمؤمنین علیهالسلام گفت: مسجد کوفه در دوران حکومت حضرت علی علیهالسلام تنها محل عبادت نبود بلکه محل رسیدگی به امور مردم و قضاوت میان آنان نیز به شمار میرفت و مقام دکةالقضا در مسجد کوفه یادآور همین کارکرد مهم است.
نوروزپور افزود: حضرت امام رضا علیهالسلام نیز پس از ورود به خراسان و با وجود پذیرش اجباری ولایتعهدی، در دارالاماره مأمون مستقر نشدند و ارتباط ایشان با مردم و اقشار مختلف جامعه در مسجد صورت میگرفت.
وی با اشاره به نقش مسجد در پیروزی انقلاب اسلامی اظهار کرد: امام خمینی رحمهالله علیه بارها بر اهمیت مسجد تأکید کردند و این نگاه نشان میدهد که پیروزی انقلاب اسلامی به معنای پایان یافتن کارکرد مسجد نیست بلکه پس از پیروزی نیز مسجد باید محور اداره و هدایت جامعه اسلامی باشد.
نوروزپور با استناد به آیه ۱۸ سوره مبارکه توبه بیان کرد: خداوند متعال میفرماید إِنَّمَا یَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ و این آیه عمران مساجد را با ایمان به خدا و روز قیامت پیوند داده است.
وی ادامه داد: آبادانی مسجد تنها به ساخت بنا و توسعه ظاهری آن محدود نمیشود بلکه مهمتر از عمران کالبدی، آبادانی معنوی مسجد و تربیت نسل جوان مؤمن، انقلابی و جهادی است و در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مساجد در این عرصه نقش برجستهای داشتهاند.
مسجد مدرسه و دانشگاه جامعه است
مدیرکل بقاع متبرکه و اماکن مذهبی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با اشاره به دیدگاه رهبر شهید درباره مسجد گفت: مسجد هم مدرسه است و هم دانشگاه و در عین حال مرکز تفکر، اندیشه، تزکیه روح و ارتباط انسان با خداوند به شمار میرود و انسان در مسجد خود را به منبع فیض و قدرت الهی متصل میکند.
نوروزپور به دیدار ائمه جماعات تهران با رهبر شهید در نوزدهم دیماه سال ۱۳۷۵ اشاره کرد و افزود: در آن دیدار بر فعال بودن مساجد و توجه به کارکردهای متنوع آنها تأکید شد و اقامه نمازهای سهگانه، باز بودن درهای مساجد، برگزاری جلسات قرآن، تفسیر، انس با قرآن و برنامههای مرتبط با مودت اهلبیت علیهمالسلام از جمله موضوعات مورد تأکید بود.
وی تصریح کرد: مسجد در جریان پیروزی انقلاب اسلامی، دوران دفاع مقدس و سالهای پس از جنگ، همواره محل حضور و فعالیت مردم بوده است و بسیاری از جوانانی که راهی جبهههای دفاع مقدس شدند از همین مساجد به جبهه اعزام شدند.
نوروزپور ادامه داد: پایگاههای بسیج نیز در مساجد شکل گرفتند و این پایگاهها علاوه بر فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی و قرآنی، در صیانت از دستاوردهای انقلاب اسلامی و حضور در عرصه دفاع مقدس نقشآفرینی کردند.
وی با اشاره به استمرار فعالیتهای مسجدی پس از دوران دفاع مقدس خاطرنشان کرد: هر زمان که جامعه به حضور نیروهای مؤمن و مسجدی نیاز داشته است، اهالی مسجد در صحنه حاضر شدهاند و در دوران شیوع کرونا نیز مساجد در اجرای طرح کمکهای مؤمنانه، جمعآوری کمکهای مردمی، شناسایی خانوادههای نیازمند و رساندن کمکها به آنان نقش مؤثری ایفا کردند.
کمکهای مؤمنانه از مساجد استمرار یافته است
مدیرکل بقاع متبرکه و اماکن مذهبی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با اشاره به تداوم این اقدامات گفت: بخشی از این خدمات همچنان در مساجد، بقاع متبرکه و اماکن مذهبی در قالب طرح قرار دوازدهم ادامه دارد و کمک به محرومان و نیازمندان در دستور کار مجموعههای مسجدی قرار گرفته است.
نوروزپور در ادامه به نقش مساجد و اماکن مذهبی در دفاع از انقلاب اسلامی اشاره کرد و افزود: دشمنان به دلیل ضرباتی که از اسلام، قرآن، اهلبیت علیهمالسلام و مراکز مذهبی خوردهاند، در مقاطعی مساجد، حسینیهها و حرمهای مطهر را هدف قرار دادهاند.
وی با اشاره به حمله به حرم مطهر سبزقبا در دزفول بیان کرد: در جریان این حادثه، افرادی به حرم مطهر و برخی مراکز مذهبی حمله کردند و تصورشان این بود که با آسیب رساندن به این اماکن میتوانند مردم را از اهداف و آرمانهای خود جدا کنند.
نوروزپور ادامه داد: در چنین شرایطی، مردم و بهویژه مسجدیها در میدان حاضر شدند و از انقلاب و دستاوردهای آن دفاع کردند و این حضور نشان داد که پیوند مردم با مسجد همچنان یکی از ظرفیتهای مهم اجتماعی کشور است.
وی با اشاره به حضور مستمر مردم در مساجد و میادین افزود: امروز نیز در شهرهای مختلف، مردم از مساجد خود حرکت کرده و در اجتماعات و برنامههای عمومی حضور پیدا میکنند و این ارتباط میان مسجد و مردم باید حفظ و تقویت شود.
ساخت مسجد به همت مردم نیاز دارد
مدیرکل بقاع متبرکه و اماکن مذهبی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت توجه به توسعه مساجد گفت: یکی از مسائل مهم در حوزه مسجد، افزایش مشارکت مردم در ساخت، مدیریت و اداره این اماکن است و مساجد باید با حضور و همت مردم ساخته و اداره شوند.
نوروزپور تعداد مساجد ثبتشده در سامانه سازمان اوقاف و امور خیریه را ۸۸ هزار و ۶۱۵ مسجد اعلام کرد و افزود: این آمار مربوط به مساجدی است که در سامانه اوقاف ثبت شدهاند و به اعتقاد ما تعداد واقعی مساجد کشور بیش از این میزان است.
وی خاطرنشان کرد: شماری از مساجد هنوز در سامانه ثبت نشدهاند و در برخی موارد نیز مسجدی توسط خیر یا واقف ساخته شده اما انتقال رسمی آن به نام مسجد انجام نگرفته است و تلاشهایی برای ساماندهی و ثبت این اماکن در حال انجام است.
نوروزپور با اشاره به آمار مساجد استان قم گفت: از مجموع مساجد ثبتشده در سامانه سازمان اوقاف، ۱۴۹ مسجد در استان قم قرار دارد و لازم است خیرین و واقفان در این زمینه مشارکت بیشتری داشته باشند.
وی با مقایسه روند توسعه فضاهای آموزشی و مذهبی تصریح کرد: همانگونه که طی سالهای گذشته نهضت مدرسهسازی در کشور مورد توجه قرار گرفته است، توسعه و ساخت مساجد نیز باید با مشارکت مؤمنان و خیرین دنبال شود زیرا تعداد مساجد موجود متناسب با جمعیت و نیاز جامعه کفایت لازم را ندارد.
مدیرکل بقاع متبرکه و اماکن مذهبی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در پایان با قدردانی از مسئولان ستاد نماز جمعه قم برای فراهم کردن زمینه ارائه گزارشی از وضعیت مساجد کشور گفت: امیدواریم همه ما در زمره آبادکنندگان مساجد قرار بگیریم و بتوانیم در مسیر رونق و تقویت این پایگاه مهم دینی و اجتماعی گام برداریم.
قم-مدیرکل بقاع متبرکه و اماکن مذهبی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور گفت: مسجد در طول تاریخ اسلام تنها محل اقامه نماز نبوده و در عرصههای مختلف از جمله دفاع از ارزشهای اسلامی نقشی محوری داشت.
به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد نوروزپور در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه قم که به مناسبت روز جهانی مسجد در مصلای قدس برگزار شد، ضمن تسلیت سالروز شهادت حضرت امام حسن عسکری علیهالسلام اظهار کرد: سیویکم مردادماه در تقویم جمهوری اسلامی ایران به عنوان روز جهانی مسجد نامگذاری شده و این مناسبت فرصتی برای بازخوانی جایگاه مسجد در جامعه اسلامی و توجه دوباره به کارکردهای این نهاد دینی است.
نظر شما