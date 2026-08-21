وحدت اسلامی راهبردی حیاتی برای حفظ عزت جهان اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مسعود مهدوی در خطبههای نماز جمعه این هفته شهر الوند با توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، شهادت امام حسن عسکری(ع) و چهلمین روز خاکسپاری شهدای مقاومت را تسلیت گفت و آغاز امامت حضرت ولیعصر(عج) و هفته بسیج اصناف را گرامی داشت.
وی با اشاره به چرایی دشمنی خلفای بنیامیه و بنیعباس با اهلبیت(ع) اظهار کرد: یکی از دلایل این دشمنی آن بود که آنان میدانستند در خلافت و جانشینی پیامبر(ص) حقی ندارند و بیمناک بودند که اهلبیت(ع) ادعای خلافت کنند و حاکمیت به جایگاه اصلی خود بازگردد.
امام جمعه الوند افزود: دلیل دیگر این دشمنی آن بود که طبق روایات متواتر، آنان بهخوبی میدانستند سرانجام سلطنت جباران و ستمگران به دست امام قائم(عج) نابود خواهد شد.
مهدوی با اشاره به جایگاه نهم ربیعالاول در فرهنگ شیعی عنوان کرد: اگر این روز را از منظر مبانی قرآنی، روایی و فطری بنگریم، مشخص میشود که نهم ربیعالاول عید امامت، ولایت و مهدویت و غدیر دوم در امتداد غدیر نبوی است.
وی ادامه داد: اگر روز غدیر خم از منظر قرآن روز اکمال و اتمام دین است، روز نهم ربیعالاول نیز روز اکمال و اتمام امامت امامان دوازدهگانه(ع) است.
امام جمعه الوند با تأکید بر اینکه امام زمان(عج) باید شاخص سنجش اعمال و عبادات انسان باشد، گفت: اگر میخواهیم بدانیم جریان تدین ما درست پیش میرود یا نه، باید ببینیم توجه ما به امام زمان(عج) چقدر و چگونه است.
مهدوی تصریح کرد: برای اینکه بدانیم حج، روزه، نماز، اخلاق و قرآن خواندن ما مورد توجه و پذیرش قرار گرفته است، باید میزان و کیفیت توجه خود به امام زمان(عج) را بررسی کنیم.
وی با اشاره به تفاوت شرایط نهم ربیعالاول امسال با سالهای گذشته بیان کرد: حوادث و اتفاقاتی که در گستره جهانی رخ داده، این مناسبت را با سالهای گذشته متفاوت کرده است؛ از تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران و جبهه مقاومت گرفته تا شهادت رهبر انقلاب اسلامی، مقاومت ملت ایران و نیروهای مسلح، حضور گسترده مردم در حمایت از ایران اسلامی و تشییع باشکوه پیکر شهید.
امام جمعه الوند اضافه کرد: برخاستن امت اسلامی در حمایت از جبهه مقاومت، جهانیان را با پدیدهای شگرف مواجه کرده و نهم ربیعالاول میتواند فرصت مناسبی برای کامیابی تشنگان عدالت و حقیقت و بهرهمندی از چشمهسار زلال اسلام ناب باشد.
وی خاطرنشان کرد: هر تلاش و اقدامی برای شکوه و عظمت این مناسبت میتواند جلوهای از آمادگی همهجانبه برای طلوع خورشید ولایت عظمی(عج) و تحقق تمدن مهدوی باشد.
مهدوی با اشاره به تحولات اخیر منطقه گفت: شهادت رهبر انقلاب اسلامی توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی با هدف فروپاشی نظام و بر پایه خطای محاسباتی دشمن رقم خورد، اما این رویداد به جای تضعیف، به بعثت امت و نوزایی انقلاب اسلامی انجامید.
وی افزود: پیامدهای راهبردی این رویداد موجب جهش راهبردی ایران در مناسبات قدرت جهانی و تبدیل شدن کشور به بازیگری فراملی شد تا ایران بتواند در نظم چندقطبی آینده، راهبری امت اسلامی را بر عهده گیرد.
وحدت اسلامی راهبردی حیاتی برای جهان اسلام است
امام جمعه الوند وحدت اسلامی را یک دستور دینی، ضرورت عقلی و راهبردی حیاتی برای حفظ عزت و عظمت جهان اسلام در برابر تهدیدهای بیسابقه دانست و گفت: این مسیر باید با تکیه بر قرآن و سنت و با الگوگیری از سیره معصومین(ع) و علمای گذشته و حال، با عزمی راسخ و همتی والا ادامه یابد.
وی تأکید کرد: تحقق این آرمان نیازمند بستری ضروری است و آن، مبارزه همه امت اسلام با استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی است.
مهدوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روز جهانی مسجد اظهار کرد: مسجد نهادی الهی و مردمی است و این ساختار میتواند مشارکت عمومی را نهادینه کرده و از تبدیل مسجد به نهادی صرفاً اداری یا وابسته به دولت جلوگیری کند.
وی ادامه داد: اگر سازوکار مدیریت مسجد بهدرستی طراحی شود، مسجد میتواند بهترین الگوی مدیریت مردمی و مشارکتی در نهادهای اجتماعی باشد.
صنعت دفاعی؛ نماد توانمندی علمی و جهادی کشور
امام جمعه الوند با اشاره به ۳۱ مرداد، روز صنعت دفاعی، گفت: نامگذاری این روز به دلیل تأسیس وزارت دفاع با ساختار فعلی در چنین روزی است و دستاوردهای صنعت دفاعی حاصل تلاش جهادی جمع زیادی از صنعتگران، فناوران و دانشمندان متخصص در سازمانهای وزارت دفاع و صنعت دفاعی و همچنین شبکه گستردهای از جوانان و نخبگان کشور در شرکتهای دانشبنیان و دانشگاهها است.
مهدوی افزود: جنگ ۱۲ روزه نیز نتوانست این جریان پرتلاش را متوقف کند و ملت ایران در مسیر پرافتخار و قدرتساز صنعت دفاعی، شهدای گرانقدری همچون شهید فخریزاده و شهید تهرانیمقدم را تقدیم کرده است.
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