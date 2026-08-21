تلاش ترامپ برای حفظ جایگاه جمهوریخواهان در کنگره با وعده «گوشت گاو»

به گزارش خبرگزاری مهر، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا امروز جمعه در تلاش برای جبران بخشی از نارضایتی های گسترده در کشورش به دلیل تبعات تجاوز پرهزینه به خاک ایران، با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی خود موسوم به تروث سوشال نوشت: امروز توافقی را نهایی کردم که بهطور قابلتوجهی قیمت گوشت چرخ کرده را برای خانواده های کارگر آمریکایی کاهش میدهد.
رئیس جمهور آمریکا که می کوشد کرسی های جمهوریخواهان در انتخابات آتی کنگره را حفظ کند، چنین وعده داد: همانطور که همه میدانند، در دوره ریاست جمهوری بایدن، قیمت گوشت گاو با سریعترین نرخ افزایش یافت و تعداد دامهای گاوی آمریکا به پایینترین سطح در دوران نوین رسید. در حالی که برای بازسازی گله های دام و حمایت از دامداران تلاش میکنیم، آمریکا در ۹۰ روز آینده اجازه واردات تا ۳۰۰ هزار تن محصول مورد نیاز برای گوشت چرخکرده را بدون تعرفه اضافی خارج از سهمیه خواهد داد.
دونالد ترامپ» ادعا کرد: ما تعهد گرفتهایم که این گوشت با ۲۵ درصد کمتر از قیمت فعلی بازار به فروش برسد. این توافق باعث کاهش قیمتها برای آمریکاییها میشود و همزمان فرصت ازدیاد دوباره گله بزرگ گاو آمریکا را فراهم میکند.
این در حالسیت که نتایج انبوهی از نظرسنجی ها در آمریکا آن هم در آستانه انتخابات کنگره از افت قابل توجه جایگاه وی و جمهوریخواهان به دلیل افزایش قیمت در کالاها و خدمات به ویژه در حوزه سوخت حکایت دارد.
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