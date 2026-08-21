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۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۳۴

تلاش ترامپ برای حفظ جایگاه جمهوریخواهان در کنگره با وعده «گوشت گاو»

تلاش ترامپ برای حفظ جایگاه جمهوریخواهان در کنگره با وعده «گوشت گاو»

ترامپ در تلاش برای کاستن از نارضایتی آمریکایی ها به ویژه درآستانه انتخابات آتی کنگره وعده داد گوشت چرخ کرده را ۲۵ درصد کمتر از رقم فعلی به بازار عرضه کند!

به گزارش خبرگزاری مهر، «دونالد ترامپ» رئیس‌ جمهور آمریکا امروز جمعه در تلاش برای جبران بخشی از نارضایتی های گسترده در کشورش به دلیل تبعات تجاوز پرهزینه به خاک ایران، با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی خود موسوم به تروث سوشال نوشت: امروز توافقی را نهایی کردم که به‌طور قابل‌توجهی قیمت گوشت چرخ‌ کرده را برای خانواده‌ های کارگر آمریکایی کاهش می‌دهد.

رئیس‌ جمهور آمریکا که می کوشد کرسی های جمهوریخواهان در انتخابات آتی کنگره را حفظ کند، چنین وعده داد: همان‌طور که همه می‌دانند، در دوره ریاست‌ جمهوری بایدن، قیمت گوشت گاو با سریع‌ترین نرخ افزایش یافت و تعداد دام‌های گاوی آمریکا به پایین‌ترین سطح در دوران نوین رسید. در حالی که برای بازسازی گله‌ های دام و حمایت از دامداران تلاش می‌کنیم، آمریکا در ۹۰ روز آینده اجازه واردات تا ۳۰۰ هزار تن محصول مورد نیاز برای گوشت چرخ‌کرده را بدون تعرفه اضافی خارج از سهمیه خواهد داد.

دونالد ترامپ» ادعا کرد: ما تعهد گرفته‌ایم که این گوشت با ۲۵ درصد کمتر از قیمت فعلی بازار به فروش برسد. این توافق باعث کاهش قیمت‌ها برای آمریکایی‌ها می‌شود و هم‌زمان فرصت ازدیاد دوباره گله بزرگ گاو آمریکا را فراهم می‌کند.

تلاش ترامپ برای حفظ کرسی‌های کنگره به وعده «گوشت و گله گاو» رسید

این در حالسیت که نتایج انبوهی از نظرسنجی ها در آمریکا آن هم در آستانه انتخابات کنگره از افت قابل توجه جایگاه وی و جمهوریخواهان به دلیل افزایش قیمت در کالاها و خدمات به ویژه در حوزه سوخت حکایت دارد.

کد مطلب 6923038

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    نظرات

    • احمد IN ۱۹:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۳۰
      0 0
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      وزیر خزانه داری آمریکا هیچ غلطی نمی توانی بکنی در برابر عظمت چند هزار ساله ایران پشه ای بیش نیستی
    • فریدون IR ۰۹:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
      0 0
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      نتیجه‌ حماقت ترامپ در انتخابات معلوم خواهد شد جمهوری خواهان شانسی ندارند آمریکایی ها دیگر حماقت نمیکنند

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