به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدسجاد موسوی در خطبههای نماز جمعه گلستان با اشاره به پدیده هراس از جنگ اظهار کرد: یکی از پدیدههای خطرناک در فضای سایه جنگ، بروز و ظهور گفتمانهایی است که جامعه را از جنگ میترسانند و بعضاً با صلحطلبی افراطی، جامعه را بهشدت آسیبپذیر میکنند.
امام جمعه گلستان افزود: جنگ شوم است، اما وقتی دشمن جنگ را تحمیل میکند، نجنگیدن، تسلیم شدن و کوتاه آمدن به مراتب شومتر و نکبتبارتر است.
وی با انتقاد از برخی اظهارنظرها ادامه داد: برخی روشنفکرنماها گفتمان ضدجنگ را در جامعه ترویج میکنند و با عنوان بزکشده «صلح شرافتمندانه»، مخالفان خود را به جنگطلبی و خشونتطلبی متهم میکنند.
موسوی تأکید کرد: ملت ایران نه متهور است و نه ترسو، بلکه ملتی شجاع و عاقل است؛ صلحطلبترین ملت است، اما در عین حال جنگ را نیز بهخوبی میشناسد و نه از تهدیدات دشمن به هراس میافتد و نه فریفته شعارهای صلحطلبانه منافقان میشود.
رئیس شورای فرهنگ عمومی گلستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه مسجد اظهار کرد: مسجد خانه خدا، محل مقاومت و انتقامخواهی است و اجتماعات شبانه و تجمعات مردم نشان میدهد ائمه جماعات و نمازگزاران مساجد در میدان مبارزه با استکبار جهانی و دفاع از انقلاب حضور دارند.
وی از ائمه جماعات، هیئتهای امنا، فرماندهان پایگاههای بسیج، کانونهای فرهنگی و هنری و نمازگزاران به دلیل فعالیتهای آنان در مساجد قدردانی کرد.
موسوی همچنین با اشاره به چهلمین روز تشییع پیکر امام شهید گفت: پس از شهادت ایشان، مردم در دو جبهه نظامی و اجتماعی به میدان آمدند؛ در عرصه نظامی، جمهوری اسلامی ایران از مرحله تهدید وارد عرصه عمل شد، دشمن را زمینگیر کرد و سلطه بلامنازع غرب و آمریکا در منطقه را به چالش کشید.
امام جمعه گلستان افزود: در عرصه اجتماعی نیز مردم با حضور آگاهانه، هوشمندانه، بصیرانه و ولایتمدارانه، حمایت خود از انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشتند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تقدیر از نانوایانی که انصاف و قانون را رعایت میکنند، از مسئولان خواست با معدود نانواییهایی که اقدام به کمفروشی یا عرضه نان بیکیفیت میکنند و موجب نارضایتی مردم میشوند، برخورد کنند.
موسوی همچنین با اشاره به قطعی آب و برق گفت: مطالبه مردم این است که زمانبندی قطعی آب و برق به اطلاع آنان برسد و برنامه اعلامشده نیز رعایت شود.
امام جمعه گلستان در بخش دیگری از خطبهها با اشاره به موضوع مهدویت گفت: اعتقاد به مهدویت یکی از ارزشمندترین و سرنوشتسازترین سرمایههای دینی، معنوی، اجتماعی و سیاسی است و دوران غیبت نیز دوران محرومیت نیست، بلکه یکی از مراحل رشد امت به شمار میرود.
وی افزود: انسان در دوران غیبت با رعایت تقوا، خودسازی، ایمان به خدا و امید به آینده میتواند از زمینهسازان ظهور باشد.
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