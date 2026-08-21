به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا عبدالسلام امامی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته مهاباد افزود: میلاد حضرت محمد(ص) و هفته وحدت، نعمتی بزرگ برای جهانیان است و همه مسلمانان باید این ایام را با انجام اقدامات نیک و حسنه در حوزه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و خدمت به مردم گرامی بدارند.

وی اظهار کرد: پیامبر اکرم(ص) برای همه مسلمانان الگو و اسوه‌ای ارزشمند است و سیره و رفتار ایشان می‌تواند زمینه‌ساز تقویت اخلاق، محبت، برادری و همدلی در جامعه اسلامی باشد.

امام جمعه مهاباد با اشاره به فرارسیدن هفته دولت و روز کارمند گفت: این مناسبت را به همه کارمندانی که در مسیر خدمت صادقانه و خالصانه به مردم و همنوعان کوتاهی نکرده و در ارائه خدمات میان شهروندان تفاوتی قائل نمی‌شوند، تبریک می‌گویم و برای آنان در ادامه این مسیر آرزوی موفقیت دارم.

ماموستا امامی افزود: خدمت به مردم باید با احساس مسئولیت، تکریم ارباب رجوع، عدالت و رعایت حقوق همه شهروندان همراه باشد و کارکنان دستگاه‌های اجرایی باید در هر شرایطی رضایت مردم و رفع مشکلات آنان را در اولویت قرار دهند.

امام جمعه مهاباد با اشاره به روز پزشک و داروساز نیز اظهار کرد: این مناسبت فرصت مناسبی برای قدردانی از تلاش پزشکان، داروسازان و مجموعه کادر درمان است که در شرایط مختلف، خدمت به مردم را در اولویت قرار داده و برای سلامت جامعه تلاش می‌کنند.

ماموستا امامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه دانشمندان و پزشکان بزرگ تاریخ ایران افزود: وجود دانشمندانی همچون ابوعلی سینا و دیگر بزرگان علمی، فرهنگی و پزشکی، برای ایرانیان مایه افتخار است و آثار و خدمات علمی آنان قرن‌ها پس از حیاتشان همچنان مورد استفاده و توجه قرار دارد.

وی ادامه داد: در میان شخصیت‌های علمی و فرهنگی کُردزبان این منطقه نیز افرادی مانند ماموستا هژار وجود داشته‌اند که با ترجمه کتاب طب ابوعلی سینا به علم پزشکی منطقه کمک کرده و ترجمه ایشان تعریف و تمجید رهبر شهید هم را به دنبال داشته است.

امام جمعه مهاباد همچنین بر اهمیت توجه به مساجد تاکید کرد و گفت: مسجد تنها محل اقامه نماز نیست، بلکه جایگاهی برای تقویت ایمان، اخلاق، همبستگی اجتماعی و ارتباط میان مسلمانان است و حضور پرشور مردم در مساجد می‌تواند به تقویت روحیه همدلی در جامعه کمک کند.

ماموستا امامی افزود: شنیدن اذان و حرکت با شور و اشتیاق برای انجام فریضه‌های الهی، به ویژه حضور در نماز جماعت و نماز جمعه، دارای پاداش عظیم است و مؤمنان باید نسبت به این فریضه‌ها اهتمام بیشتری داشته باشند.

هفته وحدت از ۱۲ تا ۱۷ ربیع‌الاول، همزمان با ایام فرخنده میلاد پیامبر گرامی اسلام(ص) در میان مسلمانان گرامی داشته می‌شود. ۱۲ ربیع‌الاول در روایت اهل سنت سالروز ولادت پیامبر اسلام(ص) و ۱۷ ربیع‌الاول در روایت شیعه سالروز میلاد آن حضرت و همچنین ولادت امام جعفر صادق(ع) است.