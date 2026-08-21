به گزارش خبرگزاری مهر، محمد سلطانی ابراهیمیان در نشست با معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی همدان و هیئت همراه ضمن قدردانی از رویکرد میدانی و جهادی مجموعه دانشگاه علوم پزشکی، اظهار کرد: سلامت مردم، محور توسعه پایدار هر جامعه است و هیچ پروژهای به اندازه تکمیل مراکز بهداشتی و درمانی با جان و کیفیت زندگی مردم ارتباط مستقیم ندارد.
وی با اشاره به ضرورت ارتقای خدمات سلامت در مناطق شهری و روستایی شهرستان افزود: افزایش کمی و کیفی خدمات درمانی، تجهیز مراکز به امکانات روز، بهبود شاخصهای بهداشتی و تسریع در تکمیل آزمایشگاه مرکزی از مطالبات جدی مردم و مسئولان شهرستان است.
فرماندار درگزین با بیان اینکه مردم شهرستان درگزین شایسته دریافت بهترین خدمات هستند، تصریح کرد: هرگونه عقبماندگی در حوزه بهداشت و درمان قابل قبول نیست و مدیریت شهرستان با بهرهگیری از همه ظرفیتهای اجرایی و حقوقی برای رفع موانع اجرای پروژهها پای کار است.
سلطانی ابراهیمیان ادامه داد: مشکلات مربوط به تامین زمین، زیرساختها، هماهنگی با دستگاههای خدماترسان و رفع تعارضات ملکی باید با همکاری دستگاههای ذیربط در کوتاهترین زمان برطرف شود تا روند اجرای پروژهها شتاب گیرد.
وی بر ضرورت تعامل مستمر فرمانداری و دانشگاه علوم پزشکی همدان تاکید کرد و گفت: با همافزایی و هماهنگی نزدیک باید برای بهرهبرداری از هر پروژه بهداشتی و درمانی جدول زمانی مشخص و عملیاتی تدوین شود.
فرماندار درگزین تکمیل پروژههای حوزه سلامت را ضرورتی انکارناپذیر دانست و افزود: انتظار میرود با عزم جدی همه دستگاههای مسئول زمینه افتتاح و بهرهبرداری از مراکز درمانی مورد نیاز مردم از جمله آزمایشگاه خیرساز شهرستان درگزین در سریعترین زمان ممکن فراهم شود.
وی در پایان از تلاشهای شبانهروزی کادر درمان و سلامت شهرستان در ارائه خدمات به مردم قدردانی کرد و گفت: رفع موانع موجود زمینه ارائه خدماتی شایستهتر، مدرنتر و در دسترستر را برای مردم شریف درگزین فراهم خواهد کرد.
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