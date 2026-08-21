بیمارستان اصلاندوز در هفته دولت کلنگ زنی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد جعفرزاده در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اصلاندوز با اشاره به تحولات سیاسی آمریکا و انتخابات میان‌دوره‌ای این کشور اظهار کرد: تغییر فضای سیاسی آمریکا می‌تواند بر رویکرد این کشور نسبت به ایران اثرگذار باشد، اما نباید تصور کرد روندهای کلان سیاست آمریکا صرفاً تحت تأثیر انتخابات قرار می‌گیرد.

وی با گرامیداشت سالروز شهادت امام حسن عسکری(ع)، بر ضرورت حضور فعال اجتماعی و همبستگی تأکید کرد و گفت: راهبرد اهل بیت(ع) بر همزیستی، همبستگی اجتماعی و پرهیز از انزوا استوار بوده و شیعه باید با اخلاق، صداقت، رعایت حقوق مردم و رفتار نیکو مایه زینت اهل بیت(ع) باشد.

امام جمعه اصلاندوز همچنین با گرامیداشت روز صنعت دفاعی، صنعت دفاعی کشور را نماد خودباوری و استقلال دانست و افزود: به برکت دانش و تلاش دانشمندان و متخصصان دفاعی، توان بازدارندگی کشور تقویت شده و امید و غرور ملی مردم افزایش یافته است.

رئیس شورای فرهنگ عمومی اصلاندوز با گرامیداشت هفته دولت، ضمن قدردانی از عملکرد دولت در سطح ملی، نسبت به برخی سوءمدیریت‌ها در سطح استانی انتقاد کرد و گفت: استاندار اردبیل و رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان وعده اختصاص پزشک متخصص به شهرستان اصلاندوز را داده و این موضوع مصوب شده است، اما با گذشت بیش از یک سال همچنان این مصوبه اجرایی نشده است.

حجت‌الاسلام جعفرزاده ادامه داد: مردم اصلاندوز شبانه‌روز منتظر حضور پزشک متخصص در این شهرستان محروم هستند و این وضعیت موجب شرمندگی مسئولان استانی حوزه درمان در برابر مردم شده است.

وی با بیان اینکه فریادهای مردم اصلاندوز برای حل مشکلات درمانی تاکنون به نتیجه نرسیده است، عنوان کرد: رنج و مطالبه مردم غیور اصلاندوز را از استاندار و رئیس دانشگاه علوم پزشکی به نهاد ریاست جمهوری منتقل می‌کنیم.

امام جمعه اصلاندوز در پایان خواستار توجه ویژه دولت به مطالبات درمانی این شهرستان شد و تصریح کرد: امیدواریم صدای مردم اصلاندوز به مسئولان ریاست جمهوری برسد و به عنوان هدیه ویژه هفته دولت، کلنگ بیمارستان در این شهر بر زمین زده شود و پزشک متخصص نیز در شهرستان حضور پیدا کند.