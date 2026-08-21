پیشرفت سیستان و بلوچستان پس از انقلاب قابل قیاس با گذشته نیست

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله مصطفی محامی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته زاهدان با اشاره به مناسبت‌های پیش‌رو، بر ضرورت تقویت وحدت و انسجام امت اسلامی، خدمت به مردم و مطالبه‌گری منصفانه تأکید کرد.

امام جمعه زاهدان، با گرامیداشت سالروز شهادت امام حسن عسکری(ع) و آغاز امامت حضرت ولی‌عصر(عج)، آغاز هفته دولت و هفته وحدت را نیز تبریک گفت و اظهار کرد: یکی از جلوه‌های تقوای الهی، تلاش برای تقویت وحدت و انسجام امت اسلامی و خدمت به مردم مسلمان است.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان با اشاره به آغاز هفته وحدت از ۱۲ ربیع‌الاول گفت: فاصله میان ۱۲ ربیع‌الاول، مطابق یکی از روایات درباره میلاد پیامبر اکرم(ص)، و ۱۷ ربیع‌الاول، مطابق روایت مشهور شیعه، به عنوان هفته وحدت نام‌گذاری شده است.

آیت‌الله محامی با اشاره به شکل‌گیری ایده هفته وحدت در دوران تبعید امام خمینی(ره) به ایرانشهر افزود: امام خمینی(ره) در دوران تبعید در ایرانشهر این ایده را مطرح کردند که فاصله میان این دو تاریخ به فرصتی برای جشن و همدلی شیعه و اهل‌سنت تبدیل شود و پس از گفت‌وگو با علمای اهل‌سنت، برگزاری مراسم در مساجد و مراکز هر دو مذهب مورد توجه قرار گرفت.

وی با بیان اینکه وحدت یکی از مهم‌ترین عوامل اقتدار جامعه اسلامی است، تصریح کرد: قرآن کریم مسلمانان را به اتحاد و پرهیز از تفرقه دعوت کرده و جامعه اسلامی زمانی قدرتمند خواهد بود که توان خود را به جای اختلاف و درگیری داخلی، در مسیر پیشرفت و مقابله با تهدیدها به کار گیرد.

حسن‌ظن، مدارا و ایثار؛ راهکارهای تقویت وحدت

امام جمعه زاهدان با تأکید بر اینکه حفظ وحدت تنها با شعار محقق نمی‌شود، گفت: حسن‌ظن نسبت به یکدیگر، صبر و تحمل، مدارا، ایثار و مقدم داشتن نیاز دیگران از جمله رفتارهایی است که در آموزه‌های اسلامی برای تقویت همبستگی جامعه مورد تأکید قرار گرفته است.

وی با اشاره به آموزه‌های سوره حجرات افزود: سوءظن می‌تواند زمینه‌ساز تجسس، غیبت و تهمت شود و از همین رو آموزه‌های دینی با عواملی که موجب بدبینی و اختلاف میان مسلمانان می‌شوند، مقابله کرده‌اند.

آیت‌الله محامی همچنین با اشاره به سیره پیامبر اکرم(ص) و اهل‌بیت(ع) اظهار کرد: پیامبر اسلام(ص)، امیرالمؤمنین(ع) و ائمه اطهار(ع) در گفتار و رفتار خود پیشگام وحدت بودند. امیرالمؤمنین(ع) برای جلوگیری از انشقاق جامعه اسلامی از حق خود گذشت و امام صادق(ع) نیز با تشکیل یک کرسی علمی گسترده، زمینه تعامل و بهره‌گیری عالمان مذاهب مختلف از دانش خود را فراهم کرد.

وی افزود: در سیره امام حسن عسکری(ع) نیز بر تعامل با اهل‌سنت، حضور در میان آنان، عیادت از بیماران و شرکت در تشییع جنازه آنان تأکید شده است و اینها نشان‌دهنده اهمیت وحدت در سیره اهل‌بیت(ع) است.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان در ادامه با اشاره به هفته دولت گفت: مسئولیت در نظام اسلامی یک امانت است و قدرت باید در مسیر خدمت به مردم قرار گیرد. ضمن قدردانی از مسئولان و مدیرانی که برای خدمت به مردم تلاش می‌کنند، باید عملکرد آنان نیز منصفانه مورد ارزیابی قرار گیرد.

وی تصریح کرد: انتقاد منصفانه و مطالبه حقوق مردم نه‌تنها اشکالی ندارد، بلکه می‌تواند به عنوان موتور محرک دولت برای حرکت و پیشرفت کشور عمل کند؛ اما این انتقاد باید دلسوزانه، منصفانه و به دور از تخریب باشد.

پیشرفت استان پس از انقلاب؛ ضرورت تداوم سرمایه‌گذاری برای جبران محرومیت‌ها

آیت‌الله محامی با اشاره به روند توسعه سیستان و بلوچستان پس از انقلاب اسلامی اظهار کرد: دولت‌های مختلف در سال‌های گذشته متناسب با توان خود اقداماتی در استان انجام داده‌اند و وضعیت امروز سیستان و بلوچستان از نظر پیشرفت با گذشته قابل قیاس نیست.

وی افزود: با وجود این اقدامات، استان همچنان با محرومیت‌های عمیقی مواجه است که ریشه در گذشته دارد و برای جبران این عقب‌ماندگی‌ها باید تلاش بیشتری صورت گیرد.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان تأکید کرد: این محرومیت به معنای وجود نگاه تبعیض‌آمیز از سوی نظام نیست؛ بلکه در سال‌های پس از انقلاب اقدامات و سرمایه‌گذاری‌های مختلفی برای رفع محرومیت استان انجام شده و در شرایط کنونی نیز بودجه و امکانات بیشتری برای توسعه منطقه اختصاص یافته است.

وی با اشاره به ضرورت «تبعیض مثبت» برای جبران عقب‌ماندگی‌های تاریخی استان گفت: بخش مهمی از مسئولیت بر عهده مدیران و مردم استان است و باید از ظرفیت‌های بودجه‌ای، اختیارات و امکانات موجود برای توسعه و رفع محرومیت استفاده کرد.

آیت‌الله محامی در پایان با تقدیر از مدیران پرتلاش استان خاطرنشان کرد: ممکن است در برخی مجموعه‌ها مدیران ضعیف نیز وجود داشته باشند و این مسئله باید مورد توجه قرار گیرد. مردم نیز باید ضمن قدردانی از خدمات مسئولان، هرجا لازم است نقد منصفانه و مطالبه به‌حق داشته باشند تا این مطالبات در مسیر پیشرفت استان قرار گیرد.