سخن ترامپ درخصوص جنگ اقتصادی،برای ایجاد تاثیر روانی بر بازار ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید حسن عاملی در خطبه های این هفته نماز جمعه اردبیل با اشاره به یاوه گویی های اخیر رئیس جمهور آمریکا اظهار کرد: ترامپ این روزها باز دست به یک عملیات بزرگ روانی زده و گفته با جنگ اقتصادی ایرانیها را وادار به تسلیم میکنم ۴۷ سال است که با ایران جنگ اقتصادی دارند فشار حداکثری درست کردند به تعبیر اوباما تحریمی درست کردند که در تاریخ بشر بینظیر است.
وی افزود: پمپئو گفت تحریمی درست کردیم که با آن قطعاً ایرانیها از گرسنگی در برابر ما رکوع خواهند کرد! تحریمی درست کردند که با آن جان بولتون به طمع افتاد و گفت امسال کریسمس را در تهران جشن خواهیم گرفت! و حالا دوباره همان مسیر را میروند مشهور است که «من جرّب المجرّب فعقله مخرّب» این سخن ترامپ برای ایجاد تاثیر روانی و برای اثرگذاری بر بازار ایران است.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل گفت: ترامپ توجه نمیکند که اوضاع کاملاً عوض شده است و امروز با گذشته خیلی فرق دارد در گذشته ما را تحریم میکردند و ما هیچ اهرم فشار نداشتیم در نتیجه در وضع تحریم هزینهای برای آمریکا درست نمیشد در حالی که الان ما اهرم بزرگ تنگه هرمز را داریم و آمریکا و اروپا اصلاً نمیتوانند بسته ماندن دراز مدت آن را تحمل کنند. با آمدن سرما به احتمال قوی اوضاع امنیتی کشورهای مهمی به هم خواهد ریخت و لذا ترامپ از یک طرف از فشار اقتصادی صحبت میکند اما از آن طرف حتی حاضر است به ایران پول بدهد اما جنگ تمام شود و تنگه باز گردد.
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