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۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۷:۲۴

کلاهبرداری با شگرد فروش سوالات کنکور در فضای مجازی

کلاهبرداری با شگرد فروش سوالات کنکور در فضای مجازی

اصفهان- رئیس پلیس فتا استان اصفهان با اشاره به نزدیک شدن به زمان برگزاری کنکور سراسری در خصوص کلاهبرداری مجرمان سایبری با شگردفروش سوالات کنکور به داوطلبان هشدارداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید مصطفی مرتضوی اظهار داشت: افراد کلاهبردار بعد از ارتباط با مشتریان خود و جلب اعتماد آنها اقدام به تبلیغ و فروش غیر قانونی برخی سوالات همراه با جواب می‌کنند که بسیاری از این سوالات مربوط به آزمون‌های سال‌های گذشته است.

وی عنوان داشت: برخی از این کلاهبرداران با ادعاهایی نظیر تضمین قبولی و کسب رتبه برتر در کنکور، داوطلبان و خانواده‌های آنان را اغفال می‌کنند و پس از دریافت وجوه میلیونی و کلاهبرداری نه تنها هیچ سوالی را ارسال نمی‌کنند بلکه پاسخگوی تماس‌های آنان هم نیستند.

رئیس پلیس فتا استان اصفهان با بیان اینکه حتی ادعای فروش سوالات امتحانات نهایی در فضای مجازی جعلی بوده و دانش آموزان نباید به این آگهی‌های اغوا کننده و دروغین اعتنا کنند گفت: با توجه به اینکه سوالات کنکور تا لحظه برگزاری آزمون در قرنطینه است ادعای دسترسی به سوالات توسط سودجویان صرفاً با هدف کلاهبرداری است.

سرهنگ مرتضوی ادامه داد: همچنین بسیاری از صفحات و سایت‌ها توسط مجرمان با این عناوین ایجاد می‌شود که درخواست واریز وجه دارند، بنابراین از شهروندان تقاضا داریم هیچ وجهی حتی به عنوان بیعانه به این حساب‌ها واریز نکنند.

وی خاطر نشان کرد: از شهروندان می‌خواهیم در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی موضوع را از طریق نشانی پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمی با ما در میان بگذارند.

کد مطلب 5479721

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