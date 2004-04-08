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۲۰ فروردین ۱۳۸۳، ۱۳:۰۰

به زودي

كتاب جديدي در باره معرفت شناسي اسلامي منتشر مي شود

دكتر سيد يحيي يثربي رئيس پژوهشكده حكمت و دين پژوهي در گفت و گو با گروه دين وانديشه خبر از انتشار دو كتاب جديد در گستره فلسفه اسلامي داد .

وي به خبرنگار گروه دين وانديشه گفت : " حكمت مشاء " گزارش مبسوطي از انديشه هاي  ابن سينا  بر اساس كتابهاي اصلي وي يعني " شفا" ، " اشارات و تنبيهات" ، و " نجات " است . اين كتاب داراي يك مقدمه و دو بخش است كه در 400 صفحه تنظيم شده است .  مقدمه كتاب  اختصاص به  وضعيت كنوني فلسفه در جهان اسلام و ايران دارد .  بخش اول  شامل ده گفتار است كه  پنج گفتار نخست آن به مابعدالطبيعه اختصاص يافته و پنج گفتار دوم ، مسائل اجتماعي و زندگي انسان را در بر مي گيرد  و به مباحثي همچون جامعه مدني يا سياست مدني، اخلاق، خانواده و فلسفه عبادت مي پردازد . بخش دوم كتاب نيز متناسب با ده گفتار بخش اول داراي ده فصل است و طي آنها گزيده اي از متون كتابهاي ابن سينا آورده شده است . اين بخش براي آشنايي بيشتر دانشجويان و خوانندگان با متن اصلي آثار ابن سينا تنظيم شده است .

دكتر يثربي درباره سبك نگارش كتاب گفت : اين كتاب مي تواند در كنار دو كتاب " فلسفه عرفان " و " عرفان نظزي " كه به عنوان كتاب درسي  مطرح هستند مورد توجه قرار بگيرد . هر چند كه طرح مسائل اجتماعي در كتابهاي فلسفي به طور پراكنده وجود دارد ،
اما طرح مسائل اجتماعي به صورت مجزا در كتاب هاي فلسفي تقريبا بي سابقه است . و اين از مزيتهاي كتاب حاضر به شمار مي رود . 

وي درباره كتاب ديگر خود كه " از يقين تا يقين " نام دارد  گفت : اين كتاب در حوزه معرفت شناسي است . در اين كتاب سعي كرده ام بر اساس فهم خودم از مباحث متفكران اسلامي و غربي  نظام معرفت شناسي خاصي را تدوين كنم . هر جند كه  طرح سير مراحل يقين از يقين خام به يقين انتقادي بحث جديدي نيست ، اما بنده مطالب را به بيان خاص خودم طرح كرده ام .

يثربي در پايان  افزود :  داعيه اصلي من در اين كتاب دو نكته تازه  است . اول آن كه تعريف جديدي از يقين ارائه داده ام كه به نظرم اين تعريف در حوزه ديني ما قابل قبول تر است، و ديگر آن كه به مسئله نقد در حوزه تفكر تاكيد بيشتري كرده ام .

کد مطلب 69232

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