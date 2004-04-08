كتاب جديدي در باره معرفت شناسي اسلامي منتشر مي شود

وي به خبرنگار گروه دين وانديشه گفت : " حكمت مشاء " گزارش مبسوطي از انديشه هاي ابن سينا بر اساس كتابهاي اصلي وي يعني " شفا" ، " اشارات و تنبيهات" ، و " نجات " است . اين كتاب داراي يك مقدمه و دو بخش است كه در 400 صفحه تنظيم شده است . مقدمه كتاب اختصاص به وضعيت كنوني فلسفه در جهان اسلام و ايران دارد . بخش اول شامل ده گفتار است كه پنج گفتار نخست آن به مابعدالطبيعه اختصاص يافته و پنج گفتار دوم ، مسائل اجتماعي و زندگي انسان را در بر مي گيرد و به مباحثي همچون جامعه مدني يا سياست مدني، اخلاق، خانواده و فلسفه عبادت مي پردازد . بخش دوم كتاب نيز متناسب با ده گفتار بخش اول داراي ده فصل است و طي آنها گزيده اي از متون كتابهاي ابن سينا آورده شده است . اين بخش براي آشنايي بيشتر دانشجويان و خوانندگان با متن اصلي آثار ابن سينا تنظيم شده است .



دكتر يثربي درباره سبك نگارش كتاب گفت : اين كتاب مي تواند در كنار دو كتاب " فلسفه عرفان " و " عرفان نظزي " كه به عنوان كتاب درسي مطرح هستند مورد توجه قرار بگيرد . هر چند كه طرح مسائل اجتماعي در كتابهاي فلسفي به طور پراكنده وجود دارد ،

اما طرح مسائل اجتماعي به صورت مجزا در كتاب هاي فلسفي تقريبا بي سابقه است . و اين از مزيتهاي كتاب حاضر به شمار مي رود .



وي درباره كتاب ديگر خود كه " از يقين تا يقين " نام دارد گفت : اين كتاب در حوزه معرفت شناسي است . در اين كتاب سعي كرده ام بر اساس فهم خودم از مباحث متفكران اسلامي و غربي نظام معرفت شناسي خاصي را تدوين كنم . هر جند كه طرح سير مراحل يقين از يقين خام به يقين انتقادي بحث جديدي نيست ، اما بنده مطالب را به بيان خاص خودم طرح كرده ام .



يثربي در پايان افزود : داعيه اصلي من در اين كتاب دو نكته تازه است . اول آن كه تعريف جديدي از يقين ارائه داده ام كه به نظرم اين تعريف در حوزه ديني ما قابل قبول تر است، و ديگر آن كه به مسئله نقد در حوزه تفكر تاكيد بيشتري كرده ام .