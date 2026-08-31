آغاز طرح پایلوت انرژی خورشیدی روستایی از میانه

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم حسینزاده، معاون رئیسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، عصر دوشنبه در نشست شورای برنامهریزی و توسعه شهرستان میانه با تأکید بر ضرورت حضور میدانی مدیران و مسئولان در شرایط ویژه کشور اظهار کرد: در شرایط جنگ، هیچیک از اعضای دولت نباید نظارهگر باشند و همه مدیران باید با تمام توان برای حل مسائل کشور و خدمت به مردم پای کار باشند.
وی افزود: مدیران دستگاههای مختلف تنها مسئول یک موضوع خاص نیستند، بلکه در شرایط ویژه باید برای حل مسائل یکدیگر به میدان بیایند و با همکاری و همافزایی، مشکلات مردم را پیگیری کنند.
معاون رئیسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام اجتماعی گفت: در شرایط فعلی نباید اجازه دهیم انسجام جامعه آسیب ببیند و نباید با دوگانهسازیهای سیاسی و اجتماعی، مردم را از یکدیگر جدا کرد.
حسینزاده ادامه داد: آنچه میتواند همه مردم را بدون هیچ پسوند و پیشوندی در کنار یکدیگر قرار دهد، ایرانی بودن است و نباید اجازه دهیم همدلی، همبستگی و وفاق مردم آسیب ببیند.
وی با اشاره به مسئولیت مدیران در قبال مردم اظهار کرد: مردم نباید احساس غریبگی یا فاصله با نظام سیاسی داشته باشند و مدیران باید برای بهبود رابطه میان مردم و حاکمیت با تمام توان تلاش کنند.
برای هر روستا باید متناسب با ظرفیتهای آن برنامهریزی کرد
حسینزاده با اشاره به ظرفیتهای روستاهای شهرستان میانه گفت: برای هر روستا باید ظرفیت و محدودیت اصلی مشخص شود و این اطلاعات در نظام برنامهریزی مورد استفاده قرار گیرد.
وی افزود: نمیتوان برای همه روستاها نسخه واحدی پیچید، بلکه باید ظرفیتهای هر روستا شناسایی و متناسب با همان ظرفیت برای توسعه آن برنامهریزی شود.
معاون رئیسجمهور تصریح کرد: قرار گرفتن در جایگاه مسئولیت به معنای افزایش مسئولیت در برابر مردم است و نخستین گام در این مسیر، صداقت و پرهیز از دادن وعدههای غیرواقعی است.
۳ مدرسه میانه در برنامه اجرایی سال ۱۴۰۵
حسینزاده با اشاره به مطالبات مطرحشده در حوزه آموزش و زیرساختهای شهرستان میانه اظهار کرد: سه مدرسه مورد درخواست شهرستان در برنامه اجرایی سال ۱۴۰۵ قرار خواهد گرفت.
وی افزود: برای اجرای این طرحها از ظرفیت تفاهمنامهها و اعتبارات مربوطه استفاده و حمایتهای لازم انجام خواهد شد.
معاون رئیسجمهور همچنین درباره وضعیت آب شهرستان گفت: اعتبارات مربوط به تنش آبی تصویب شده و دو مجتمع آبرسانی مطرحشده برای میانه نیز در این چارچوب مورد توجه قرار خواهد گرفت.
میانه پایلوت انرژی خورشیدی روستایی میشود
حسینزاده درباره پیشنهاد توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در روستاهای میانه نیز گفت: یک روستا به عنوان پایلوت انرژیهای تجدیدپذیر معرفی شود تا تسهیلات لازم برای اجرای طرح از طریق تعاونی دهیاران اختصاص یابد.
وی ادامه داد: در صورت معرفی تعاونی و ارائه اطلاعات مورد نیاز، میتوان نخستین پروژه این طرح را از شهرستان میانه آغاز کرد.
معاون رئیسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم همچنین از برنامهریزی برای حمایت از طرحهای آبخیزداری، راههای روستایی، گردشگری و حوزه آبزیان و شیلات خبر داد و گفت: ظرفیتهای شهرستان در این بخشها بررسی و حمایتها بر اساس اولویتها انجام خواهد شد.
خدمت به مردم وظیفه مسئولان است
حسینزاده در پایان با قدردانی از مردم و مسئولان شهرستان میانه اظهار کرد: مردم در روزهای دشوار کشور در کنار ایران ایستادهاند و مسئولان وامدار مردم هستند.
وی تأکید کرد: قرار نیست خدمت به مردم به عنوان لطف تلقی شود، بلکه خدمتگزاری و نوکری واقعی مردم، وظیفه مسئولان است.
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