جامعه امروز بیش از هر زمان به روایت آزادگان و فرهنگ مقاومت نیاز دارد

به گزارش خبرگزاری مهر آیتالله احمد مروی، تولیت آستان قدس رضوی، در آیین گرامیداشت سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی، که در دارالقرآن حرم مطهر رضوی برگزار شد، بر ضرورت ثبت، مستندسازی و انتشار خاطرات آزادگان تأکید کرد و این اقدام را مصداق تعظیم شعائر و پاسداشت یکی از ارزشمندترین سرمایههای معنوی و تاریخی کشور، دانست.
وی با قدردانی از ایثار و مجاهدت آزادگان، اظهار کرد: شما آزادگان باید برای ما سخن بگویید و ما شنونده باشیم؛ زیرا خاطرات شما سرشار از درس، عبرت، ایمان، استقامت و تربیت است. این خاطرات باید ثبت، تدوین و به نسلهای آینده، منتقل شود.
تولیت آستان قدس رضوی با تأکید بر ضرورت تولید آثار ماندگار درباره زندگی و خاطرات آزادگان، افزود: لازم است گروهی تخصصی برای گفتوگو و ثبت خاطرات آزادگان تشکیل شود و دستکم مجموعهای از کتابهای جذاب و اثرگذار در قالب داستان و رمان از این خاطرات تدوین و منتشر شود تا نسل جوان بتواند با این گنجینه ارزشمند ارتباط برقرار کند.
وی، خاطرنشان کرد: همانگونه که پاسداشت شعائر دینی و مجالس اهلبیت (ع) وظیفه ماست، حفظ و نشر خاطرات ایثارگران، شهدا، جانبازان و آزادگان نیز یک مسئولیت فرهنگی و اجتماعی است؛ چرا که این خاطرات امتداد فرهنگ عاشورا و روایت فداکاری انسانهایی است که برای حفظ دین، انقلاب و عزت کشور از جان و آسایش خود گذشتند.
مروی با اشاره به اهتمام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مطالعه و تقریظ بر کتابهای خاطرات شهدا گفت: توجه ویژه رهبر انقلاب به این آثار نشاندهنده ظرفیت تربیتی و فرهنگی خاطرات مجاهدان راه خداست. این آثار صرفاً روایت زندگی افراد نیست، بلکه بیانگر یک مکتب، فرهنگ و جریان اصیل اسلامی و انقلابی است که میتواند نسلهای مختلف را تربیت کند.
وی تأکید کرد: خاطرات آزادگان و خانوادههای آنان، تجسم عملی آموزههای قرآن کریم و معارف اهلبیت (ع) است و انتقال این تجربهها به جامعه، بهویژه جوانان، میتواند روحیه صبر، امید، مقاومت و مسئولیتپذیری را تقویت کند.
تولیت آستان قدس رضوی همچنین با اشاره به نقش فرهنگ ایثار و مقاومت در عبور کشور از حوادث و تهدیدها اظهار کرد: یکی از عوامل مهم پایداری و انسجام ملت ایران در مقاطع حساس، میراث معنوی برجایمانده از شهدا، جانبازان، آزادگان و خانوادههای آنان است. این سرمایه اجتماعی موجب شده است که ملت ایران در برابر فشارها و توطئههای دشمنان با روحیهای آگاهانه و مقاوم ایستادگی کند.
وی آزادگان را صاحبان حقی بزرگ بر گردن ملت ایران دانست و افزود: خدمات و مجاهدتهای شما تنها به نسل امروز محدود نمیشود؛ بلکه نسلهای آینده نیز مدیون فداکاریهایی هستند که برای حفظ استقلال، تمامیت ارضی، امنیت و عزت ایران اسلامی انجام شده است.
آیتالله مروی در بخش دیگری از سخنان خود، وحدت، همدلی و تبعیت از ولایت را از مهمترین عوامل اقتدار و پیروزی ملت ایران برشمرد و گفت: هر سخن و اقدامی که موجب اختلاف، یأس و بدبینی در جامعه شود، در مسیر خواست دشمنان قرار دارد. رمز موفقیت ملت ایران، حفظ وحدت، انسجام ملی و حرکت در مسیر رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی است.
وی با بیان اینکه دشمنان همچنان با ابزارهای مختلف درصدد تضعیف ملت ایران هستند، تصریح کرد: ملت ایران با تکیه بر فرهنگ مقاومت، ایثار و همبستگی ملی، همچون گذشته از این آزمونها نیز سربلند عبور خواهد کرد و این فرهنگ ارزشمند باید از طریق روایتهای صادقانه و اثرگذار آزادگان به نسلهای آینده، منتقل شود.
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