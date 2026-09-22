به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی کلوندی پیش از ظهر سهشنبه در آیین تجلیل از پیشکسوتان جهاد و مقاومت در سنندج اظهار کرد: ثبت وقایع و حوادث تاریخی، بخشی از مسئولیت مجموعههای فرهنگی و حوزه دفاع مقدس است و باید روایتهای مربوط به رویدادهای اخیر نیز مستندسازی شود.
وی افزود: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس کردستان جمعآوری اسناد، خاطرات و مستندات مربوط به جنگهای ۱۲ روزه و رمضان را در دستور کار قرار داده است تا ابعاد این وقایع برای آیندگان حفظ شود.
پیشکسوتان دفاع مقدس سرمایه تاریخی کردستان هستند
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس کردستان با اشاره به جایگاه رزمندگان و شهدای استان در دوران دفاع مقدس بیان کرد: مردم ایران به ایثار و فداکاری رزمندگان و شهدای کردستان افتخار میکنند و یاد و خاطره آنان بخشی از هویت تاریخی این سرزمین است.
کلوندی ادامه داد: فرهنگ ایثار و مقاومت که در دوران دفاع مقدس شکل گرفت، همچنان در جامعه جریان دارد و مردم ایران در مقاطع مختلف با تکیه بر وحدت و انسجام ملی در برابر تهدیدها ایستادگی کردهاند.
وی با اشاره به تحولات منطقه و عرصه بینالملل عنوان کرد: امروز افول جریانهایی که بر پایه سلطه و روایتهای یکجانبه شکل گرفتهاند، بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته و جمهوری اسلامی ایران نیز به جایگاهی اثرگذار در سطح منطقه و عرصه بینالمللی دست یافته است.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس کردستان تأکید کرد: وحدت مردم و ایستادگی در برابر استکبار و رژیم صهیونیستی از جمله مؤلفههایی است که در شرایط کنونی مورد توجه قرار دارد و باید این روحیه به نسلهای آینده منتقل شود.
گفتنی است هفته دفاع مقدس هر سال از ۳۱ شهریور تا ۶ مهرماه برگزار میشود.
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