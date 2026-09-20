کلوندی: دفاع مقدس باید برای نسل جدید روایت شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی کلوندی ظهر یکشنبه، در نشست با اصحاب رسانه با تشریح برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای هفته دفاع مقدس اظهار کرد: دفاع مقدس بخشی مهم از تاریخ معاصر کشور است که باید ابعاد مختلف آن برای نسل‌های امروز و آینده تبیین و روایت شود.

وی با اشاره به شرایط آغاز جنگ تحمیلی گفت: در روزهای نخست جنگ، کشور با شرایط دشواری مواجه بود و در کنار نیروهای ارتش و سپاه، حضور مردم و نیروهای بسیجی در میدان نقش مهمی در مقابله با دشمن داشت.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس کردستان افزود: در سال‌های نخست دفاع مقدس، عملیات‌های مهمی همچون طریق‌القدس، فتح‌المبین، بیت‌المقدس و رمضان انجام شد و بخش قابل توجهی از مناطق اشغال‌شده کشور آزاد شد.

کلوندی با بیان اینکه مردم کردستان نیز در دوران دفاع مقدس نقش مؤثری ایفا کردند، عنوان کرد: زنان، دانش‌آموزان، دانشجویان، رزمندگان و پیشمرگان مسلمان کرد از جمله گروه‌هایی بودند که در دفاع از کشور و مقابله با گروه‌های ضدانقلاب و دشمن بعثی حضور داشتند.

وی با اشاره به جنایات رژیم بعث عراق در دوران جنگ تحمیلی گفت: بمباران مناطق مسکونی و زیرساخت‌ها و استفاده از سلاح‌های شیمیایی، بخش‌هایی از جنایت‌های انجام‌شده علیه مردم ایران بود که آثار آن در مناطقی از کردستان از جمله سنندج، بانه، سردشت و روستاهای اطراف این مناطق نیز باقی مانده است.

بیش از هزار و ۲۰۰ برنامه در هفته دفاع مقدس

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس کردستان از برنامه‌ریزی برای اجرای بیش از هزار و ۲۰۰ برنامه در استان همزمان با هفته دفاع مقدس خبر داد و گفت: این برنامه‌ها در قالب ۱۶ محور و با مشارکت دستگاه‌های مختلف برگزار می‌شود.

کلوندی ادامه داد: برنامه‌های فرهنگی، یادواره شهدا، دیدار با خانواده‌های شهدا و ایثارگران، غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدا، تجلیل از رزمندگان و سربازان، برنامه‌های ورزشی، جهادی و تبیینی از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است.

وی از اجرای برنامه‌های ویژه در مدارس خبر داد و افزود: «مدرسه سنگر مقاومت»، طرح «هر مدرسه یک شهید» و نواختن زنگ مقاومت از جمله برنامه‌هایی است که با هدف انتقال مفاهیم دفاع مقدس به نسل دانش‌آموز اجرا خواهد شد.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس کردستان همچنین به برگزاری برنامه‌های سلامت و خدماتی در مناطق کم‌برخوردار اشاره کرد و گفت: گروه‌های جهادی و درمانی نیز در قالب برنامه‌های هفته دفاع مقدس در برخی مناطق حضور پیدا می‌کنند.

بازخوانی نقش پیشمرگان مسلمان کرد

سرهنگ کلوندی با تأکید بر جایگاه پیشمرگان مسلمان کرد در تاریخ دفاع مقدس اظهار کرد: بخشی از برنامه‌های امسال به معرفی و تبیین نقش این نیروها اختصاص دارد و تلاش می‌شود رشادت‌ها و ایثارگری‌های آنان برای نسل جدید بازگو شود.

وی همچنین از برگزاری برنامه‌ای ویژه با محوریت پیشمرگان مسلمان کرد خبر داد و گفت: این برنامه در کنار سایر برنامه‌های هفته دفاع مقدس برگزار خواهد شد.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس کردستان درباره برنامه رژه نیروهای مسلح نیز گفت: با توجه به شرایط کشور، رژه نیروهای مسلح در استان امسال برگزار نمی‌شود و برنامه‌های جایگزین در دستور کار قرار گرفته است.

وی از برگزاری برنامه‌های ویژه برای جانبازان، ایثارگران و پیشکسوتان دفاع مقدس خبر داد و افزود: همایش سراسری پیشکسوتان دفاع مقدس نیز در استان برگزار می‌شود و از تعدادی از رزمندگان و پیشکسوتان این عرصه تجلیل خواهد شد.

تکمیل یادمان‌های شهدای کردستان

سرهنگ کلوندی با اشاره به وضعیت یادمان‌های شهدای استان گفت: عملیات تکمیل دو یادمان در شهرستان‌های قروه و سقز در حال انجام است و یادمان دیگری در بیجار نیز مراحل پایانی خود را طی می‌کند.

وی در پایان نقش رسانه‌ها در انتقال مفاهیم دفاع مقدس را مهم دانست و گفت: رسانه‌ها می‌توانند با روایت دقیق و هنرمندانه حماسه‌های دفاع مقدس، زمینه آشنایی نسل جوان با فداکاری‌های رزمندگان و شهدای این دوران را فراهم کنند.