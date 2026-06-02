پیگیری ثبت جهانی مسجد مهرآباد و کباب بناب توسط فرماندار و نماینده مردم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین قلعهای، فرماندار بناب، به همراه حجتالاسلام محمدباقری بنابی، نماینده مردم این شهرستان در مجلس شورای اسلامی، روز سهشنبه در سفری به تهران با علیاصغر دارابی، قائممقام وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دیدار کردند.
در این نشست، طرفین به بررسی وضعیت میراث فرهنگی و ظرفیتهای گردشگری شهرستان بناب پرداختند. فرماندار بناب با اشاره به پتانسیلهای بینظیر تاریخی و فرهنگی این منطقه، بر ضرورت تسریع در فرآیند ثبت جهانی «مسجد مهرآباد» به عنوان یکی از شاهکارهای معماری اسلامی و همچنین ثبت بینالمللی «کباب بناب» به عنوان یک برند گردشگری و غذایی تأکید کرد.
نماینده مردم بناب در مجلس نیز با بیان اینکه بناب دارای گنجینهای از تاریخ و فرهنگ است، افزود: شناساندن این ظرفیتها به جهان نیازمند پیگیریهای مستمر و تخصصی است.
قائممقام وزیر میراث فرهنگی نیز ضمن اعلام آمادگی وزارتخانه برای همکاری با فرمانداری و نماینده مجلس، بر تکمیل مستندات لازم جهت ثبت جهانی آثار مذکور و توسعه زیرساختهای گردشگری در بناب تأکید کرد.
