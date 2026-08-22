پرداخت سریع خسارات کشاورزان، گامی در حمایت از کشاورزی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، بیمه پوشش حمایتی است که برای جبران خسارت‌های ناشی از خطرات طبیعی و غیرقابل پیش‌بینی طراحی شده تا ریسک مالی را برای صاحب سرمایه کاهش دهد و مانع توقف تولید و خدمات ناشی از حوادث شود. در این راستا بیمه محصولات کشاورزی یکی از این حمایت‌های دولتی و غیردولتی است.

مهم‌ترین خطراتی که معمولا در پوشش بیمه کشاورزی دیده می‌شوند شامل سیل، خشکسالی، تگرگ، طوفان، سرمازدگی و یخبندان، آفات و امراض نباتی عمومی و قرنطینه‌ای بوده که خسارت‌هایی محسوب می‌شوند که از اختیار بهره‌بردار خارج است.

عطااله هاشمی، عضو شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی، از تحول چشمگیر در روند پرداخت خسارات بیمه‌ای کشاورزان خبر داد و اعلام کرد: این روند از ماه‌ها به کمتر از یک هفته کاهش یافته و این دستاورد، گامی مؤثر در جهت جلب اعتماد و تشویق کشاورزان به استفاده از پوشش‌های بیمه‌ای است.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به گلایه‌های پیشین کشاورزان در خصوص تأخیر در ارزیابی و پرداخت خسارات که گاه تا ۵ ماه به طول می‌انجامید، اظهار کرد: این تأخیرها همواره موجب نارضایتی کشاورزان بود، اما امروز شاهد هستیم که با همت مدیران این حوزه، فرآیند ارزیابی و پرداخت خسارت در مدت زمان کوتاهی، در حد یک هفته، انجام می‌شود.

این مسئول صنفی ابراز امیدواری کرد که این موفقیت، فرهنگ بیمه را در میان کشاورزان بیش از پیش گسترش دهد و افزود: ما در کنار این خدمات هستیم تا ضمن احقاق حقوق کشاورزان، رسالت اصلی بیمه محصولات کشاورزی نیز به بهترین نحو انجام شود و این روند استمرار داشته باشد.

بیمه ارتقایی؛ پوششی فراتر از بیمه پایه

عضو شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی همچنین به طرح «بیمه ارتقایی» اشاره کرد و گفت: در حالی که بیمه پایه و فراگیر گندم با حمایت دولت اجرایی می‌شود و حق بیمه آن بر عهده دولت است، امسال شاهد ارائه بیمه ارتقایی در کنار آن هستیم.

هاشمی توضیح داد: کشاورزان علاوه‌بر پوشش بیمه پایه، می‌توانند با استفاده از بیمه ارتقایی، خسارات خود را تا سقف‌های بالاتر مثلاً از ۲۲ میلیون تومان به ۵۰، ۶۰ یا ۸۰ میلیون تومان در گندم آبی افزایش دهند.

وی درباره تأمین اعتبار بیمه ارتقایی، بیان کرد: وقتی بیمه ارتقایی انجام می‌شود، در کنار اعتبارات دولتی، صندوق بیمه را از نظر مالی تقویت می‌کند و این امر به صندوق کمک می‌کند تا بتواند به موقع به تعهدات خود عمل کند.

به گفته رئیس بنیاد ملی گندمکاران این تحولات در سیستم بیمه کشاورزی، نویدبخش افزایش تاب‌آوری این بخش حیاتی اقتصاد ایران است.