پشت پرده حمله رژیم صهیونیستی به فرودگاه ابوالظهور سوریه 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه العهد، با وجود آن‌ که رژیم ابومحمد الجولانی در سوریه عدم دشمنی خود با رژیم صهیونیستی را اعلام و تصریح کرده که «دمشق در پی دستیابی به یک توافق امنیتی با اسرائیل است»، رژیم صهیونیستی هر روز دامنه حضور خود را در داخل خاک سوریه گسترش می‌دهد و تقریبا تا نزدیکی دمشق، پایتخت سوریه، پیشروی کرده‌ است.

ارتش صهیونیستی همچنین با برپا کردن ایست‌های بازرسی ثابت و سیار، گشت‌زنی در عمق خاک سوریه، تفتیش خانه‌ها و ربودن شهروندان سوری و انتقال آنان به مکان‌هایی نامعلوم، حاکمیت سوریه را نقض می‌کند. گرچه تلویزیون سوریه تصاویری از تجاوزهای رژیم صهیونیستی را پخش می‌کند، اما سرکردگان این رژیم تاکنون حتی به شورای امنیت سازمان ملل برای محکومیت این تجاوزهای تقریباً روزانه شکایت نکرده‌اند.

این گزارش با اشاره به اقدام اخیر رژیم صهیونیستی در حمله به فرودگاه نظامی «ابوالظهور» در حومه جنوب‌ شرقی ادلب نوشت که درباره اهداف واقعی این رژیم در قبال این جنایت‌ها، با وجود خلع سلاح سوریه و ورود حاکمیت دمشق در مذاکرات صلح و توافق‌های امنیتی با دشمن صهیونیستی، مشخص است که هدف این حملات، ترسیم آینده کل منطقه از جمله سوریه و لبنان است.

العهد می افزاید که احتمال دارد تل آویو پیش از شکل‌گیری توافق احتمالی میان ایران و آمریکا برای پایان دادن به جنگ در منطقه، حملات خود را علیه سوریه و لبنان، تشدید کند؛ اقدامی که رژیم اشغالگر با هدف تثبیت حضور خود در نقشه نفوذ جدید منطقه انجام می‌دهد که در پرتو ادامه مذاکرات غیرمستقیم میان تهران و واشنگتن برای آینده منطقه ترسیم خواهد شد.

بر اساس اعلام منابع آگاه، حمله به فرودگاه ابوالظهور در حالی انجام شد که اطلاعاتی درباره انتقال تجهیزات نظامی از سوی نیروهای ترکیه به سوریه منتشر شده است؛ گرچه نوع تجهیزات مذکور مشخص نیست، اما ممکن است شامل رادار و تسلیحات پدافند هوایی باشد. این تجهیزات به فرودگاه ابوالظهور، واقع در نزدیکی مرز ترکیه و سوریه در استان ادلب سوریه، منتقل شده و نیروی هوایی رژیم صهیونیستی بلافاصله آن‌ها را هدف قرار داده است.

این منابع با قاطعیت تأکید می‌کنند که رژیم صهیونیستی در آینده نزدیک اجازه نخواهد داد آنکارا تحت عنوان بازسازی نیروی هوایی سوریه، سامانه‌های پدافند هوایی و تجهیزات مشابه را در خاک سوریه مستقر کند.

این منابع با اشاره به اینکه یکی از نقش‌های احتمالی حضور ترکیه در سوریه، مشارکت در دفاع از حریم هوایی سوریه در برابر حملات خارجی است، ابراز داشت که مشکل رژیم صهیونیستی در این نکته نهفته است. یک اسکادران از هواپیماهای قدیمی سوریه نمی‌تواند برتری هوایی رژیم صهیونیستی را تغییر دهد؛ اما ورود یک کشور عضو ناتو به روند آموزش، تسلیح و بازسازی پدافند هوایی می‌تواند به‌تدریج چنین تغییری ایجاد کند. وجود سامانه‌های مدرن راداری و پدافند هوایی، خلبانان آموزش‌دیده و پایگاه‌هایی که در حال بازسازی هستند، عملیات اسرائیل بر فراز سوریه را پیچیده‌تر و پرهزینه‌تر خواهد کرد.

این منابع اشاره به سوابق مخالفت رژیم صهیونیستی با حضور نظامی آمریکا در سوریه نوشت که در سال ۲۰۲۵ نیز ترکیه در حال بررسی سه فرودگاه سوریه، یعنی T۴، تدمر و فرودگاه حماه، برای استفاده در چارچوب ترتیبات دفاعی احتمالی با حاکمیت دمشق بود، اما رژیم صهیونیستی این مواضع را بمباران کرد و در پایگاه T۴ باند فرود، برج مراقبت، آشیانه‌ها و هواپیماهای موجود را هدف قرار داد تا این پایگاه غیرقابل استفاده شود.