به گزارش خبرگزاری مهر، یارالله کاکولوند در سخنانی، اظهار داشت: صلح یاران شوراهای حل اختلاف لرستان، با تلاشهای مستمر خود موفق شدند یک پرونده قتل را که چهار سال پیش در جریان یک نزاع دستهجمعی در خرمآباد رخداده بود، با صلح و سازش مختومه کنند.
وی افزود: با ورود تخصصی هیئت سازش پروندههای قصاص و همراهی صلح یاران، جلسات متعددی با اولیای دم برگزار شد که در نهایت باروحیه گذشت و ایثار اولیای دم، این پرونده به سازش ختم و محکوم از قصاص رهایی یافت.
رئیس شوراهای حل اختلاف لرستان در تشریح انگیزههای این اقدام خیرخواهانه، تصریح کرد: اولیای دم این پرونده با تأسی از آموزههای دینی و در راستای گسترش فرهنگ صلح و سازش که از اولویتهای دستگاه قضایی در اجرای عدالت اجتماعی است، از حق قانونی خود گذشت کردند.
کاکولوند ضمن تقدیر از سعهصدر اولیای دم، خاطرنشان کرد: این اقدام خداپسندانه بار دیگر نشان داد که با ترویج فرهنگ بخشش و استفاده از ظرفیتهای مردمی و صلح یاران، میتوان بسیاری از منازعات را پیش از اجرای احکام، به مسیر صلح و همدلی هدایت کرد.
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