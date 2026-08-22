مسجد باید به محور وحدت، امید و حل مسائل محله تبدیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام دوستعلی محمدی با اشاره به جایگاه مسجد در جامعه اسلامی اظهار کرد: مسجد کانون هویت دینی، تربیت انسان، انسجام اجتماعی و حل مسائل مردم است و قرارگاه ملی مسجد نیز با رویکرد هم‌افزایی دستگاه‌های مرتبط، تقویت نقش امام جماعت و فعال‌سازی ظرفیت‌های مردمی، در مسیر بازگرداندن مسجد به جایگاه محوری خود در محله شکل گرفته است.

وی افزود: در این نگاه، امام جماعت باید در جایگاه «امام محله»، زمینه حضور و مشارکت مردم، جوانان، خیرین و گروه‌های مردمی را برای حل مسائل محله فراهم کند و ظرفیت‌های موجود را در مسیر خدمت‌رسانی و حل مسئله به میدان بیاورد.

سرپرست اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان زنجان با اشاره به نیازهای آموزشی و توانمندسازی ارکان مسجد گفت: توانمندسازی ائمه جماعات، هیئت‌امنا، فعالان فرهنگی، جوانان و کنشگران مسجدی باید متناسب با نیازهای واقعی جامعه دنبال شود. آموزش مهارت‌هایی همچون ارتباط با نوجوان و جوان، خانواده، سواد رسانه‌ای، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، مدیریت فرهنگی و اجتماعی و کار تشکیلاتی از جمله موضوعات مهم در این حوزه است.

محمدی خاطرنشان کرد: در استان زنجان تلاش داریم آموزش‌ها از حالت صرفاً نظری خارج شده و به سمت آموزش‌های کاربردی و مسئله‌محور حرکت کند و از طریق برگزاری دوره‌ها و نشست‌های تخصصی، شبکه‌سازی میان فعالان مسجدی و انتقال تجربه مساجد موفق، زمینه توانمندسازی هرچه بیشتر ارکان مسجد فراهم شود.

وی با اشاره به نقش‌آفرینی مساجد در شرایط بحران و جنگ تحمیلی اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، اظهار کرد: این شرایط بار دیگر ظرفیت حقیقی مسجد در عرصه اجتماعی را آشکار کرد؛ مسجد می‌تواند در زمان بحران، محلی برای آرامش‌بخشی به مردم، تقویت امید و روحیه مقاومت، انسجام نیروهای مردمی و ساماندهی کمک‌ها و پشتیبانی‌های اجتماعی باشد.

سرپرست اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان زنجان ادامه داد: تجربه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس نیز نشان داده است که مسجد یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های حضور و سازماندهی مردم در میدان بوده و این تجربه، ضرورت تقویت شبکه مساجد و افزایش آمادگی آن‌ها برای ایفای نقش در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و مقاومت را بیش از پیش نمایان می‌کند.

وی همچنین با تأکید بر ظرفیت مسجد در حوزه مواسات و فعال‌سازی ظرفیت‌های مردمی گفت: مسجد می‌تواند میان خیرین، موقوفات، هیئت‌ها، گروه‌های جهادی و سایر مجموعه‌های مردمی پیوند ایجاد کند. مواسات نباید صرفاً به توزیع مقطعی کمک‌ها محدود شود، بلکه باید با شناسایی دقیق نیازها، به سمت توانمندسازی و حل ریشه‌ای مشکلات حرکت کند.

محمدی افزود: شناسایی خانواده‌های نیازمند، ایجاد شبکه خیرین محلی، حمایت از اشتغال و ساماندهی گروه‌های جهادی از جمله اقداماتی است که می‌تواند مسجد را به محور همدلی و مواسات در محله تبدیل کند و امام محله نیز با اتصال این ظرفیت‌ها، زمینه مشارکت واقعی مردم را در حل مسائل فراهم سازد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، مسجد را دارای ظرفیتی مهم در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دانست و گفت: مسجد به دلیل حضور در متن محله و ارتباط با خانواده‌ها، نوجوانان و جوانان می‌تواند در شناسایی و پیشگیری از آسیب‌ها نقش مؤثری ایفا کند. البته مسجد جایگزین مراکز تخصصی مشاوره و درمان نیست، اما می‌تواند حلقه اتصال مردم با این مراکز و پایگاهی برای آگاهی‌بخشی، تقویت بنیان خانواده و ایجاد نشاط سالم باشد.

سرپرست اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان زنجان، برگزاری نشست‌های گفت‌وگومحور، استفاده از مشاوران متخصص، اجرای برنامه‌های تربیتی و خانواده‌محور و ایجاد شبکه ارجاع به مراکز تخصصی را از جمله اقدامات قابل پیگیری در این زمینه عنوان کرد.

محمدی با اشاره به روز جهانی مسجد تأکید کرد: این مناسبت باید فرصتی برای بازخوانی این پرسش باشد که مسجد امروز چه مسئله‌ای از مردم و محله را حل می‌کند. مسجد تراز، مسجدی زنده، مردمی، تربیتی و مسئله‌محور است که در آن امام جماعت محور معنوی و اجتماعی محله، جوانان دارای نقش واقعی در فعالیت‌ها، خیرین فعال در مسیر حل مسائل و دستگاه‌های مسئول نیز پشتیبان حرکت مردمی مسجد هستند.

وی تصریح کرد: مطالبه امروز، شکل‌گیری نگاه مشترک و عمل هماهنگ میان ائمه جماعات، هیئت‌امنا، مردم، جوانان، خیرین و دستگاه‌های مسئول است تا از ایجاد ساختارهای موازی پرهیز و ظرفیت عظیم مردمی مسجد در مسیر حل مسائل جامعه و محلات فعال شود.