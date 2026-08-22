معاون وزیر راه: ۴۲ طرح عمرانی در خوزستان در حال اجراست

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند پیش از ظهر امروز شنبه در آیین آغاز عملیات اجرایی پل چهارم شوشتر اظهار کرد: کشور امروز در حوزه زیرساختهای حملونقل از اقتدار لازم برخوردار است و دولت با وجود فشارها و محدودیتها با تمام توان مسیر تکمیل طرحهای زیربنایی را دنبال میکند.
وی افزود: اکنون هفت هزار و ۸۰۰ کیلومتر بزرگراه، سه هزار و ۸۰۰ کیلومتر خطوط ریلی راهآهن همچنین ۸۰۰ کیلومتر آزادراه در سراسر کشور در دست اجراست که مجموع این طرحها به ۱۲ هزار کیلومتر میرسد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ایستادگی مردم خوزستان در دوران جنگ تحمیلی بیان کرد: دشمن با هدف قرار دادن محورهای مواصلاتی حیاتی از جمله مسیر تهران به خوزستان همچنین بمباران مکرر تونل پونه در محور خرمآباد به بروجرد درصدد قطع ارتباط با مرکز کشور بود اما با تدبیر وزارت راه و شهرسازی این انسدادها هیچگاه بیش از ۴۸ ساعت ادامه نیافت.
بازوند گفت: روحیه جهادی مردم خوزستان در آن دوران، مانع ایجاد بحران در تأمین مایحتاج شد؛ امروز نیز همین روحیه باید در تکمیل طرحهای عمرانی تجلی پیدا کند.
وی با اشاره به مطالبه مردم شوشتر برای احداث پل چهارم این شهرستان تصریح کرد: طراحی این طرح با دقت انجام شده است و در صورت تأمین منابع مالی لازم بهعنوان هدیه دولت به مردم شوشتر تقدیم خواهد شد.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور افزود: پیمانکار این طرح از پیمانکاران توانمند کشور است که پیشتر پروژه بزرگ راهآهن اردبیل به میانه را با موفقیت به پایان رسانده است.
بازوند ادامه داد: اجرای پل چهارم شوشتر به حدود ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد که در صورت تخصیص منابع طی دو تا سه سال آینده به بهرهبرداری میرسد.
وی بیان کرد: شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور بهطور مستمر بر اجرای ۴۲ طرح عمرانی در خوزستان نظارت دارد تا شاخصهای حملونقل در این استان راهبردی ارتقا یابد.
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