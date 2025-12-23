به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ بازوند، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور، در جلسهای با حضور محمدرضا محسنیثانی نماینده مردم سبزوار و منطقه غرب استان خراسان رضوی و بهروز محبی نجمآبادی نماینده مجلس شورای اسلامی، آخرین وضعیت طرح اتصال سبزوار به شبکه ریلی کشور را مورد بررسی قرار داد.
وی در این جلسه با اشاره به اهمیت اجرای این پروژه در تقویت دسترسی ریلی منطقه، گفت: طول محور اتصال سبزوار به شبکه ریلی ۴۸ کیلومتر است که اجرای آن در قالب یک قطعه تعریف شده و در دستور کار قرار دارد.
بازوند افزود: مقرر شد بهمنظور تکمیل منابع مالی این طرح، از طریق مکاتبه با سازمان برنامه و بودجه کشور، پیگیری لازم برای تخصیص باقیمانده اعتبار مورد نیاز انجام شود.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور با تأکید بر آثار راهبردی این پروژه تصریح کرد: تکمیل طرح اتصال سبزوار به شبکه ریلی، نقش مهمی در ارتقای زیرساختهای حملونقل ریلی شرق و شمالشرق کشور خواهد داشت.
بررسی موانع اجرایی و تأمین اعتبار راهآهن دورود - خرمآباد - اندیمشک
معاون وزیر راه و شهرسازی در نشست دیگری با سعید شاهرخی استاندار لرستان و عباس گودرزی نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی، موانع اجرایی و ضرورت تزریق اعتبار به پروژه راهآهن دورود - خرمآباد - اندیمشک و خط آنتنی بروجرد را مورد بررسی قرار داد.
وی در تشریح ویژگیهای این پروژه اظهار کرد: بر اساس مطالعات انجامشده، ترافیک پیشبینیشده مسیر راهآهن دورود - خرمآباد - اندیمشک در سال نخست بهرهبرداری حدود یک میلیون مسافر خواهد بود که این رقم در افق بیستساله به حدود سه میلیون مسافر در سال افزایش مییابد.
بازوند افزود: حداکثر سرعت طرح در بخش مسافری ۱۶۰ کیلومتر بر ساعت و در بخش باری ۱۲۰ کیلومتر بر ساعت پیشبینی شده است و اجرای این پروژه شامل احداث ۱۰۲ پل بزرگ، ۹۰ تونل و ۱۸ ایستگاه خواهد بود.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور در پایان خاطرنشان کرد: با هماهنگیهای انجامشده میان شرکت ساخت، استانداری لرستان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رفع موانع اجرایی و تأمین منابع مالی این طرح با هدف تسریع در روند اجرا بهصورت جدی دنبال خواهد شد.
