به گزارش خبرگزاری مهر، اشکان شاپوری نویسنده و کارگردان سینما، به‌عنوان یکی از اعضای هیئت داوران بخش اصلی دوره جدید جشنواره بین‌المللی فیلم عشق (Love International Film Festival) انتخاب شد.

جشنواره بین‌المللی فیلم عشق در ایالت کالیفرنیای آمریکا برگزار می‌شود و با رویکردی بین‌المللی، آثاری با مضامین عشق، صلح، دوستی و ارزش‌های انسانی را در بخش‌های مختلف مورد ارزیابی قرار می‌دهد. فیلم‌های سینمایی، کوتاه، مستند و انیمیشن از جمله بخش‌های این رویداد سینمایی هستند.

اشکان شاپوری نویسنده و کارگردان فیلم سینمایی «قصه‌ پری»، پیش از این نیز در جشنواره‌های بین‌المللی حضور داشته و موفق به کسب جوایزی شده است. از جمله افتخارات اخیر این فیلمساز می‌توان به دریافت جایزه بهترین کارگردانی از جشنواره فیلم میلان و جایزه بهترین فیلمنامه از جشنواره بین‌المللی فیلم آتن اشاره کرد.

همچنین فیلمنامه شاپوری در دوره گذشته جشنواره بین‌المللی فیلم آتن در میان سه فیلمنامه برتر قرار گرفت. این فیلمساز ایرانی همچنین با فیلم سینمایی «قصه‌ پری» در جشنواره هالیوود لس‌آنجلس حضور داشت و این اثر در بخش‌هایی از این رویداد سینمایی نامزد دریافت جایزه شد.

شاپوری پس از پایان داوری این جشنواره، فیلم سینمایی جدید خود با عنوان «مار سفید» را مقابل دوربین خواهد برد. تولید این فیلم که قرار بود اواخر سال گذشته آغاز شود، به دلیل شرایط جنگ به تعویق افتاده بود.

«مار سفید» به تهیه‌کنندگی مشترک اشکان شاپوری و علی شاه‌حاتمی تولید خواهد شد.