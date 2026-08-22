به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی دوستی در بازدید از چند واحد تولیدی استان، افزود: استان زنجان در برخی حوزه‌های اقتصادی و صنعتی به یک قطب تبدیل شده است و ظرفیت‌های قابل توجهی در بخش‌های مختلف دارد که می‌تواند نقش مهمی در اقتصاد استان و کشور ایفا کند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های استان در صنعت نساجی، برق، کشاورزی و صنایع سرب و روی، افزود: مجموعه این ظرفیت‌ها، مزیت‌های مهمی را برای زنجان ایجاد کرده است و ضرورت دارد مشکلات و مسائل این بخش‌ها به‌صورت پیوسته مورد بررسی قرار گیرد تا موانع فعالیت و توسعه آنها برطرف شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور ادامه داد: به دستور وزیر کشور، در استان زنجان حضور پیدا کرده‌ایم تا علاوه بر بررسی مسائل عمده و عمومی استان، در خدمت فعالان اقتصادی باشیم و مسائل و مشکلات آنها را به‌صورت مستقیم بشنویم.

دوستی با بیان اینکه بخشی از مسائل فعالان اقتصادی نیازمند پیگیری در سطح ملی است، گفت: تلاش می‌کنیم موضوعاتی را که برای حل شدن نیازمند تصمیم‌گیری و هماهنگی در سطح ملی هستند، شناسایی و در وزارت کشور و سایر دستگاه‌های مرتبط پیگیری کنیم.

وی تصریح کرد: برخی از خوشه‌های اقتصادی استان زنجان دارای اثرات ملی هستند و هرگونه نوسان یا اختلال در این بخش‌ها می‌تواند بر زنجیره‌های تولید و اقتصادی کشور تأثیر بگذارد؛ از این رو تمرکز ما در این سفر بر این خوشه‌ها و بررسی مسائل آنهاست.

معاون وزیر کشور خاطرنشان کرد: هدف این است که با شناسایی به‌موقع مسائل، پیگیری مشکلات و فراهم کردن زمینه تداوم فعالیت بخش‌های مهم اقتصادی، ظرفیت‌های استان برای ایفای نقش مؤثرتر در اقتصاد کشور تقویت شود.

دوستی با اشاره به شرایط ویژه کشور نیز گفت: باید تلاش کنیم ظرفیت‌های تولیدی و اقتصادی کشور برای مواجهه با شرایط پیش‌رو آمادگی بیشتری داشته باشند و در این مسیر، حفظ پایداری بخش‌های مهم اقتصادی و جلوگیری از اختلال در زنجیره‌های تولید، اهمیت ویژه‌ای دارد.