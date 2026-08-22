تلاش عراق برای افزایش تولید نفت خام

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، علی الزیدی روز جمعه (۳۰ مرداد) در سخنرانی خود در کنفرانس سیاست گفتوگوی بغداد اعلام کرد: عراق هیئتی را به عربستان سعودی فرستاده است تا سهمیه تولید بیشتری را از سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) دریافت کند، زیرا این کشور در نظر دارد تولید نفت خود را در ۶ سال آینده به ۸ تا ۱۰ میلیون بشکه در روز برساند.
وی گفت: روز جمعه هیئتی را به ریاست وزیران نفت و دارایی عراق به عربستان سعودی فرستاده است تا درباره افزایش سهمیه عراق در اوپک گفتوگو کنند.
عراق پیش از آغاز جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، حدود ۴ میلیون بشکه نفت در روز تولید میکرد و از کشورهایی است که بیشترین آسیب را از اختلال تردد از تنگه هرمز متحمل شده است.
ائتلاف اوپک و متحدانش (اوپکپلاس) شرکت دوگولیه و مکناتون را برای ارزیابی مستقل حداکثر ظرفیتهای پایدار تولید اکثر اعضای این ائتلاف، ازجمله عراق، انتخاب کرده است. پیشبینی میشود این شرکت مشاوره یافتههای خود را پایان ماه سپتامبر به دبیرخانه اوپک ارائه دهد؛ پس از آن گفتوگو درباره حجم تازه تولید برای استفاده از سال ۲۰۲۷ آغاز خواهد شد.
الزیدی گفت: عراق در تلاش است صادرات خود را از بندر جیهان ترکیه گسترش دهد و صادرات نفت را از بندر بانیاس سوریه و بندر عقبه اردن آغاز کند.
منابع مطلع این هفته در گفتوگو با رویترز اعلام کردند که احتمال میرود ساخت پروژه صادرات نفت از طریق خط لوله منتهی به بندر بانیاس سوریه چهار سال زمان ببرد و دستکم ۱۵ میلیارد دلار هزینه داشته باشد.
خط لوله عراق - ترکیه به پایانه جیهان تنها خط لوله صادرات نفت فعال این کشور است که اکنون حدود ۱۷۰ هزار بشکه در روز نفت منتقل میکند.
تنگه هرمز آبراه باریک بین ایران و عمان است که پیش از آغاز جنگ آمریکا و رژیم صهوینیستی علیه ایران، حدود یکپنجم نفت و گاز طبیعی مایعشده (الانجی) جهان از آن عبور میکرد.
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