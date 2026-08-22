به گزارش خبرگزاری مهر، شورای ترافیک استان کرمان در راستای بهینه‌ سازی طرح یک‌ طرفه‌ سازی معابر پیرامونی میدان شورا و بر اساس مطالعات طرح جامع حمل‌ونقل شهر کرمان و مصوبات کمیته فنی و تخصصی شهرداری کرمان به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان تشکیل داد و درباره نحوه اجرای طرح تصمیم‌گیری کرد.

بر اساس تصمیم این شورا، در افق نخست، جریان ترافیک در حدفاصل سه‌ راه رضوانی‌نژاد تا چهار راه پاسداران دوطرفه خواهد شد.

همچنین مقرر شد پس از اجرای طرح دو طرفه‌سازی، عملکرد ترافیکی شبکه، به‌ ویژه وضعیت تردد در حدفاصل میدان بسیج تا چهارراه پاسداران، به‌صورت مستمر پایش شود.

بر این اساس، در صورت نیاز و با توجه به نتایج پایش ترافیکی، چراغ‌های راهنمایی در شاخه‌های شرقی و غربی میدان بسیج نصب خواهد شد.