به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه اول شهریور ۱۴۰۵ به مناسبت هفته دولت نشست خبری رئیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران در محل این سازمان برگزار شد.
عباسعلی مطلبی، رئیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران در ابتدای نشست گفت: امروز در امنیت غذایی، سلامت جامعه دارای اهمیت بسیاری است. در حال حاضر شعارهای جهانی در مقوله سلامت، سلامت واحد را مطرح میکند.
وی افزود: در دورهای حوزه دامپزشکی و پزشکی از هم جدا نبودند. به طوری که بخواهیم سلامت جامعه را تضمین کنیم باید ۳ رکن دامپزشکی، پزشکی و محیط زیست با هم دیده شود زیرا سرچشمه بسیاری از بیماریهای انسانی، از حیوان است.
وی ادامه داد: تخریب محیط زیست، بهم زدن تعادل زیست محیطی و... منجر به بیماریهای جدید و نوپدید میشود. از اینرو، دیدن فعالیت این ۳ رکن برای تامین سلامت جامعه ضروری است.
مطلبی با بیان اینکه در بین این ۳ رکن، دامپزشکی در اولویت است، گفت: این امر به دلیل پیشگیری از بیماری و مراقبت از دام و فرآوردههای خام دامی است.
رئیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: در فعالیت این سازمان در کنار نگاه حفظ و تضمین سلامت امنیت غذایی، نگاه اقتصادی هم وجود دارد. این بخش ضامن سلامت سرمایه دام، آبزیان و طیور کشور است.
این کارشناس حوزه دام اظهار کرد: دام سالم، غذای سالم و انسان سالم محور اصلی در فعالیت این سازمان بوده و رسالتش تامین سلامت و بهداشت دام، طیور و فرآوردههای آن است.
مطلبی با تأکید بر اینکه نگاه دنیا به دامپزشکی، مترقی پایه است، تصریح کرد: امروز فائو برای مدیریت بیماریهای برونمرزی فراخوان بینالمللی میدهد تا در این پروژه تمام کشورها حضور داشته باشند.
وی اظهار کرد: سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران یکی از نظامهای پیشرفته، موفق و مورد اعتماد در جهان محسوب میشود. دلیل آن هم به اجرای مقررات سختگیرانه کشور بوده که از مقررات جهانی جلوتر است.
مطلبی در خصوص ممنوعیت گوشت برزیلی از سوی اتحادیه اروپا و این مسئله در ایران، توضیح داد: مطالعات در کمیتههای مختلف سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران انجام میشود و جمعبندی در اختیار دستگاههای متولی قرار میگیرد. در نتیجه این مطالعه، واردات ادامه مییابد یا ممنوع میشود. ضمن اینکه در حال حاضر واردات گوشت از برزیل نداریم. برخی مسائل موجسواری است که از سوی برخی انجام میشود.
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