سقف بیمه حوادث برق به هزار میلیارد تومان افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توانیر، عبدالامیر یاقوتی مدیرکل مدیریت انرژی و برنامهریزی امور مشتریان شرکت توانیر با اشاره به پرداخت حدود ۳۵۰ میلیارد تومان از خسارات لوازم برقی مشترکان تاکنون، از افزایش سقف پرداخت بیمه خسارات به هزار میلیارد تومان با افزوده شدن ۴۰۰ میلیارد تومان از منابع در اختیار توانیر خبر داد.
یاقوتی مجموع پروندههای ثبت شده خسارات لوازم برقی مشترکان را حدود ۱۱ هزار پرونده ذکر کرد که از این تعداد ۶۷۰ پرونده همچنان در دست بررسی است و با توجه به ثبت ۳۶۰۰ پرونده در سالجاری، ۹۴۹ پرونده نیز آماده رفعنقص و پرداخت است.
مدیرکل دفتر مدیریت انرژی و برنامهریزی امور مشتریان توانیر با اشاره بهاینکه حدود ۳۵۰ میلیارد تومان از خسارتها تاکنون از سوی توانیر پرداخت شده، از افزایش سقف پرداخت بیمه خسارات مشترکان از حدود ۶۰۰ میلیارد تومان به حدود هزار میلیارد تومان با استفاده از ۴۰۰ میلیارد تومان منابع دراختیار شرکت توانیر خبر داد و تاکید کرد: فرایند قانونی و اداری این افزایش حدود ۲۰ روز بهطول انجامید که از دلایل تاخیر در پرداختهای سالجاری است.
خسارات جزیی مشترکان بهسرعت پرداخت میشود
یاقوتی پرداخت خسارتهای کمحجم و جزیی مشترکان ناشی از نوسانات شبکه را اولویت نخست این دفتر ذکر کرد که به سرعت از سوی شرکت بیمهگر انجام خواهد شد.
وی مدت زمان رسیدگی به فرآیند ثبت و ارسال مدارک به بیمهگر را به شرط کامل بودن مدارک متقاضی، کمتر از ۲ ماه اعلام و تاکید کرد؛ پرداختها فقط با اعلام شماره شبا از سوی زیاندیده قابل انجام است و تاکنون حدود ۶۷۰ پرونده باقیمانده در دست بررسی است و تا ۱۵ مرداد جاری نزدیک به ۳۵۰ میلیارد تومان که شامل سهم بیمهگر نیز هست، پرداخت شده است.
مدیرکل توانیر قراردادها با شرکت بیمهگر را سالانه و از طریق برگزاری مناقصه عنوان و تصریح کرد: تلاش داریم پس از مشخص شدن بیمهگر، سیستم توانیر را بهسرعت به سامانه بیمهای متصل و حین رسیدگی به پروندهها، چارچوبهای عملیاتی را برنامهریزی و سرویسدهی به مشترکان را در حداقل زمان ممکن آعاز کنیم.
یاقوتی ابراز امیدواری کرد پرداخت خسارات جزیی مشترکان حداقل از اواسط مهر ماه امسال آغاز و روند پرداختهای جزیی تا دی ماه به اتمام برسد.
افزوده شدن آسیب ناشی از نوسانات شبکه به قانون الحاق در سالجاری
مدیرکل مدیریت انرژی و امور مشتریان توانیر آسیب لوازم برقی را موضوع اصلی شکایات مشترکان در سال گذشته ذکر کرد و افزود: طبق مفاد ماده ۱۲ قانون الحاق، سال گذشته این موضوع در حوزه عملکرد بیمهگر قرار نداشت و فقط خسارات ناشی از آتشسوزی،انفجار و مسمومیت قابل پرداخت بود اما امسال این موضوع برطرف شده و خسارات لوازم برقی مشترکان ناشی از نوسانات شبکه و کیفیت ولتاژ نیز مشمول پرداخت خسارت شناخته شده است.
یاقوتی یکی دیگر از عوامل اصلی در طولانیشدن پرونده خسارات را بارگذاری ناقص مدارک از سوی متقاضی عنوان کرد که بهرغم اطلاعرسانی به مشترکان تاکنون فرآیند رسیدگی به حدود هزار پرونده را با اشکال مواجه ساخته است.
وی تعمیر لوازم برقی آسیبدیده پیش از انجام فرآیند رسیدگی به پرونده از سوی مشترک را بلامانع عنوان و تاکید کرد: مشترکان میتوانند بلافاصله وسایل برقی آسیبدیده را به تعمیرکار مجاز تحویل و با ذکر علت، رسید و فاکتور دریافت کنند و دلایل آسیب در جریان رسیدگی به پرونده مورد بررسی و تحقیق قرار میگیرد.
ویبه مشترکان توصیه کرد در صورت وقوع آتشسوزی ناشی از اتفاقات شبکه و سرایت خسارات به منازل، حتما از حادثه شبکه عکس و فیلم تهیه و در سامانه بارگذاری کنند.
مصرف نامتعارف عامل اصلی افزایش قبوض
مدیرکل مدیریت انرژی و برنامهریزی امور مشتریان توانیر تغییرات نرخ برق را سالانه و معمولا در اردیبهشت ماه هر سال عنوان کرد و افزایش ناگهانی و تصاعدی هزینه برق مصرفی مشترکان را غالبا به عدم رعایت الگوی مصرف مربوط دانست.
یاقوتی توضیح داد: افزایش ۴ برابری مصرف برق نسبت به الگوی تعیینشده، هزینه برق مصرفی مشترک را تا ۴۰ برابر افزایش میدهد و این افزایش تصاعدی مربوط به حوزه نمایی است و به همین علت بیش از ۷۵ درصد مشترکان که کمتر از الگو مصرف میکنند، با چنین مشکلی مواجه نمیشوند.
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