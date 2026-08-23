به گزارش خبرنگار مهر، بورس تهران در نوزدهمین رویداد «یک‌شنبه ـ یک‌ناشر» سال ۱۴۰۵ میزبان گروه صنعتی بارز بود؛ ناشری که ۲۹ سال پس از ورود به بازار سرمایه، در میان شرکت‌های صنعت لاستیک و پلاستیک بورس از نظر ارزش بازار در جایگاه نخست قرار دارد.

مدیرعامل گروه صنعتی بارز در چهارمین برنامه «یک‌شنبه ـ یک‌ناشر» سال ۱۴۰۵ و هم‌زمان با بیست‌ونهمین سال ورود این شرکت به بازار سرمایه، زنگ آغاز معاملات بورس تهران را به صدا درآورد. این مراسم با حضور مدیرعامل و مدیران ارشد بورس تهران، جمعی از فعالان بازار سرمایه و اصحاب رسانه برگزار شد و به فرصتی برای مرور وضعیت یکی از ناشران بزرگ بازار سرمایه، عملکرد مالی و عملیاتی، برنامه‌های توسعه‌ای و چالش‌های پیش روی آن تبدیل شد.

برنامه «یک‌شنبه ـ یک‌ناشر» بورس تهران با هدف ایجاد ارتباط نزدیک‌تر میان ناشران و فعالان بازار سرمایه برگزار می‌شود و مراسم نواختن زنگ آغاز معاملات نیز در همین چارچوب، فرصتی برای ارائه تصویری از وضعیت شرکت‌ها، برنامه‌های آینده و موضوعات اثرگذار بر عملکرد آنها در بازار سرمایه است.

جمال میرزایی، مدیرعامل گروه صنعتی بارز، در ابتدای این مراسم ضمن قدردانی از بورس تهران برای برگزاری برنامه «یک‌شنبه ـ یک‌ناشر» گفت: امروز بزرگ‌ترین تولیدکننده تایر کشور زنگ بورس را به صدا درمی‌آورد و این نوید را به سهامداران و ذی‌نفعان می‌دهم که از چالش‌های پیش‌رو پیروز بیرون خواهیم آمد و با اجرای پروژه‌ها و طرح‌های توسعه، آینده را خواهیم ساخت.

بارز؛ نخستین شرکت صنعت لاستیک و پلاستیک از نظر ارزش بازار

گروه صنعتی بارز در سال ۱۳۶۴ با هدف تولید انواع تایر و محصولات لاستیکی تأسیس شد و فعالیت تولیدی خود را در کرمان آغاز کرد. این شرکت در سال ۱۳۷۶ به جمع ناشران بورس تهران پیوست و اکنون پس از ۲۹ سال حضور در بازار سرمایه، در میان ۷ شرکت پذیرفته‌شده صنعت لاستیک و پلاستیک، از نظر ارزش بازار در جایگاه نخست قرار دارد.

بارز در چهار دهه فعالیت خود با توسعه کارخانه‌ها و سبد محصولات، امروز در کرمان و کردستان فعال است و طرح‌های توسعه‌ای آن در کرمان، کردستان، لرستان و سیرجان در حال اجراست. حضور این شرکت در برنامه «یک‌شنبه ـ یک‌ناشر» از این منظر، فرصتی برای بازار سرمایه بود تا وضعیت یکی از ناشران بزرگ صنعتی و چشم‌انداز توسعه آن را از زبان مدیران شرکت بررسی کند.

در حاشیه مراسم نواختن زنگ، نشست پرسش و پاسخ رسانه‌ای برگزار شد و خبرنگاران درباره عملکرد شرکت، وضعیت تولید و فروش، برنامه‌های توسعه، صادرات، تأمین مواد اولیه، انرژی، سیاست قیمت‌گذاری، مطالبات از خودروسازان و چشم‌انداز سودآوری با مدیران گروه صنعتی بارز گفت‌وگو کردند.

تولید ۱۲۶ هزار تن تایر و سهم ۴۶ درصدی از تولید کشور

میرزایی در این نشست با تشریح جایگاه بارز در صنعت تایر گفت: این گروه در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۲۵ تا ۱۲۶ هزار تن تایر در کارخانه‌های کرمان و کردستان تولید کرد و با سهم ۴۶ درصدی از تولید داخلی تایر، برای بیست‌ودومین سال متوالی جایگاه نخست تولید کشور را حفظ کرد.

به گفته وی، سهم بارز از مجموع بازار داخلی و تایرهای وارداتی حدود ۳۳ درصد است. این گروه در بخش تایرهای کشاورزی حدود ۵۶ درصد سهم دارد و در تایرهای رادیال سواری نیز سهم قابل توجهی از بازار را در اختیار دارد. بارز همچنین در بخش تایرهای رادیال باری و اتوبوسی از تولیدکنندگان اصلی کشور محسوب می‌شود.

میرزایی مجموع تولید صنعت تایر کشور را حدود ۳۰۰ هزار تن و مصرف سالانه را حدود ۴۲۰ هزار تن اعلام کرد و گفت: در بخش تایرهای سواری، تولیدکنندگان داخلی امروز قادر به تأمین کامل نیاز کشور هستند، اما در تایرهای باری و اتوبوسی سهم واردات همچنان بالاست.

وی افزود: سهم تولید داخل در تایرهای اتوبوسی حدود ۳۰ درصد است و هدف‌گذاری شده در کمتر از ۶ ماه سهم تولید داخلی به ۶۰ درصد افزایش یابد و نیاز به واردات به ۴۰ درصد کاهش پیدا کند.

فروش تلفیقی ۲۶ هزار و ۹۲۸ میلیارد تومانی بارز

در ادامه نشست رسانه‌ای، مدیرعامل بارز درباره عملکرد مالی این ناشر بورسی اظهار کرد: فروش تلفیقی گروه صنعتی بارز در سال ۱۴۰۴ به ۲۶ هزار و ۹۲۸ میلیارد تومان رسید که از این میزان ۱۸ هزار و ۲۵۸ میلیارد تومان مربوط به مجتمع بارز کرمان بود.

وی سود ناخالص تلفیقی گروه را پنج هزار و ۴۳۳ میلیارد تومان و سود ناخالص بارز کرمان را سه هزار و ۶۱۵ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: حاشیه سود ناخالص گروه حدود ۲۰ درصد و حاشیه سود عملیاتی نزدیک به ۱۶ درصد بوده است.

میرزایی همچنین از رشد ۲۸۶ درصدی ارزش بازار گروه صنعتی بارز نسبت به سال ۱۴۰۰ خبر داد و گفت: این گروه با سرمایه هزار و ۹۶۹ میلیارد تومانی و بیش از چهار هزار و ۳۰۰ نفر نیروی انسانی، یکی از مجموعه‌های بزرگ صنعتی و بورسی کشور به شمار می‌رود.

۲۵۰ هزار تن؛ هدف توسعه‌ای ناشر بورسی

یکی از مهم‌ترین محورهای مطرح‌شده در نشست رسانه‌ای بارز، برنامه افزایش ظرفیت تولید این شرکت بود.

میرزایی از اجرای چند پروژه توسعه‌ای در گروه صنعتی بارز خبر داد و گفت: طرح افزایش ۲۶ هزار تنی ظرفیت مجتمع کرمان حدود ۶۸ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و ارزش آن سه هزار و ۸۲۱ میلیارد تومان است. بخش قابل توجهی از ماشین‌آلات این پروژه خریداری و در حال نصب است و برخی تجهیزات نیز در مسیر تأمین قرار دارند.

وی افزود: پس از این طرح، پروژه توسعه ۱۸ هزار تنی کرمان نیز در برنامه قرار دارد که بخشی از تجهیزات آن خریداری شده و مراحل نصب و آماده‌سازی در حال انجام است.

مدیرعامل بارز درباره پروژه توسعه ۱۴ هزار تنی کارخانه کردستان گفت: این طرح حدود ۶۵ درصد پیشرفت دارد و بخش عمده ماشین‌آلات آن خریداری شده، اما مشکلات لجستیکی و حمل تجهیزات باعث ایجاد تأخیر در پروژه شده است.

وی پروژه احداث کارخانه ۵۰ هزار تنی بارز لرستان را نیز از طرح‌های مهم گروه دانست و گفت: این کارخانه برای تولید انواع تایرهای باری و اتوبوسی رادیال تمام‌سیمی در نظر گرفته شده و به دلیل مشکلات تأمین ارز با محدودیت مواجه است، اما با موافقت صندوق توسعه و فراهم شدن مقدمات تأمین مالی از طریق بانک عامل، تلاش می‌شود پروژه مجدداً فعال شود.

میرزایی همچنین از اجرای پروژه حدود ۱۰ هزار تنی تولید لاستیک بازیافتی و ریکلیم در سیرجان خبر داد.

به گفته مدیرعامل بارز، اجرای پروژه‌های کرمان، کردستان و لرستان و توسعه فعالیت‌های پایین‌دستی، این گروه را در مسیر دستیابی به ظرفیت تولید ۲۵۰ هزار تن تایر تا سال ۱۴۰۷ قرار می‌دهد؛ ظرفیتی که از منظر بازار سرمایه می‌تواند بر مقیاس تولید، سهم بازار و چشم‌انداز درآمدی این ناشر اثرگذار باشد.

۹۴ محصول جدید و برنامه ورود به بازار تایر خودروهای برقی

میرزایی در ادامه نشست به برنامه توسعه محصولات بارز اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۴ تعداد ۱۵ محصول جدید در گروه تولید شد و مجموع محصولات جدید طی چهار سال اخیر به ۹۴ محصول رسیده است.

وی افزود: ۱۵ محصول گروه صنعتی بارز در گروه محصولات دانش‌بنیان قرار دارند و تولید محصولات دانش‌بنیان طی سه سال از ۱۷ هزار و ۶۰۸ تن به ۲۷ هزار و ۶۲۱ تن افزایش یافته است. فروش این محصولات نیز در همین دوره از حدود سه هزار و ۲۸۴ میلیارد تومان به بیش از چهار هزار و ۸۸۴ میلیارد تومان رسیده است.

مدیرعامل بارز گفت: در حوزه کشاورزی دو سایز تایر رادیال برای نخستین بار در کشور تولید شده و توسعه محصولات متناسب با تغییرات بازار ادامه خواهد داشت.

وی ورود به بازار تایر خودروهای برقی را یکی از برنامه‌های آینده شرکت عنوان کرد و گفت: با توجه به توسعه خودروهای برقی، باید از هم‌اکنون برای طراحی و تولید تایرهای مورد نیاز این بازار برنامه‌ریزی شود.

تحول دیجیتال در یکی از ناشران بورس تهران

میرزایی تحول دیجیتال را یکی دیگر از محورهای برنامه آینده بارز دانست و اظهار کرد: ساختار تحول دیجیتال در گروه در حال شکل‌گیری است و قرار است از فناوری‌های دیجیتال در بخش‌های مختلف تولید و مدیریت استفاده شود.

وی با اشاره به پلتفرم «بارز ماین» گفت: این پلتفرم با هدف استفاده از داده‌های ماشین‌آلات و تبدیل داده‌ها به اطلاعات قابل استفاده برای تصمیم‌گیری مدیریتی طراحی شده است.

به گفته وی، تحول دیجیتال می‌تواند در کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری، بهبود کیفیت و مدیریت بهتر ظرفیت تولید نقش داشته باشد.

صادرات ۵۰ میلیون دلاری در افق برنامه‌های بارز

توسعه صادرات نیز یکی دیگر از محورهای برنامه‌های مطرح‌شده از سوی مدیرعامل بارز در نشست رسانه‌ای این ناشر بورسی بود.

میرزایی گفت: با افزایش ظرفیت تولید باید بازارهای جدیدی برای فروش محصولات ایجاد کنیم و کشورهای همسایه و کشورهایی که تولیدکننده تایر نیستند، می‌توانند بازارهای مناسبی برای محصولات بارز باشند.

وی از هدف‌گذاری صادرات حدود ۵۰ میلیون دلاری در سال خبر داد و افزود: افزایش ظرفیت تولید می‌تواند امکان رشد این رقم را فراهم کند. صادرات علاوه بر افزایش فروش، می‌تواند بخشی از نیاز ارزی شرکت را نیز تأمین کند.

تأمین ارز و مواد اولیه؛ چالش اصلی تولید

یکی از محورهای مهم پرسش‌های خبرنگاران در این نشست، وضعیت تأمین مواد اولیه و ارز بود.

میرزایی گفت: در سال ۱۴۰۴ از حدود ۳۰۰ میلیون یورو ارز مورد نیاز بارز، تنها حدود ۵۰ درصد تأمین شد. محدودیت تخصیص ارز برای مواد اولیه، قطعات و ماشین‌آلات، تغییر قوانین تخصیص ارز و طولانی شدن فرآیند تأمین ارز، فشار مضاعفی بر تولید وارد کرده است.

وی افزود: کائوچوی مصنوعی و سایر مواد وابسته از جمله اقلام استراتژیک صنعت تایر هستند که تأمین آنها تحت تأثیر شرایط ارزی و لجستیکی قرار گرفته است. توقف تولید برخی گریدهای کائوچوی مصنوعی در داخل نیز تولیدکنندگان را به واردات این مواد با ارز آزاد سوق داده است.

مدیرعامل بارز همچنین مشکلات حمل‌ونقل دریایی، ترخیص کالا از گمرک و آثار تحریم‌های کشتیرانی را از دیگر موانع تأمین مواد اولیه برشمرد.

وی افزایش نرخ ارز، تورم، رشد حقوق و دستمزد و افزایش قیمت مواد اولیه را از عوامل افزایش قیمت تمام‌شده دانست و از نرخ‌گذاری دستوری انتقاد کرد.

میرزایی تأکید کرد: قیمت‌گذاری باید بر اساس هزینه‌های روز تولید انجام شود و بررسی صورت‌های مالی مربوط به یک یا دو سال قبل، در شرایط نوسان شدید نرخ ارز و قیمت مواد اولیه، مبنای مناسبی برای تعیین قیمت نیست.

کاهش تولید با وجود ظرفیت رشد ۲۰ درصدی

رئیس انجمن صنعت تایر ایران گفت: سال گذشته با وجود ظرفیت افزایش ۲۰ درصدی تولید، تولید تایر حدود ۸ درصد کاهش یافت.

وی محدودیت‌های انرژی در مقاطع اوج مصرف، مشکلات تأمین مواد اولیه، حمل‌ونقل، شرایط خاص جنگی و مشکلات ارزی را از عوامل اثرگذار بر تولید عنوان کرد.

میرزایی گفت: در هشت ماه نخست سال گذشته رشد حدود ۷ درصدی تولید محقق شد، اما در ادامه سال مشکلات زنجیره تأمین افزایش یافت و در فروردین‌ماه نیز به دلیل مشکلات مربوط به سامانه جامع تجارت، حدود ۱۰ روز تولید از دست رفت.

وی تأکید کرد که محدودیت انرژی و اختلال در زنجیره تأمین موجب کاهش ساعات کار خطوط و افت ناخواسته تولید شده است.

مطالبات خودروسازان و فشار بر سرمایه در گردش

در بخش دیگری از نشست، موضوع مطالبات شرکت‌های تایرساز از خودروسازان مطرح شد.

میرزایی گفت: بخشی از مطالبات بارز از مشتریان عمده با تأخیر پرداخت شده و این مسئله فشار نقدینگی ایجاد کرده است.

وی افزود: شرکت‌های تولیدکننده باید هزینه مواد اولیه، انرژی، دستمزد و سایر هزینه‌های تولید را مستمر پرداخت کنند، اما تأخیر در وصول مطالبات باعث افزایش فشار بر سرمایه در گردش می‌شود.

مدیرعامل بارز همچنین واردات تایر با تعرفه پایین را عامل ایجاد شرایط رقابتی نابرابر دانست و خواستار ایجاد شرایط عادلانه‌تر میان تولیدکنندگان داخلی و محصولات وارداتی شد.

نیروگاه خورشیدی ۱۱ مگاواتی تا پایان سال

توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر نیز در نشست رسانه‌ای بارز در بورس تهران مورد توجه قرار گرفت.

میرزایی گفت: نیروگاه خورشیدی ۱۱ مگاواتی بارز در کرمان تا پایان امسال وارد مدار می‌شود و پروژه‌های ۵ و ۴ مگاواتی نیز در حال اجرا و پیگیری هستند.

وی افزود: در سیرجان نیز ظرفیت ۱.۵ مگاواتی برای تولید برق خورشیدی در نظر گرفته شده و درخواست احداث نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی در لرستان ارائه شده است.

مدیرعامل بارز هدف از این پروژه‌ها را کاهش وابستگی به انرژی‌های فسیلی، مدیریت هزینه انرژی، کاهش انتشار کربن و افزایش پایداری تأمین برق اعلام کرد.

وی در عین حال طولانی بودن فرآیند اخذ مجوز را از موانع توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر دانست و گفت: برای پروژه ۱۱ مگاواتی حدود ۶ ماه برای دریافت مجوزها زمان صرف شد و تغییر اساسنامه برای استفاده از مزایای انرژی خورشیدی نیز حدود دو ماه زمان برد.

تکمیل زنجیره ارزش در دستور کار ناشر بورسی

میرزایی درباره برنامه تکمیل زنجیره ارزش بارز گفت: سرمایه‌گذاری در تولید مواد اولیه، بازیافت لاستیک و تولید دوده پیرولیز در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: پروژه حدود ۱۰ هزار تنی ریکلیم در سیرجان نیز در همین چارچوب دنبال می‌شود و هدف آن استفاده مجدد از مواد در چرخه تولید، کاهش ضایعات و مدیریت هزینه‌های تولید است.

مدیرعامل بارز همچنین از ارائه پیشنهاد خرید سهام شرکت‌های نخ صبا و لاستیک سهند خبر داد و گفت: این موضوع با هدف تکمیل زنجیره ارزش و مدیریت ریسک تأمین مواد اولیه مطرح شده، اما تصمیم نهایی درباره آن در فرآیندهای مربوط اتخاذ خواهد شد.

بورس تهران؛ محل اتصال برنامه توسعه و منافع سهامداران

بررسی مجموعه برنامه‌های اعلام‌شده در این رویداد نشان می‌دهد حضور بارز در «یک‌شنبه ـ یک‌ناشر» تنها به مرور عملکرد یک شرکت تولیدی محدود نبوده و بخش مهمی از مباحث مطرح‌شده مستقیماً با موضوعات مورد توجه سهامداران و بازار سرمایه ارتباط داشته است؛ از رشد ارزش بازار و عملکرد مالی گرفته تا ظرفیت تولید، طرح‌های توسعه، صادرات، تأمین ارز، قیمت‌گذاری، سرمایه در گردش و ریسک‌های عملیاتی.

بارز که در سال ۱۳۷۶ به جمع ناشران بورس تهران پیوسته و اکنون در میان شرکت‌های صنعت لاستیک و پلاستیک از نظر ارزش بازار در جایگاه نخست قرار دارد، در این نشست برنامه افزایش ظرفیت تولید به ۲۵۰ هزار تن تا سال ۱۴۰۷ را تشریح کرد؛ برنامه‌ای که اجرای آن به تکمیل پروژه‌های کرمان، کردستان و لرستان، توسعه بازیافت و افزایش ظرفیت تولید تایرهای سنگین وابسته است.

همزمان، توسعه محصولات دانش‌بنیان، ورود به بازار تایر خودروهای برقی، تحول دیجیتال، توسعه صادرات تا سطح هدف‌گذاری‌شده ۵۰ میلیون دلار و سرمایه‌گذاری در انرژی خورشیدی، بخش دیگری از برنامه‌های این ناشر بورسی برای افزایش رقابت‌پذیری و توسعه بازار عنوان شد.

در مقابل، تأمین ارز، مواد اولیه، ناترازی انرژی، محدودیت واردات ماشین‌آلات، مشکلات حمل‌ونقل، مطالبات معوق خودروسازان، نرخ‌گذاری دستوری و رقابت با تایرهای وارداتی همچنان از مهم‌ترین ریسک‌هایی هستند که می‌توانند بر تولید، سودآوری و در نهایت عملکرد سهام این شرکت در بازار سرمایه اثرگذار باشند.

مراسم «یک‌شنبه ـ یک‌ناشر» بورس تهران در نهایت فرصتی بود تا یکی از قدیمی‌ترین ناشران صنعت تایر، پس از ۲۹ سال حضور در بازار سرمایه، تصویری از جایگاه فعلی و مسیر توسعه خود ارائه کند؛ مسیری که در آن، حفظ جایگاه نخست بازار، افزایش ظرفیت تولید، توسعه بازارهای صادراتی و مدیریت ریسک‌های تولید، در کنار انتظارات سهامداران از عملکرد مالی شرکت قرار گرفته است.