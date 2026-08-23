به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، کامبیز ناظریان مدیرعامل این شرکت از اعمال محدودیت در مصرف برق مشترکان بسیار پرمصرف پایتخت با استفاده از زیرساخت‌های پایش هوشمند خبر داد و اعلام کرد: در راستای تحقق توزیع عادلانه انرژی در سطح کشور، این اقدامات منجر به کاهش مصرف و صرفه‌جویی روزانه بالغ بر ۱۰۰ مگاوات در اوج بار مصرف برق کلان‌شهر تهران شده است.

ناظریان با تأکید بر ضرورت حفظ پایداری شبکه برق سراسری و اعمال عدالت در دسترسی به منابع انرژی، اظهار داشت: یکی از راهبردهای اصلی در حوزه مدیریت بار، پایش برخط داده‌محور و تفکیک‌شده رفتار مصرفی مشترکان از طریق کنتورهای هوشمند است، بر همین اساس با تحلیل پروفایل بار و داده‌های مترینگ، مشترکان فوق‌پرمصرف در مرکز راهبری و پایش شبکه هوشمند مصرف برق مشترکان این دسته از مشترکان تحت کنترل و مدیریت قرار می‌گیرد.

محسن خوش صفت مدیر دفتر نظارت و کنترل لوازم اندازه گیری توزیع برق پایتخت با اشاره به اهمیت توزیع عادلانه انرژی در تراز ملی افزود: اجازه نخواهیم داد مصارف نامتعارف و خارج از الگوی اقلیتی از مشترکان بسیار پرمصرف، پایداری شبکه و آسایش عموم شهروندان را با چالش مواجه کند. در همین راستا پی از ارسال پیامک اطلاع رسانی و در صورت عدم رعایت الگوهای اعلامی، محدودسازی بار این دسته از مشترکان در دستور کار قرار می‌گیرد.

وی با تشریح دستاوردهای ملموس این طرح تصریح کرد: با اجرای دقیق پایش مصرف و اعمال هوشمندانه محدودیت‌ها، روزانه صرفه‌جویی بالغ بر ۱۰۰ مگاوات در پیک مصرف برق شهر تهران محقق شده است.

خوش‌صفت در پایان با قدردانی از همراهی عموم مشترکانی که الگوی مصرف بهینه را رعایت می‌کنند، خاطرنشان کرد: فرایند رصد مصرف به صورت ۲۴ ساعته و مکانیزه ادامه دارد و انتظار می‌رود تمامی بخش‌های تجاری، اداری و خانگی با اصلاح رفتار مصرفی خود، به حفظ پایداری شبکه برق و استمرار خدمات‌رسانی در سراسر کشور یاری رسانند.