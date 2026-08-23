به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ هادیان‌پور سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس، در تشریح نشست امروز (یکشنبه ۱ شهریور ۱۴۰۵) کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، گفت: در نخستین نشست، با حضور حسین شیرزاد گل‌محمدی و مسئولان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، عملکرد این سازمان طی دو سال گذشته و برنامه‌های آن برای افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی بررسی شد.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس افزود: در این نشست اعلام شد شورای راهبردی تحقیق، ترویج و آموزش تشکیل شده و بسته‌های دانشی از پیش از کاشت تا پس از برداشت برای پنج محصول گندم، جو، ذرت، سیب‌زمینی و کلزا تدوین شده است. همچنین موضوع حکمرانی داده، استفاده از ابررایانه و هوش مصنوعی و اصلاح و به‌روزرسانی شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های بخش کشاورزی در دستور کار سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی قرار دارد.

هادیان‌پور ادامه داد: افزایش ضریب خوداتکایی در چارچوب بند ۳ ماده ۳۳ برنامه هفتم پیشرفت نیز از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود. سازمان تات همچنین رقم جدید شلتوک با نام «هستی» را معرفی کرده که عملکرد آن حدود ۶ تن در هکتار است و در مقایسه با ارقام دیگر، حدود دو هزار مترمکعب آب کمتری مصرف می‌کند.

معرفی ۴۰ رقم جدید محصولات کشاورزی در دو سال

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: بر اساس گزارش ارائه‌شده، طی دو سال گذشته ۴۰ رقم جدید محصولات کشاورزی معرفی شده و برنامه‌هایی برای ایجاد جهش در دیمزارها نیز در دستور کار قرار گرفته است. طرح «سایبان» نیز به منظور حفظ رطوبت خاک و پیشگیری از برخی آفات در سطح یک‌هزار و ۵۰۰ هکتار اجرا شده است.

وی افزود: معرفی ارقام جدید علوفه دیم به منظور تأمین بخشی از نیاز علوفه‌ای دام‌های کشور، استفاده از فناوری‌های تولید خوراک دام از پسماندها و توسعه فناوری‌های نوین در حوزه کشاورزی و دام و طیور نیز از دیگر برنامه‌های مطرح‌شده در نشست کمیسیون بود.

هادیان‌پور با اشاره به موضوع الگوی کشت گفت: هوشمندسازی و سامانه‌محور کردن الگوی کشت به طور جدی در دستور کار قرار دارد. همچنین با توجه به تکلیف برنامه هفتم پیشرفت برای تأمین ۴۰ درصد نیاز کشور به دانه‌های روغنی، توسعه کشت کاملینا مورد توجه قرار گرفته است؛ محصولی که کیفیت روغن آن مشابه کلزا ارزیابی می‌شود و می‌تواند در افزایش خوداتکایی کشور در تأمین روغن نقش مؤثری داشته باشد.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس درباره دومین نشست کمیسیون نیز گفت: در این نشست با حضور مسئولان وزارت نیرو و بخش‌های مرتبط با آب‌های سطحی و زیرزمینی، موضوع مدیریت منابع آب مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس گزارش ارائه‌شده، کشور با حدود ۱۵۰ میلیارد مترمکعب ناترازی و کسری تجمعی آب‌های زیرزمینی مواجه است که تداوم آن می‌تواند موجب فرونشست زمین شود.

وی افزود: فرونشست زمین یکی از پیامدهای جدی برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی است و در صورت وقوع، حتی افزایش بارندگی نیز نمی‌تواند زمین را به شرایط اولیه بازگرداند؛ بنابراین مدیریت منابع آب باید با جدیت بیشتری دنبال شود.

هادیان‌پور با اشاره به موضوع تعدیل چاه‌های کشاورزی تصریح کرد: در نشست کمیسیون تأکید شد اگر بر اساس قوانین موجود تعدیل چاه‌های آب کشاورزی انجام می‌شود، وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای حق ندارند آب حاصل از این تعدیل را در محل دیگری به فروش برسانند. هدف از کاهش برداشت از چاه‌های کشاورزی باید ذخیره و جبران کسری منابع آب زیرزمینی باشد، نه اینکه آب صرفه‌جویی‌شده به مصرف یا فروش در بخش دیگری برسد.

تسریع در نصب کنتورهای حجمی و اجرای الگوی کشت

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: تسریع در نصب کنتورهای حجمی بر روی چاه‌های کشاورزی از دیگر موضوعات مطرح‌شده در نشست بود، زیرا کنترل برداشت و اجرای برنامه تعدیل چاه‌ها بدون نصب تجهیزات اندازه‌گیری و کنترل حجمی امکان‌پذیر نیست.

وی افزود: تسریع در اجرای الگوی کشت نیز مورد تأکید قرار گرفت. بر اساس برنامه هفتم پیشرفت، کشور باید میزان برداشت آب از منابع زیرزمینی و رودخانه‌ها را کاهش دهد و هدف‌گذاری شده است که ۱۵ میلیارد مترمکعب از مصرف آب بخش کشاورزی کاسته شود. مدیریت منابع آب، نصب و تثبیت کنتورهای حجمی و اجرای دقیق الگوی کشت از مهم‌ترین راهکارهای تحقق این هدف است.

هادیان‌پور با بیان اینکه اجرای این برنامه‌ها باید هم‌زمان با تحقق اهداف سند امنیت غذایی دنبال شود، گفت: در کنار الزامات برنامه هفتم، باید اهداف سند امنیت غذایی نیز مورد توجه قرار گیرد تا خودکفایی در محصولات کشاورزی به حدود ۹۰ درصد برسد.

تعرفه برق چاه‌های کشاورزی تا تصمیم نهایی بررسی می‌شود

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس درباره موضوع تعرفه برق چاه‌های کشاورزی نیز اظهار کرد: یکی از مسائل مطرح‌شده در نشست، افزایش تعرفه برق برخی چاه‌های کشاورزی به دلیل برداشت و مصرف برق خارج از الگوی تعیین‌شده بود. اضافه‌برداشت از منابع آب زیرزمینی موجب افزایش میزان استفاده از برق شده و به همین دلیل تعرفه‌های بالاتری برای این مصرف اعمال شده است.

وی افزود: در این زمینه ابلاغیه‌ای از سوی عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، صادر شده و مقرر است تا اتخاذ تصمیم مدیریتی درباره الگوی مصرف، در اجرای تعرفه مازاد بر الگو بازنگری شود. هدف این است که هم مسئله کشاورزانی که به دلیل برداشت خارج از الگو با افزایش تعرفه مواجه شده‌اند، بررسی شود و هم ملاحظات وزارت نیرو در زمینه مدیریت مصرف آب و برق مورد توجه قرار گیرد.

هادیان‌پور در پایان خاطرنشان کرد: بر این اساس، مقرر شد وزارت نیرو تا اتخاذ تصمیم نهایی و قطعی در یکی دو هفته آینده، درباره تعرفه برق مصرفی مازاد بر الگوی چاه‌های کشاورزی با احتیاط و بر اساس تصمیم نهایی اقدام کند تا راهکاری مشخص و قابل اجرا برای حل این مسئله تعیین شود.