به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام طائب، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، صبح امروز ۳۱ مردادماه در چهارمین آیین ملی تکریم فعالان مساجد کشور، با گرامیداشت یاد شهدا، بهویژه شهدای جنگ اخیر و سرلشکر شهید حاج قاسم سلیمانی، گفت: این مراسم در شرایطی برگزار میشود که استکبار جهانی به محوریت آمریکا و اسرائیل، پس از شکست در جبهههای مختلف در برابر ایران، تلاش کرده است با ضربهزدن به ارکان مقاومت، مسیر خود را هموار کند.
وی با اشاره به نقش محوری مسجد در شکلگیری و تداوم انقلاب اسلامی افزود: مسجد، تنها محل عبادت نیست؛ بلکه پایگاه مقاومت فرهنگی، اجتماعی و حتی نظامی ملت ایران است. به گفته او، راهبردهای امام راحل و رهبر معظم انقلاب اسلامی، مسجد را به کانونی برای ایستادگی در برابر استکبار تبدیل کرده و همین مسئله سبب شده است ملت ایران و آزادگان جهان، امکان مقاومت و پیروزی در برابر دشمن را بهروشنی ببینند.
تصور آمریکا برای از میان بردن پایگاه مقاومت، اشتباهی راهبردی بود
رئیس سازمان بسیج مستضعفین ادامه داد: آمریکاییها گمان میکردند اگر ولی امر مسلمین و احیاگر و آبادگر مساجد را هدف قرار دهند، میتوانند پایگاه مقاومت را از بین ببرند و ملت را از صحنه خارج کنند؛ اما نتیجه برعکس شد. با شهادت ایشان، نهتنها جبهه مقاومت تضعیف نشد، بلکه حضور مردم در مساجد و میدانها پررنگتر شد.
طائب تصریح کرد: امروز در پایگاههای مقاومت، هم حضور مردم در مسجد و هم حضور آنان در میدانهای اجتماعی و سیاسی دیده میشود؛ مردمی با سلیقهها و رفتارهای متنوع که در برابر استکبار ایستادهاند و این ایستادگی را به نمایش گذاشتهاند.
ملت ایران فریب بازگشت دشمن به میز مذاکره را نخورد
وی با اشاره به جنگ اخیر و رفتار دشمن گفت: دشمن سفاک، با بهرهگیری از همه توان نظامی و تبلیغاتی خود در جنگ با ایران وارد شد، اما وقتی دید ملت ایران عقبنشینی نمیکند، ناچار به درخواست آتشبس و سپس مذاکره شد. با این حال، در ادامه حتی مفاد همان توافق را نیز نقض کرد.
طائب اظهار کرد: دشمن در سند تفاهم متعهد شده بود در بازه ۶۰ روزه به تعهدات خود عمل کند، تهدید نکند، به محور مقاومت حمله نداشته باشد و مدیریت تنگه هرمز را به ایران بسپارد؛ اما هیچیک از این تعهدات را نپذیرفت و بار دیگر به نقض عهد و فشار روی آورد. با وجود این، ملت ایران فریب این بازگشت ظاهری به مذاکره را نخورد.
عملیاتهای کوبنده، ضعف ارتش آمریکا را آشکار کرد
رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به توان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران گفت: عملیاتهای کوبنده نیروهای مسلح، ضعفهای ارتش آمریکا را در برابر دیدگان جهانیان آشکار کرد؛ ارتشی که با بودجهای عظیم و در اختیار داشتن همه ظرفیتهای اطلاعاتی و عملیاتی، تصور میکرد میتواند در مدت کوتاهی کار ایران را تمام کند.
وی افزود: ملت و نیروهای مسلح ایران در جنگ اخیر نهتنها سست نشدند، بلکه این دشمن بود که ناچار به عقبنشینی، آتشبس و مذاکره شد.
محله مسجدمحور، راهبرد بسیج برای حل مسائل مردم است
طائب در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به ضرورت تقویت نقش مسجد در حل مسائل اجتماعی و محلی، گفت: مقام معظم رهبری در حکم انتصاب بنده، بر توسعه خدمات اجتماعی اثربخش، گسترش گروههای جهادی و فعالسازی بسیج اقشار با محوریت مسجد تأکید کردهاند. امروز به مسجدی نیاز داریم که بتواند در ارائه خدمات اجتماعی نقشآفرین باشد.
وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید کردهاند که در کنار بسیج مساجد، بسیج میادین نیز باید شکل بگیرد. به همین دلیل، احصای مسائل محلات و تلاش برای حل آنها از طریق فعالسازی هستههای مقاومت، باید به راهبرد اصلی بسیج تبدیل شود. به گفته او، رئیسجمهور نیز نگاه مثبتی به این رویکرد دارد و مسجد را محور فعالیتهای حل مشکلات محلات میداند.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه مسجد باید نیاز نیازمندان را به توان توانمندان پیوند بزند، خاطرنشان کرد: مسجدی که ما به دنبال آن هستیم، مسجدی است که امام جماعت در محور آن قرار دارد و بسیج، بازوی او برای انسجامبخشی به حرکت مردم و پیوند دادن ظرفیتهای محله با نیازهای آن است.
وحدت مردم، پشتوانه قدرت ملی است
طائب با تأکید بر اینکه پشتوانه قدرت موشکی امروز ایران، وحدت و انسجام مردم است، گفت: اگر محلهای مسجدمحور شکل بگیرد و مردم آن بر پایه محبت، تعامل و همدلی کنار هم قرار گیرند، وحدت ملی نیز بیش از پیش حفظ خواهد شد. مادامی که این وحدت پابرجاست، میتوان در برابر فشارهای دشمن ایستاد و از مواضع ملی عقبنشینی نکرد.
وی افزود: امروز موضوع اصلی کشور، «وحدت» است و هر اندازه این وحدت در میان اقشار و طیفهای مختلف مردم بیشتر شود، میتوان از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران خواست که استراتژی خود را تهاجمیتر و کوبندهتر دنبال کنند.
لفاظیهای امروز ترامپ از سر استیصال است
رئیس سازمان بسیج مستضعفین در بخش پایانی سخنان خود، با اشاره به مواضع اخیر رئیسجمهور آمریکا، گفت: روند امروز دشمن، روندی نزولی است و لفاظیهای ترامپ از سر استیصال است، نه ابتکار عمل. به گفته او، نظرسنجیهای داخلی آمریکا نیز نشان میدهد بخش زیادی از مردم این کشور، جنگ با ایران را اشتباه میدانند.
طائب اضافه کرد: آمریکاییها امروز بهدنبال کاهش تنش با ایران و بازگشت به جنگ ترکیبی هستند تا از این طریق نارضایتی اجتماعی و مسائل امنیتی در کشور ایجاد کنند. یکی دیگر از راهبردهای دشمن نیز ایجاد تفرقه میان ایران و همسایگانش است.
وی در ادامه تصریح کرد: آمریکا به خطای محاسباتی خود در قبال ایران پی برده و اروپا نیز دریافته که در معادلات امنیتی ترامپ جایگاه ضعیفی دارد. امروز نقشه جهانی قدرت در حال تغییر است و دیگر آمریکا و اسرائیل نمیتوانند ادعای محوریت جهان و منطقه را داشته باشند.
امید به آیندهای روشن در سایه مسجد و مقاومت
رئیس سازمان بسیج مستضعفین در پایان سخنان خود ابراز امیدواری کرد که با انجام درست وظایف، زمینه ظهور حضرت بقیةالله الاعظم(عج) فراهم شود.
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