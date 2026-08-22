پرداخت ۳ میلیون تومان پاداش به ازای گزارش هر ماینر غیرمجاز در هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ساعدپناه ظهر شنبه با تشریح برنامه‌های شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان برای مدیریت مصرف و صیانت از شبکه برق استان هرمزگان، اظهار کرد: بیشترین تعداد اشتراک‌های برق در هرمزگان مربوط به بخش خانگی است و بخش عمده مشترکان استان را مشترکان خانگی تشکیل می‌دهند.

وی با اشاره به توسعه کنتورهای هوشمند در استان افزود: در برنامه امسال شرکت توزیع برق هرمزگان، هوشمندسازی ۷۰ هزار کنتور پیش‌بینی شده و تاکنون بیش از ۱۴۰ هزار کنتور هوشمند در استان نصب شده است.

اجرای طرح «مهتاب» برای پاکسازی شبکه برق

ساعدپناه با اشاره به اجرای طرح «مهتاب» در شبکه توزیع برق هرمزگان، بیان کرد: یکی از مهم‌ترین اهداف این طرح، شناسایی و جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز است و سامانه‌ای برای دریافت گزارش‌های مردمی در این زمینه راه‌اندازی شده است.

وی ادامه داد: مردم می‌توانند موارد مربوط به انشعابات غیرمجاز را از طریق سامانه پیامکی اعلام کنند و در صورت تأیید گزارش، از پاداش پیش‌بینی‌شده بهره‌مند شوند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان، تعویض کنتورهای معیوب، تسریع در نصب انشعاب متقاضیان جدید، کنترل عملکرد مشترکان، بازدید از مساجد و مراکز مذهبی و استانداردسازی فیوزها را از دیگر اهداف طرح مهتاب عنوان کرد.

ساعدپناه با اشاره به بازدیدهای انجام‌شده از مساجد و مراکز مذهبی استان گفت: انشعاب برق اختصاص‌یافته به مسجد صرفاً باید برای مصارف مسجد مورد استفاده قرار گیرد و استفاده از این انشعاب برای فعالیت‌هایی مانند خیاطی، باشگاه ورزشی، فروشگاه و سایر مصارف تجاری مجاز نیست.

وی افزود: در صورتی که در کنار مسجد واحد تجاری یا فعالیت اقتصادی دیگری وجود داشته باشد، باید برای آن انشعاب جداگانه دریافت شود. همچنین اگر خانه عالم در مجموعه مسجد احداث شده باشد، باید برای آن نیز اشتراک خانگی دریافت شود.

انشعابات غیرمجاز، تهدیدی برای لوازم خانگی مردم

مدیرعامل شرکت توزیع برق هرمزگان با هشدار نسبت به آثار انشعابات غیرمجاز بر شبکه برق، گفت: استفاده غیرمجاز از برق می‌تواند موجب نوسان شبکه، افت ولتاژ و آسیب به تجهیزات برقی مشترکان شود.

ساعدپناه با اشاره به فعالیت غیرمجاز استخراج رمزارز افزود: در یک روستا ممکن است شبکه برای تعداد مشخصی از مشترکان طراحی شده باشد، اما ورود مصرف‌کننده غیرمجاز و پرمصرفی مانند دستگاه‌های استخراج رمزارز می‌تواند موجب ایجاد نوسان، افت ولتاژ و حتی سوختن لوازم خانگی مردم شود.

وی با بیان اینکه هزینه لوازم خانگی در شرایط کنونی بسیار بالا است، تصریح کرد: فعالیت سودجویانه برخی افراد و استفاده غیرمجاز از برق، علاوه بر آسیب به تجهیزات شبکه، خسارت مستقیمی به وسایل برقی مردم وارد می‌کند.

غرب هرمزگان درگیر پدیده استخراج غیرمجاز رمزارز

ساعدپناه با اشاره به شناسایی کانون‌های استخراج غیرمجاز رمزارز در غرب استان گفت: مناطقی از بستک، دشتی پارسیان و گچین بندرعباس با موارد متعددی از فعالیت غیرمجاز ماینرها مواجه هستند و این موضوع صدمات زیادی به تجهیزات شبکه و لوازم خانگی مردم وارد کرده است.

وی افزود: در منطقه گچین بندرعباس، ترانس‌های شبکه بیش از چهار بار به دلیل فشار ناشی از مصرف غیرمجاز آسیب دیده و تعویض شده‌اند.

افزایش کشفیات ماینرهای غیرمجاز

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان با ارائه آماری از جمع‌آوری دستگاه‌های استخراج رمزارز اظهار کرد: در سال ۱۴۰۳ تعداد ۸۷۵ دستگاه ماینر غیرمجاز در استان شناسایی و جمع‌آوری شد که این رقم در سال ۱۴۰۴ به یک هزار و ۲۴۵ دستگاه رسید.

ساعدپناه ادامه داد: از ابتدای امسال تاکنون نیز بیش از ۴۵۰ دستگاه ماینر غیرمجاز در هرمزگان شناسایی و جمع‌آوری شده است.

وی از مردم و رسانه‌ها خواست در اطلاع‌رسانی و شناسایی این موارد همکاری کنند و گفت: آگاهی‌رسانی درباره آثار مخرب فعالیت غیرمجاز ماینرها می‌تواند به کاهش فشار بر شبکه برق و جلوگیری از خسارت به لوازم خانگی مردم کمک کند.

پرداخت پاداش سه میلیون تومانی برای گزارش ماینر

ساعدپناه با تأکید بر نقش مشارکت مردم در اجرای طرح مهتاب خاطرنشان کرد: به ازای هر دستگاه ماینر غیرمجاز که از طریق گزارش مردمی شناسایی و جمع‌آوری شود، سه میلیون تومان پاداش به گزارش‌دهنده پرداخت خواهد شد.

مقابله با انشعابات غیرمجاز با هوشمندسازی شبکه برق

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان از اجرای طرح‌های هوشمندسازی شبکه و تبدیل سیم‌های مسی به کابل برای مقابله با انشعابات غیرمجاز خبر داد و گفت: با انتقال کنتورها به ابتدای پایه یا نزدیک منازل، امکان مقابله با انشعابات غیرمجاز و کاهش سرقت انرژی افزایش می‌یابد.

حمید ساعدپناه اظهار کرد: در بخش تابلوهای عمومی هوایی نیز به سمت استفاده از تابلوهای هوشمند حرکت کرده‌ایم تا در صورت افزایش مصرف بیش از میزان پیش‌بینی‌شده، برق محل به صورت خودکار برای مدت نیم ساعت قطع شود و در صورت تکرار، این زمان افزایش یابد.

تلاش برای تغییر الگوی مصرف برق در استان

ساعدپناه با اشاره به اجرای طرح ملی «صبا» گفت: هدف ما این است که با تداوم برنامه‌های آموزشی و فرهنگ‌سازی، در یک بازه پنج‌ساله الگوی مصرف برق در استان هرمزگان و در نهایت در کشور تغییر کند.

وی افزود: طرح ملی صبا در دو بخش طراحی شده که یکی از بخش‌های اصلی آن بانوان هستند، چرا که بانوی خانواده نقش مهمی در مدیریت مصرف انرژی در خانه دارد و افزایش آگاهی آنان می‌تواند تأثیر قابل توجهی در کاهش مصرف داشته باشد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان از آموزش صدها نفر از بانوان در این طرح خبر داد و گفت: تاکنون حدود ۹۹۳ نفر از بانوان در بندرعباس و دیگر نقاط استان آموزش دیده‌اند تا بتوانند به عنوان مدیران انرژی در خانواده‌ها نقش‌آفرینی کنند.

ساعدپناه ادامه داد: بخش دیگر طرح صبا، گروه سنی مهدکودک تا پایه هفتم را هدف قرار داده است و با همکاری آموزش و پرورش، آموزش‌های لازم به دانش‌آموزان ارائه می‌شود تا فرهنگ مدیریت مصرف از مدرسه به خانه و سپس به جامعه منتقل شود.

استفاده از ظرفیت مردم برای اصلاح مصرف برق

وی با تأکید بر نقش مردم در مدیریت مصرف برق گفت: تغییر تعرفه‌ها باعث می‌شود رعایت الگوی مصرف اهمیت بیشتری پیدا کند و لازم است مردم نسبت به میزان مصرف انرژی خود آگاهی داشته باشند تا با هزینه‌های بالاتر مواجه نشوند.

حمید ساعدپناه، گفت: بخش عمده مشترکان استان الگوی مصرف را رعایت می‌کنند و تنها بخشی از مشترکان در گروه پرمصرف و بد مصرف قرار دارند که مدیریت مصرف آنها در دستور کار قرار گرفته است.

جمع‌آوری بیش از ۶۲۹ ریسه روشنایی از واحدهای تجاری

ساعدپناه با اشاره به برخورد با مصارف غیرضروری در واحدهای تجاری اظهار کرد: برای واحدهای تجاری که با نصب ریسه‌های متعدد و لامپ‌های اضافی اقدام به مصرف بی‌رویه برق می‌کنند، ابتدا تذکر و اطلاع‌رسانی انجام شد، اما در مواردی که همکاری لازم صورت نگرفت، با هماهنگی دادستانی برخوردهای قانونی انجام گرفت.

وی افزود: در همین راستا و با کنترل هوشمند مصرف، بیش از ۶۲۹ ریسه روشنایی توسط همکاران شرکت جمع‌آوری شد و برخی مراکز تجاری نیز همکاری خوبی در زمینه مدیریت مصرف داشتند.

الگوی مصرف خانگی در هرمزگان ۲۵۰۰ کیلووات ساعت است

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان با تأکید بر اهمیت الگوی مصرف برق بیان کرد: در بخش خانگی، الگوی مصرف فعلی استان ۲۵۰۰ کیلووات ساعت در ماه است و تلاش‌هایی برای ایجاد تغییر در این الگو در حال انجام است که در صورت نهایی شدن، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

ساعدپناه ادامه داد: مشترکانی که سال گذشته مصرف بالایی داشته‌اند نیز باید نسبت به مدیریت مصرف خود اقدام کنند و با روش‌هایی مانند کاهش هدررفت انرژی، بهینه‌سازی سرمایش و استفاده مناسب از پرده و پوشش‌های عایق، مصرف خود را کاهش دهند.

مصرف برق کشاورزان بر اساس پروانه بهره‌برداری تعیین می‌شود

وی با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف در بخش کشاورزی گفت: در این بخش، ملاک تعیین میزان مصرف برق، پروانه‌ای است که از سوی آب منطقه‌ای صادر شده و میزان قدرت و ساعات مجاز استفاده از برق در آن مشخص می‌شود.

ساعدپناه با بیان اینکه عبور از الگوی مصرف، هزینه برق را به شکل قابل توجهی افزایش می‌دهد، گفت: اگر مصرف یک مشترک کشاورزی بیش از ۳۰ درصد از الگوی تعیین‌شده افزایش پیدا کند، با پله تعرفه‌ای ۹ برابری مواجه می‌شود و در صورت افزایش مصرف بین ۳۰ تا ۶۰ درصد، این رقم می‌تواند به پله ۱۸ برابری برسد.

وی اضافه کرد: در صورت افزایش بیشتر مصرف، هزینه برق نیز به صورت تصاعدی افزایش خواهد یافت و به همین دلیل مدیریت مصرف برای مشترکان کشاورزی اهمیت بسیار زیادی دارد.

تنها ۱۳ درصد مشترکان خانگی بالاتر از الگو مصرف دارند

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان با اشاره به آمار مشترکان استان اظهار کرد: از حدود ۶۵۰ هزار مشترک خانگی، حدود ۸۵ هزار مشترک، معادل ۱۳ درصد، بالاتر از الگوی مصرف برق استفاده می‌کنند و حدود ۸۷ درصد مشترکان در محدوده الگوی مصرف قرار دارند.

ساعدپناه افزود: در بخش کشاورزی نیز از حدود ۳۶۱ هزار اشتراک، حدود ۱۱ درصد مشترکان بالاتر از الگو مصرف می‌کنند و بیش از ۸۹ درصد مشترکان این بخش، مصرف خود را مطابق الگو مدیریت می‌کنند.

وی ادامه داد: در بخش تجاری نیز از حدود ۹۹ هزار مشترک، حدود ۱۶ درصد بالاتر از الگوی مصرف قرار دارند و بخش عمده مشترکان این حوزه نیز مصرف متعارف دارند.

بیش از ۸۵ درصد مردم مصرف برق را به‌درستی مدیریت می‌کنند

ساعدپناه در پایان تأکید کرد: نباید رفتار گروه محدودی از مشترکان پرمصرف به کل جامعه تعمیم داده شود؛ چراکه بیش از ۸۵ درصد مردم استان مصرف برق خود را به‌درستی مدیریت می‌کنند و رعایت الگوی مصرف در میان بخش عمده مشترکان وجود دارد.