مزیدی: نظارت بر کیفیت کالاها مستمر است

به گزارش خبرنگار مهر، داود مزیدی عصر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که به مناسبت روز خبرنگار و در آستانه هفته دولت برگزار شد، با اشاره به اهمیت نقش رسانهها در جامعه اظهار کرد: رسانهها در اطلاعرسانی صادقانه، حرفهای و آگاهیبخش نقش مهمی دارند و انتظار میرود در کنار مجموعه استاندارد، برای توسعه و ترویج فرهنگ استاندارد، کیفیت و ایمنی کالاها مشارکت کنند.
وی افزود: افزایش آگاهی عمومی درباره کیفیت و ایمنی کالاها و خدمات، زمینهساز افزایش اعتماد مردم به محصولات عرضهشده در بازار است و رسانهها میتوانند در این مسیر نقش مؤثری ایفا کنند.
مدیرکل استاندارد گلستان با اشاره به قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب سال ۱۳۹۶ گفت: بر اساس ماده ۶ این قانون، فعالیتهای سازمان ملی استاندارد در چهار محور استانداردسازی، آموزش و ترویج، اندازهشناسی و اوزان و مقیاسها و تأیید صلاحیت تعریف شده است.
مزیدی استانداردسازی را یکی از مهمترین وظایف سازمان ملی استاندارد دانست و اظهار کرد: استاندارد تنها یک ضابطه برای کنترل کالا نیست، بلکه نقشه راه و مجموعه شاخصهای لازم برای تولید کالا یا ارائه خدمات را مشخص میکند.
وی ادامه داد: پس از تدوین و انتشار استاندارد، این سند به عنوان مبنایی برای ایجاد وحدت رویه میان تولیدکنندگان و سایر ذینفعان مورد استفاده قرار میگیرد و رعایت آن نقش مهمی در ارتقای کیفیت محصولات دارد.
مدیرکل استاندارد گلستان همچنین با تأکید بر اهمیت آموزش در ارتقای کیفیت تولید بیان کرد: آموزشهای سازمان در دو بخش درونسازمانی و برونسازمانی انجام میشود و مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی نیز بر اساس استانداردهای ملی مربوطه آموزش میبینند و صلاحیت علمی و فنی آنان توسط ادارهکل استاندارد تأیید میشود.
مزیدی گفت: مدیران کنترل کیفیت از زمان ورود مواد اولیه به واحد تولیدی تا رسیدن محصول نهایی به دست مصرفکننده، مسئول نظارت بر کیفیت فرآیند تولید و محصول هستند.
وی درباره نظارت بر بازار اظهار کرد: بازرسی از واحدهای صنفی و کالاهای مشمول استاندارد اجباری با هدف جلوگیری از عرضه کالاهای فاقد علامت استاندارد انجام میشود.
مدیرکل استاندارد گلستان افزود: علاوه بر بازرسی، نمونههایی از کالاهای دارای نشان استاندارد نیز خریداری و در آزمایشگاههای دارای صلاحیت مورد آزمون قرار میگیرند تا میزان انطباق آنها با استاندارد مربوطه بررسی شود.
وی خاطرنشان کرد: در صورت مشاهده هرگونه مغایرت کالا با استانداردهای تعیینشده، مطابق ضوابط و مقررات قانونی با متخلفان برخورد خواهد شد.
مزیدی در ادامه به نظارت بر مصنوعات فلزی گرانبها اشاره کرد و گفت: مصنوعات طلا در محل عرضه و همچنین کارگاههای تولیدی از نظر عیارسنجی مورد کنترل قرار میگیرند و هر قطعه طلای تولیدشده باید دارای کد شناسایی باشد.
وی همچنین درباره ایمنی تجهیزات شهربازی و وسایل بازی مستقر در پارکها گفت: تجهیزات بازی در مراحل ساخت، نصب و بهرهبرداری باید تأییدیه استاندارد دریافت کنند و تجهیزاتی که فاقد تأییدیه باشند، اجازه بهرهبرداری نخواهند داشت.
مدیرکل استاندارد گلستان گفت: در هفته گذشته نیز تعدادی از وسایل و تجهیزات بازی فاقد تأییدیه در استان شناسایی و پس از بررسی، پلمب شدند.
آسانسورها زیر ذرهبین استاندارد
مزیدی آسانسورها را یکی دیگر از حوزههای مهم نظارتی استاندارد عنوان کرد و افزود: نصب آسانسور باید توسط شرکتهای مجاز دارای پروانه طراحی و مونتاژ انجام شود و پس از ثبت اطلاعات آسانسور در سامانه مربوطه، شرکتهای بازرسی دارای صلاحیت، فرآیند بازرسی را انجام میدهند.
وی ادامه داد: در صورت مشاهده نقص یا ایراد، موارد به مالک، بهرهبردار و نصاب اعلام میشود و پس از رفع نواقص، تأییدیه استاندارد صادر خواهد شد.
مزیدی خاطرنشان کرد: شهرداری نیز بر اساس تأییدیه استاندارد آسانسور، نسبت به صدور پایان کار ساختمان اقدام میکند.
مدیرکل استاندارد گلستان با تشریح وظایف این ادارهکل در حوزه اندازهشناسی گفت: وسایل سنجش و توزین مورد استفاده در دادوستد عمومی، از جمله ترازوهای واحدهای صنفی، حداقل سالی یکبار مورد آزمون قرار میگیرند.
وی افزود: ترازوهایی که پس از آزمون شرایط لازم را داشته باشند، برچسب استاندارد دریافت میکنند و شهروندان در صورت مشاهده ترازوی فاقد برچسب، دارای برچسب تاریخگذشته یا مشاهده خطا در وزنکشی میتوانند موضوع را از طریق سامانه ۳۰۰۰۱۵۱۷ اطلاع دهند.
مزیدی درباره نظارت بر جایگاههای سوخت مایع نیز اظهار کرد: نازلهای جایگاههای سوخت سالانه سه بار مورد آزمون قرار میگیرند و در صورت تأیید، برچسب سبز دریافت میکنند.
وی ادامه داد: نازلهایی که شرایط لازم را نداشته باشند، با نصب برچسب قرمز از ارائه خدمت منع خواهند شد.
مدیرکل استاندارد گلستان همچنین از آغاز آزمون نازلهای CNG در استان خبر داد و گفت: حدود ۱۷۰ نازل CNG در استان وجود دارد که طی یک ماه آینده مورد آزمون و بررسی استاندارد قرار خواهند گرفت.
مزیدی با اشاره به اجرای طرح آزمون محصولات پیشبستهبندی از سال ۱۴۰۱ در گلستان گفت: محصولاتی مانند دستمال کاغذی، کنسرو و دیگر کالاهای پیشبستهبندی از نظر میزان واقعی محتویات و انطباق وزن یا تعداد درجشده روی بستهبندی مورد بررسی قرار میگیرند.
وی افزود: نمونههای انتخابشده بر اساس استاندارد مربوطه مورد آزمون قرار میگیرند و در صورت مشاهده مغایرت بیش از حد مجاز، موضوع به عنوان کمفروشی پیگیری و مطابق قانون با آن برخورد میشود.
مدیرکل استاندارد گلستان همچنین از توسعه و تجهیز آزمایشگاههای این ادارهکل خبر داد و گفت: تجهیزات جدید و بهروز برای آزمایشگاههای استان خریداری شده و یکی از دستگاههای جدید نیز طی روزهای اخیر خریداری شده است که پیشبینی میشود تا پایان ماه به گلستان برسد.
مزیدی هدف از تجهیز آزمایشگاهها را افزایش توان استان برای انجام آزمونهای تخصصی عنوان کرد و افزود: با توسعه ظرفیت آزمایشگاهی، نیاز به ارسال نمونهها به خارج از استان کاهش یافته و فرآیند ارائه خدمات به تولیدکنندگان نیز سرعت بیشتری خواهد گرفت.
وی با اشاره به آغاز هفته دولت تأکید کرد: فعالیتهای ادارهکل استاندارد محدود به مقاطع خاصی از سال نیست و نظارت بر بازار و کنترل کالاهای مشمول استاندارد به صورت مستمر انجام میشود.
مزیدی ادامه داد: البته در مقاطعی مانند نوروز، تعطیلات تابستانی و روزهای پایانی سال، با توجه به افزایش فعالیتهای اقتصادی و خرید مردم، شدت نظارتهای ادارهکل نیز افزایش پیدا میکند.
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