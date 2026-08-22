به گزارش خبرنگار مهر، سیدمجتبی حسینی در نشست خبری پیش از دیدار با تیم فوتبال استقلال خوزستان درباره شرایط تیمش اظهار داشت: هر دو تیم (نساجی و استقلال خوزستان) شروع خوبی نداشتند و فکر میکنم هر دو تیم بازی سختی دارند. تیم حریف را به خوبی آنالیز کردهایم و امیدوارم از بازیهای گذشته درس گرفته باشیم تا با کمترین اشتباه و بهترین عملکرد، نتیجه خوبی کسب کنیم.
وی درباره جدایی دانیال ایری، مدافع نساجی و حضور این بازیکن در پرسپولیس گفت: جدایی هر بازیکنی در نزدیکی یک مسابقه اتفاق جذابی نیست. باید این موضوع را به فراموشی بسپاریم و روی کار خودمان تمرکز کنیم. این مسئله برای ما مشکلساز شد، اما باید از آن عبور کنیم.
سرمربی نساجی ادامه داد: همه تلاش و سعی خودمان را میکنیم. ۹۰ درصد تیم ما عوض شده و در مدت زمانی که داشتیم تلاش کردیم کار را پیش ببریم. شروع خوبی هم نداشتیم اما باید پشت هم بایستیم و کار کنیم. با اضافه شدن یکی، دو بازیکن، ترکیب خودمان را کامل میکنیم. باید زیاد کار کنیم و زحمت بکشیم و از حاشیه دور باشیم تا به امید خدا شرایط تیم را بهتر کنیم.
حسینی در واکنش به انتظارات برای کسب نتیجه و مقایسه شرایط نساجی با سایر تیمها خاطرنشان کرد: فوتبال پلیاستیشن نیست. ما دیر تمرینات را شروع کردیم و وقتی دیر شروع میکنیم، از لحاظ جسمانی نسبت به تیمی که دو، سه هفته زودتر از ما تمریناتش را آغاز کرده، به مشکل میخوریم. به عنوان مثال، تیم استقلال اصلاً تغییر زیادی نسبت به فصل گذشته نداشت، اما شرایط ما متفاوت بود. ما هم باید کار را پیش ببریم و با تمرینات زیاد، انشاءالله نتیجه خوبی کسب کنیم.
وی درباره فشار نتایج و احتمال تصمیمگیری هیئت مدیره درباره آیندهاش گفت: تضمین یک مربی، نتایجی است که به دست میآورد. عجول بودن و فرصت ندادن هیچوقت فایدهای برای یک تیم نداشته است. من هم کارنامهام مشخص است و اگر اجازه بدهند کارمان را انجام دهیم و تیم هم تقویت شود، نتیجه میگیریم. هیئت مدیره باشگاه هر تصمیمی میتواند درباره ما بگیرد، اما ما سعی میکنیم بهترین نتایج را کسب کنیم.
سرمربی نساجی در خصوص برگزاری مسابقه در زمین بیطرف و ورزشگاه پاس نیز گفت: بازی کردن در زمین بیطرف برای ما بهتر از بازی کردن در خوزستان و مقابل هواداران تیم حریف است. با این حال، مربی باید نتیجه بگیرد و اگر نتیجه نگیری، ممکن است هر اتفاقی رخ دهد. ما تیم خوبی داریم و سعی میکنیم نتیجه بگیریم. در هفته سوم، بحث جدایی و ورود به حاشیه درست نیست و باید تمرکزمان روی مسابقات باشد.
حسینی در پایان و در پاسخ به پرسشی درباره احتمال جذب قرضی کوروش اژدهاکش از پرسپولیس گفت: اطلاعی ندارم.
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