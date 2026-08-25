حامد عظیمی در گفتوگو با خبرنگار مهر درباره شکلگیری ایده اصلی اکرانها در میادین شهر بیان کرد: ایده ما این بود که نقاط مستعد تجمع را شناسایی کنیم و پاتوقهای موقت تشکیل دهیم. بعد از اینکه جمعیت یا مجموعهای شکل میگرفت، میدان را به آنها میسپردیم و به سراغ نقطهای دیگر میرفتیم. این چرخه در چند نقطه تکرار شد و خوشبختانه موقعیتهای بکری برای پویایی تجمعات مردمی فراهم کرد؛ تا اینکه برنامههای شبانه کلید خورد.
وی ادامه داد: یک شب در یکی از تجمعات هنگام عبور از کنار غرفهها متوجه ظرفیت فضای خالی یکی از غرفهها برای برپایی اکرانهای فرهنگی فرهنگی شدم. همان شب پیشنهاد همکاری را با مسئولان مجموعه مطرح کردم و امکانات، جزئیات و شرایط اکران را مورد برسی قرار دادیم و تصمیم نهایی برای شروع اکران ها اتخاذ شد.
مسئول ستاد اکران مردمی جشنواره عمار در استان همدان افزود: استقبال بسیار خوب بود؛ بلافاصله هماهنگیها انجام شد، بنری به عنوان پرده نصب و یک باند متوسط آماده شد، ویدئو پروژکتور و لب تاپ را هم خودمان مستقر و موتور کار روشن شد. بخش عمدهای از محتواها را از تارنمای عمار استخراج و گلچین میکردم. در کنار آن، هر محتوای مناسب دیگری هم که به دستم میرسید را ضمیمه کار میکردم. ساعت از ۱۰ شب گذشته بود که پاتوق شبانه ما رسماً شکل میگرفت؛ پهن کردن یک زیرانداز ساده، اتصال دستگاهها و جریان رسانهای در دل میدان شهر آغاز شد.
وی در ادامه درباره زمانبندی اکرانها و تغییرات آن بیان کرد: در آغاز، برنامهی اکران را در ۲ نوبت مجزا پیش میبردیم؛ نوبت اول به بزرگسالان تعلق داشت و عمدتاً به پخش مستندهای گزینششده از دیدارها و بیانات رهبر معظم انقلاب اختصاص یافته بود، خصوصا دیدارهایی که ارتباط حضرت آقا با کودکان نمایش داده می شد برای مخاطبین بسیار جذاب بود. نوبت دوم به کودک و نوجوان اختصاص داشت، پس سراغ انیمیشنهای جشنواره عمار و آثار کاملاً متناسب با زبان و دنیای کودکان همچنین مرتبط با موضوعاتی چون جنگ های تحمیلی، حماسه میناب، حجاب، شهدا، کربلا، اربعین و غیره رفتیم.
عظیمی ادامه داد: با گذشت زمان و پس از مراسم تشیع حضرت آقای شهید ایران نوبت بزرگسالان حذف شد و اکنون بیش از یک ساعت در طول شب مستقر هستیم، با این تفاوت که تمرکز اصلی خود را تمامقد روی محتوای جذاب کودک و نوجوان معطوف کردهایم.
مهندسی ذائقه مخاطب کودک
مسئول ستاد اکران مردمی جشنواره عمار در استان همدان درباره نحوه پخش انیمیشنها و تعامل با کودکان افزود: بخش کودک و نوجوان برنامه ریزی جذابی دارد؛ برای نمونه انیمیشنهای بلند جشنواره عمار مانند «بچه زرنگ» را تقطیع و در طول هفته پخش میکنیم. هر شب ۱۵ تا ۲۰ دقیقه از داستان پخش میشود و ترمز نمایش در نقطهای حساس کشیده میشود تا بچهها برای تماشای ادامه ماجرا در شبهای بعد ترغیب شوند. این ترفند تعلیق، مخاطب کودک را هر شب سر ساعت پای کار میآورد.
وی تصریح کرد: پس از آن نوبت به انیمیشنهای موضوعی با محوریت مقاومت، شهدای مدافع حرم و زندگانی اهلبیت (ع) میرسد و در انتهای بسته نیز نماهنگها و کلیپهای کوتاه طنز تولید شده با هوش مصنوعی که سوژههایی مثل دوران پهلوی یا شبکههای معاند را با چاشنی طنز و مفاهیم سیاسی روایت میکنند روی پرده میرود.
عظیمی درباره بازخورد خانوادهها و والدین گفت:بازخوردها بینظیر بوده و پیوند عاطفی و صمیمانهای میان خادمان ستاد و بچهها شکل گرفته که فراتر از یک اکران معمولی است. کار به جایی رسیده است که اگر ما یک شب غیبت یا تاخیر داشته باشیم، بچهها با پیگیریهای مکرر سراغمان را میگیرند و این یعنی جریان فرهنگی ما در قلب میدان ریشه دوانده است.
مسئول ستاد اکران مردمی جشنواره عمار در استان همدان اضافه کرد: اگر بخواهم آمار بدهم بالای ۹۷ درصد واکنشها مثبت بوده است، اوایل کار برخی والدین که روی مسائل فکری و محتوایی فرزندانشان حساسیت ویژهای داشتند با دقت بالا برنامهها را زیر نظر میگرفتند. آنها یکی دو شب میآمدند، بیست دقیقه تا نیم ساعت پای کار مینشستند و محتوا را ارزیابی میکردند.
وی افزود: والدین پس از اینکه از سلامت و غنای محتوای ارائهشده مطمئن شدند و اعتمادشان جلب شد، فضا کاملاً تغییر کرد؛ کار به جایی رسید که والدین کودکان خود را با خیالی آسوده در جایگاه اکران میسپارند، خودشان به کارهای تجمع میرسیدند و در پایان برنامه فرزندشان را تحویل میگرفتند و. خوشبختانه از روز نخست تاکنون بازخوردها همگی حکایت از رضایت کامل خانوادهها داشته است.
عظیمی در پاسخ به اینکه پرسش که آیا مکان اکران ثابت است یا متغیر وجود دارد، بیان کرد: این موضوع با توجه به شرایط و میزان اثربخشی می تواند متفاوت باشد ولی ما تا به امروز در یک نقطه ثابّت مستقر بودهایم. با این حال ترفند ما برای جلوگیری از روزمرگی و خستگی مخاطب مهندسی مداوم جدول پخش و تزریق محتوای تازه است. تا زمانی که بتوانیم با دستهپر و سوژههای نو به میدان بیاییم، همین بستر را حفظ میکنیم؛ پایگاهی که این روزها در قلب میدان آرامگاه بوعلیسینای همدان میزبان دلهای مشتاق است.
وی درباره آثار اکران شده در تجمعات همدان بیان کرد: آمار دقیق و ثابتی وجود ندارد چراکه محتواها ترکیبی از آثار جشنواره عمار و سایر محصولات رسانهای است. همچنین تعداد آثار در هر شب متغیر بود؛ گاهی پنج اثر، گاهی سه اثر و گاهی هفت تا هشت اثر پخش میشد. دلیل این نوسان ریتم و زمانبندی متفاوت آثار است؛ از یک فیلم سی دقیقهای گرفته تا یک کلیپ کوتاه سیثانیهای. بنابراین آمار در هر شب متغییر است.
رسانه بهانهای برای رفاقت
مسئول ستاد اکران مردمی جشنواره عمار در استان همدان درباره میزان تاثیرگذاری اکرانها در حفظ تجمعات بیان کرد: یک هفتهای که توفیق سفر اربعین پیش آمد و اکرانها موقتاً تعطیل شد، وقتی برگشتم، مسئول تجمعات روایتی جالب داشت؛ میگفت در این مدت والدین مدام سراغتان را میگرفتند و میپرسیدند پس این بچههای عمار کجا هستند؟ اینجا بود که فهمیدم حضور بسیاری از والدین در واقع به واسطه اصرار و پافشاری بچههایی است که تشنه نشستن در این پاتوق و تماشای آثار هستند. اما راز این دلدادگی، فراتر از نیاز کودک به رسانه و انیمیشن است.
عظیمی اضافه کرد: ما در ستاد تلاش کردیم خط قرمزی روی «اکران خشک و مکانیکی» بکشیم؛ کار ما صرفاً روشن و خاموش کردن یک دستگاه پروژکتور نیست. ما در دل اکرانها با بچهها رفاقت میکنیم، سربهسرشان میگذاریم، گپ میزنیم و گاهی با استکانهای چای از آنها پذیرایی میکنیم. ثمره این صمیمیت، آغوش باز بچهها و سلاموعلیکهای گرمی است که به محض دیدن ما از هر سو روانهمان میشود. ما توانستهایم از کودک خردسال سهچهارساله تا دختر و پسر نوجوان را با همین حس خوب، تشویقها و اعتماد متقابل جذب این فضا کنیم؛ جریانی که نشان میدهد در اکرانهای عمار پیش از تصویر، این «محبت و رفاقت» است که بین ما و نسل جدید رد و بدل میشود.
وی همچنین درباره ظرفیت جشنواره عمار و ضرورت به روز بودن آثار گفت: جشنواره عمار یک ظرفیت عظیم و مردمی است که اگر با همین فرمان و با تمرکز بر آثار بهروز و پرنشاط جلو برود، میتواند تحول بزرگی ایجاد کند. تجربههای میدانی ما نشان میدهد که آثار اثرگذار و خوشساخت عمار چه در قالب فیلمهای داستانی و چه انیمیشن چقدر عمیق توانستهاند با نسل جدید ارتباط برقرار کنند.
مسئول ستاد اکران مردمی جشنواره عمار در استان همدان ادامه داد: سال گذشته فیلمی از عمار را در مدارس متوسطه اول اکران کردم؛ فیلمی که چنان پرکشش و جذاب بود که بالای ۹۰ درصد رضایت دانشآموزان شهر و روستا را به همراه داشت و دختران نوجوان با چنان هیجانی پیگیر سرنوشت قهرمان داستان بودند که این قدرت اثرگذاری اثبات شد.
وی تصریح کرد: در حوزه انیمیشن نیز آثار فاخری مثل «بچه زرنگ» با فضای شاد، پرنشاط و امامرضاییاش، یا انیمیشنهای کوتاهتر حوزه مقاومت با روایت جذاب و دیالوگهای نمکین، بهقدری برای دهه نودیهای ما جذاب است که بچهها هفتهها هر شب دور هم مینشینند و با اشتیاق تماشایش میکنند.
عظیمی افزود: راز موفقیت در میدان عمل همین شناسایی نقاط قوت این آثار برجسته، انتقال بازخوردها و تجربیات میدانی به کارگردانان و تهیهکنندگان و تقویت سبد محصولات مردمی است، با محتواهایی که زبان نسل امروز را میفهمند و میتوانند آنها را شیفته خود کنند.
میانبری به دنیای دهه نودیها
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود تاکید کرد: یکی دیگر از حوزههای جذابی که ستاد عمار میتواند به صورت جدیتر وارد آن شود فضای هوش مصنوعی و تولید کلیپهای کوتاه است چراکه نسل جدید حوصله تماشای فیلمهای طولانی یک ساعت و نیمه را ندارد.
مسئول ستاد اکران مردمی جشنواره عمار در استان همدان ادامه داد: از بخش های پرطرفدار برنامه ما کلیپهای یک تا ۲ دقیقهای پایانی است که با نمایش شخصیتهایی مثل سردار مجیدی و سرهنگ ذوالفقاری با هوش مصنوعی ساخته شدهاند؛ آثاری که ترامپ یا دوران پهلوی را با چاشنی طنز و در عین حال انتقال مفاهیم تاریخی روایت میکنند و بچهها با دیدن خندهدارترین بخشهای آن همزمان نکات مهمی را یاد میگیرند و مدام درخواست تکرارشان را دارند.
عظیمی افزود: علاوه بر هوش مصنوعی گرایش بچههای امروز به سمت موسیقی و رپ انقلابی بسیار بالا است، برای نمونه برخی از کلیپ هایی که سینا آبگون در زمینه شهدای میناب و جنگ رمضان با سبک رپ خوانده است، غوغا به پا کرد. من بارها دیدهام که نوجوانان یا بچههای ۹ و ۱۰ ساله در عین اینکه با ریتم و موزیک اثر همراه میشوند، روایت داستانی شهدای میناب را با تمام وجود درک میکنند، با آن گریه میکنند و تنفر از عاملان جنایت در وجودشان شکل میگیرد.
وی اضافه کرد: وقتی دختر نوجوان امروزی که هزاران آهنگ درون گوشیاش دارد، پیش من میآید و میگوید این کلیپ را برایش بریزم تا گوش دهد، یعنی ما به همان نقطه مطلوب و تاثیرگذار در رسانه رسیدهایم.
مسئول ستاد اکران مردمی جشنواره عمار در استان همدان در پایان با اشاره به لزوم توجه به مخاطبان خاص و قشر خاکستری گفت: حقیقت رسانه این است که مخاطب خاص آثار ما در حال حاضر اغلب بچههای مسجدی و پایگاهی هستند؛ برخی فیلمها مخاطب خاص خود را دارند، اما به سختی میتوانیم نوجوانان اصطلاحاً «خاکستری» را پای تماشای این فیلمها بنشانیم؛ با این حال تجربه میدانی ما نشان داد که کار درست را میتوان انجام داد. من این آثار را در میان اقشار مختلف دختران نوجوان اکران کردم و بالای ۹۰ درصد رضایت گرفتم، این یعنی اثر هنری باید به سمت جذب همان قشر خاکستری حرکت کند. مخاطب هدف ما باید کسانی باشند که کمتر با این فضاها مانوس هستند و جبهه فرهنگی انقلاب باید اولویت خود را روی جذب و همراه کردن این گروه بگذارد.
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