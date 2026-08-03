تمهیدات ترافیکی مراسم پیاده روی جاماندگان اربعین در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جهانگیر جهانگیری ظهر دوشنبه گفت: در خیابان ها و مسیرهای منتهی به محل تجمع از ساعت ۸ الی اذان ظهر در روز سه‌شنبه برای تمام وسائط نقلیه محدویت تردد و توقف اعمال خواهد شد لذا از تمامی رانندگان در خواست می شود در صورت نیاز به دسترسی برای محل های اعلامی از مسیرهای جایگزین استفاده کرده و همکاری های لازم را در جهت ایمنی ترافیک با پلیس داشته و از وسایل نقلیه عمومی استفاده نمایند.

مسیرهای های دارای محدودیت بشرح زیر خواهد بود:

تقاطع شهید بهشتی به سمت مصلا

تقاطع باغ فجر به سمت مصلا

میدان دانشسرا به سمت خیابان خاقانی

تقاطع باغشمال و تقاطع ارک به سمت میدان ساعت

سنگ فرش پشت مصلا تا سه راه فردوسی

تقاطع شریعتی به سمت مصلا

سه راه امین تا تقاطع شریعتی