به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، کمیته انضباطی با انتشار بیانیه ای خطاب به کلیه باشگاه های فوتبال کشور اعلام کرد:

با عنایت به مفاد ماده ۸۳ مقررات انضباطی مصوب ۱۳۹۷ و با توجه به ضرورت حمایت از تیم های ملی و فراهم نمودن شرایط حضور بازیکنان دعوت شده در اردوها، تمرینات و مسابقات تیم های ملی در تمامی رده های سنی به اطلاع کلیه باشگاه های کشور می رساند عدم همراهی و عدم حضور بازیکنان دعوت شده در اردوها و مسابقات تیم های ملی و همچنین هرگونه ممانعت یا عدم همکاری در اینخصوص تخلف انضباطی محسوب و بر همین اساس ضمن مخروم نمودن بازیکن یا بازیکنان دعوت شده از همراهی در مسابقات داخلی نسبت به اعمال جریمه باشگاه متخلف نیز اقدام خواهد شد. لذا با تاکید بر اینکه همکاری باشگاه ها در این زمینه از الزامات انضباطی محسوب می شود انتظار می رود کلیه باشگاه ها همکاری لازم با تیم های ملی بعمل اورده و در راستای منافع فوتبال ملی از هرگونه اقدام مغایر با مقررات انضباطی خودداری نمایند.