دانشگاه رازی پژوهشگر پسا دکتری جذب می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، دوره پسادکتری با هدف کسب تخصص، افزایش دانش و توانمندی در انجام پژوهش در این دانشگاه برگزار میشود. هر دانشگاه و موسسه تحقیقاتی نظر به ظرفیت علمی خود و امکانات و تجهیزات پژوهشی در راستای افزایش تحقیقات و فعالیتهای پژوهشی و نیز تولید علم و محتوای دانش محور، اقدام به تربیت پژوهشگران حرفهای میکند که با حمایت و راهنمایی اساتید برجسته در حوزههای مختلف انجام میگیرد. در این راستا دانشگاه رازی از میان دانشآموختگان مقطع دکتری داخل یا خارج از کشور که علاقهمند به گذراندن دورههای پسادکتری میباشند، پژوهشگر میپذیرد.
در این خصوص، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه رازی اظهار داشت: نظر به رسالت دانشگاهها در شناسایی و تربیت نسل جدید محققین جوان و مستعد و نیز اهتمام دانشگاه رازی بر ایجاد روابط و همکاری بین اساتید برجسته و دانشآموختگان ساعی و توانمند، این دانشگاه برای چندمین دوره متوالی اقدام به پذیرش پژوهشگر پسادکتری میکند. لذا متقاضیان گذراندن این دوره در دانشگاه رازی میتوانند با مراجعه به سامانه جذب دانشگاه نسبت به ارائه درخواست و ثبتنام اقدام کنند.
امینی افزود: دوره پسادکتری سال ۱۴۰۵ از مهرماه سالجاری آغاز و تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۶ ادامه خواهد یافت.
وی با تاکید بر اینکه زمان مجاز سپری شده از تاریخ دانشآموختگی دکتری برای متقاضیان حداکثر ۵ سال است، گفت: اطلاعات بیشتر در خصوص این دوره پژوهشی، در پورتال معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه رازی به آدرس: https://are.razi.ac.ir/ و سامانه جذب این دانشگاه به آدرس:-samaneh.razi.ac.ir/ در دسترس است.
مهلت ارسال مدارک برای شرکت در این دوره از روز شنبه بیستوهشتم شهریورماه سالجاری شروع شده و روز دوشنبه ششم مهرماه پایان خواهد یافت.
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