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۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۰۶

آیت‌الله جوادی آملی: امنیت و آرامش مردم از امانت‌های الهی است

آیت‌الله جوادی آملی: امنیت و آرامش مردم از امانت‌های الهی است

دماوند- مرجع تقلید شیعیان با تأکید بر ضرورت حفظ حقوق مردم گفت: جان، مال، ناموس و سرزمین مردم امانت الهی است و مسئولان باید برای حفاظت از این امانت‌ها تلاش کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله العظمی عبدالله جوادی آملی، در دیدار با سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور، بر ضرورت صیانت از حقوق و امنیت مردم تأکید کرد.

این مرجع تقلید اظهار کرد: مسئولیت‌هایی که بر عهده افراد قرار می‌گیرد، ملک شخصی آنان نیست، بلکه امانتی الهی است که باید به‌درستی حفظ و ادا شود.

آیت‌الله جوادی آملی با اشاره به مفهوم «امانت» در قرآن کریم تصریح کرد: جان مردم، مال مردم، ناموس مردم و سرزمین مردم امانت الهی است و نیروهای انتظامی و دیگر مسئولان باید برای حفاظت از این امانت‌ها تلاش کنند.

وی خاطرنشان کرد: مدیریت، مسئولیت‌های مالی، حفظ امنیت و دیگر شئون اجتماعی نیز در شمار امانت‌ها قرار دارند و هر فردی که مسئولیتی را می‌پذیرد باید بداند آن جایگاه متعلق به او نیست و وظیفه دارد امانتی را که به وی سپرده شده، به بهترین شکل حفظ کند.

آیت‌الله جوادی آملی همچنین با اشاره به روایتی از امام حسن عسکری(ع)، ارتباط خالصانه با پروردگار و نماز شب را از راه‌های تقرب به خداوند دانست و گفت: انسان در خلوت با پروردگار می‌تواند ضعف‌ها و نیازهای واقعی خود را مطرح کند و زمینه رشد و تعالی خویش را فراهم سازد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با استناد به آیه شریفه «هُوَ الَّذِی أَیَّدَکَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِینَ»، حضور و همراهی مردم مؤمن را یکی از عوامل مهم نصرت الهی و اقتدار جامعه اسلامی برشمرد.

این مرجع تقلید با اشاره به پیروزی مسلمانان در جنگ خیبر بیان کرد: در شرایطی که براساس محاسبات ظاهری، پیروزی دشوار به نظر می‌رسید، نصرت الهی و حضور مؤمنان زمینه پیروزی مسلمانان را فراهم کرد.

آیت‌الله جوادی آملی تأکید کرد: تا زمانی که مردم در صحنه حضور داشته و با دین و نظام همراه باشند، نصرت الهی نیز شامل حال جامعه خواهد شد.

وی همچنین بر ضرورت همراهی مسئولان با مردم تأکید کرد و گفت: اگر مردم در شرایط دشوار احساس کنند مسئولان نیز در کنار آنان قرار دارند و در مشکلات، امنیت و آرامش جامعه با آنان همراه هستند، پیوند میان مردم و نظام تقویت خواهد شد.

آیت‌الله جوادی آملی در پایان با گرامیداشت مقام شهدا، بر زنده نگه داشتن یاد و راه آنان تأکید کرد و برای مجموعه فرماندهی انتظامی و تمامی خدمتگزاران نظام اسلامی در مسیر ادای امانت و خدمت صادقانه به مردم آرزوی توفیق کرد.

کد مطلب 6924041

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