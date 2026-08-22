به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله العظمی عبدالله جوادی آملی، در دیدار با سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور، بر ضرورت صیانت از حقوق و امنیت مردم تأکید کرد.
این مرجع تقلید اظهار کرد: مسئولیتهایی که بر عهده افراد قرار میگیرد، ملک شخصی آنان نیست، بلکه امانتی الهی است که باید بهدرستی حفظ و ادا شود.
آیتالله جوادی آملی با اشاره به مفهوم «امانت» در قرآن کریم تصریح کرد: جان مردم، مال مردم، ناموس مردم و سرزمین مردم امانت الهی است و نیروهای انتظامی و دیگر مسئولان باید برای حفاظت از این امانتها تلاش کنند.
وی خاطرنشان کرد: مدیریت، مسئولیتهای مالی، حفظ امنیت و دیگر شئون اجتماعی نیز در شمار امانتها قرار دارند و هر فردی که مسئولیتی را میپذیرد باید بداند آن جایگاه متعلق به او نیست و وظیفه دارد امانتی را که به وی سپرده شده، به بهترین شکل حفظ کند.
آیتالله جوادی آملی همچنین با اشاره به روایتی از امام حسن عسکری(ع)، ارتباط خالصانه با پروردگار و نماز شب را از راههای تقرب به خداوند دانست و گفت: انسان در خلوت با پروردگار میتواند ضعفها و نیازهای واقعی خود را مطرح کند و زمینه رشد و تعالی خویش را فراهم سازد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با استناد به آیه شریفه «هُوَ الَّذِی أَیَّدَکَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِینَ»، حضور و همراهی مردم مؤمن را یکی از عوامل مهم نصرت الهی و اقتدار جامعه اسلامی برشمرد.
این مرجع تقلید با اشاره به پیروزی مسلمانان در جنگ خیبر بیان کرد: در شرایطی که براساس محاسبات ظاهری، پیروزی دشوار به نظر میرسید، نصرت الهی و حضور مؤمنان زمینه پیروزی مسلمانان را فراهم کرد.
آیتالله جوادی آملی تأکید کرد: تا زمانی که مردم در صحنه حضور داشته و با دین و نظام همراه باشند، نصرت الهی نیز شامل حال جامعه خواهد شد.
وی همچنین بر ضرورت همراهی مسئولان با مردم تأکید کرد و گفت: اگر مردم در شرایط دشوار احساس کنند مسئولان نیز در کنار آنان قرار دارند و در مشکلات، امنیت و آرامش جامعه با آنان همراه هستند، پیوند میان مردم و نظام تقویت خواهد شد.
آیتالله جوادی آملی در پایان با گرامیداشت مقام شهدا، بر زنده نگه داشتن یاد و راه آنان تأکید کرد و برای مجموعه فرماندهی انتظامی و تمامی خدمتگزاران نظام اسلامی در مسیر ادای امانت و خدمت صادقانه به مردم آرزوی توفیق کرد.
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