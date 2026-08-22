صابری: مسئولان باید در برابر افکار عمومی شفاف و پاسخگو باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ناصر صابری بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با تأکید بر ضرورت شفافیت مسئولان در برابر افکار عمومی اظهار کرد: رابطه میان مردم و مسئولان باید دوسویه باشد و مسئولان در کنار مطالبه همراهی مردم، عملکرد و میزان تلاش خود را نیز برای افکار عمومی شفاف کنند.

امام جمعه نسیم‌شهر افزود: مردم زمانی که شرایط و واقعیت‌های موجود را بدانند، با نجابت و همراهی بسیاری از محدودیت‌ها و کاستی‌ها را می‌پذیرند و می‌توانند در مسیر حل مشکلات با مسئولان همراه شوند.

وی ادامه داد: در نخستین روز معارفه نیز تأکید کردم که این مسیر را یک جاده دوطرفه می‌دانم؛ همان‌طور که مردم از مسئولان انتظار تلاش، پاسخگویی و خدمت دارند، مسئولان نیز باید مطالبات و انتظارات خود از مردم را به‌صورت شفاف بیان کنند.

صابری با اشاره به نقش رسانه‌ها در افزایش آگاهی عمومی گفت: بخش مهمی از بازگشت جامعه به چارچوب‌های صحیح در حوزه‌های مدنیت، سیاست، اجتماع، فرهنگ و اقتصاد به میزان فعالیت و رویکرد رسانه‌ها بستگی دارد.

امام جمعه نسیم‌شهر خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۵ همچنان بخشی از انتظارات و ذهنیت‌های جامعه متأثر از گذشته است و لازم است برخی روش‌ها و رویکردها اصلاح شود که رسانه‌ها می‌توانند با تبیین واقعیت‌ها، زمینه افزایش آگاهی و همراهی مردم را فراهم کنند.

وی با اشاره به جایگاه تریبون نماز جمعه و رسانه‌ها تصریح کرد: قرار نیست صرفاً سخنانی مطرح شود که خوشایند اکثریت مردم باشد، بلکه معیار باید حقیقت، واقعیت و آن چیزی باشد که در نهایت به صلاح جامعه و مردم است.

صابری افزود: گاهی ممکن است بیان یک واقعیت یا مطالبه درست برای گوینده هزینه داشته باشد، اما وظیفه رسانه و مسئول این نیست که صرفاً برای جلب رضایت افکار عمومی سخن بگوید، بلکه باید آنچه را حقیقت و مصلحت مردم است با صداقت و شفافیت بیان کند.

امام جمعه نسیم‌شهر در پایان بر ضرورت افزایش شناخت متقابل میان مردم، مسئولان و رسانه‌ها تأکید کرد و گفت: باید واقعیت‌های موجود را برای مردم تبیین و در کنار آن، انتظارات درست را شکل دهیم؛ چراکه مسیر خدمت و اصلاح امور با استمرار تلاش، مطالبه‌گری صحیح و همراهی مردم به نتیجه خواهد رسید.