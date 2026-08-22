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۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۱۲

صابری: مسئولان باید در برابر افکار عمومی شفاف و پاسخگو باشند

صابری: مسئولان باید در برابر افکار عمومی شفاف و پاسخگو باشند

بهارستان-امام جمعه نسیم‌شهر با تأکید بر ضرورت شفافیت مسئولان گفت: همان‌طور که مردم از مسئولان انتظار تلاش، پاسخگویی و خدمت دارند، مسئولان باید انتظارات خود از مردم را به‌صورت روشن بیان کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ناصر صابری بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با تأکید بر ضرورت شفافیت مسئولان در برابر افکار عمومی اظهار کرد: رابطه میان مردم و مسئولان باید دوسویه باشد و مسئولان در کنار مطالبه همراهی مردم، عملکرد و میزان تلاش خود را نیز برای افکار عمومی شفاف کنند.

امام جمعه نسیم‌شهر افزود: مردم زمانی که شرایط و واقعیت‌های موجود را بدانند، با نجابت و همراهی بسیاری از محدودیت‌ها و کاستی‌ها را می‌پذیرند و می‌توانند در مسیر حل مشکلات با مسئولان همراه شوند.

وی ادامه داد: در نخستین روز معارفه نیز تأکید کردم که این مسیر را یک جاده دوطرفه می‌دانم؛ همان‌طور که مردم از مسئولان انتظار تلاش، پاسخگویی و خدمت دارند، مسئولان نیز باید مطالبات و انتظارات خود از مردم را به‌صورت شفاف بیان کنند.

صابری با اشاره به نقش رسانه‌ها در افزایش آگاهی عمومی گفت: بخش مهمی از بازگشت جامعه به چارچوب‌های صحیح در حوزه‌های مدنیت، سیاست، اجتماع، فرهنگ و اقتصاد به میزان فعالیت و رویکرد رسانه‌ها بستگی دارد.

امام جمعه نسیم‌شهر خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۵ همچنان بخشی از انتظارات و ذهنیت‌های جامعه متأثر از گذشته است و لازم است برخی روش‌ها و رویکردها اصلاح شود که رسانه‌ها می‌توانند با تبیین واقعیت‌ها، زمینه افزایش آگاهی و همراهی مردم را فراهم کنند.

وی با اشاره به جایگاه تریبون نماز جمعه و رسانه‌ها تصریح کرد: قرار نیست صرفاً سخنانی مطرح شود که خوشایند اکثریت مردم باشد، بلکه معیار باید حقیقت، واقعیت و آن چیزی باشد که در نهایت به صلاح جامعه و مردم است.

صابری افزود: گاهی ممکن است بیان یک واقعیت یا مطالبه درست برای گوینده هزینه داشته باشد، اما وظیفه رسانه و مسئول این نیست که صرفاً برای جلب رضایت افکار عمومی سخن بگوید، بلکه باید آنچه را حقیقت و مصلحت مردم است با صداقت و شفافیت بیان کند.

امام جمعه نسیم‌شهر در پایان بر ضرورت افزایش شناخت متقابل میان مردم، مسئولان و رسانه‌ها تأکید کرد و گفت: باید واقعیت‌های موجود را برای مردم تبیین و در کنار آن، انتظارات درست را شکل دهیم؛ چراکه مسیر خدمت و اصلاح امور با استمرار تلاش، مطالبه‌گری صحیح و همراهی مردم به نتیجه خواهد رسید.

کد مطلب 6924044

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