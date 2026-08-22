به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون، نشست ارکان قضایی فدراسیون فوتبال با حضور مهدی محمدنبی نایبرئیس فدراسیون فوتبال عصر امروز، ۳۱ مردادماه، در سالن اجتماعات روابط عمومی فدراسیون فوتبال برگزار شد.
در این نشست مسولین ارکان قضایی کمیته تعیین وضعیت بازیکنان، دپارتمان حقوقی، کمیته اخلاق، کمیته انضباطی، کمیته استیناف و دپارتمان بینالملل فدراسیون فوتبال حضور داشتند و پیرامون موضوعات مرتبط با آغاز رقابتهای لیگ فوتبال کشور به بحث و تبادل نظر پرداختند.
بررسی و رسیدگی به سوابق پروندههای مرتبط، هماهنگی میان ارکان قضایی و بخشهای حقوقی فدراسیون و همچنین اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از وقوع تخلفات احتمالی از جمله محورهای این نشست بود.
همچنین بر ضرورت توجه ویژه به موضوعات حقوقی و انضباطی باشگاهها و اتخاذ رویکردهای پیشگیرانه با هدف جلوگیری از بروز مشکلات و خسارتهای احتمالی در جریان مسابقات تأکید شد.
در ادامه حاضران ضمن بررسی مسائل و چالشهای پیشرو در آستانه آغاز فصل جدید لیگ کشور، بر تعامل و هماهنگی بیشتر میان ارکان قضایی و واحدهای مرتبط فدراسیون در راستای اجرای دقیق مقررات و صیانت از حقوق باشگاهها و عوامل فوتبال تأکید کردند.
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