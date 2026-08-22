بازیکنان تیم فوتبال امید برای بازی های آسیایی معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، تیم ملی امید ایران جهت حضور در رقابت های بازی های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ اردوهای منظم خود را در حالی پشت سر می گذارد که بنابر قوانین و مقررات این رقابت ها، اسامی بازیکنان باید زودتر از شروع مسابقات و در یک بازه زمانی مشخص اعلام شود.



از این رو حسین عبدی سرمربی تیم ملی امید پس از بررسی تمام بازیکنان حاضر در لیست اولیه و تمرینات فشرده در ماه های خرداد و تیر ۱۴۰۵ تصمیم گرفت نفرات زیر را جهت شرکت در این رقابت ها انتخاب کند.

محمد خلیفه، ادیب زارعی، آرمین عباسی، امین حزباوی، مسعود محبی، دانیال ایری، یاسین جرجانی، فرزین معامله گری، سهیل صحرایی، ابوالفضل کوهی، امیرمحمد رزاقی نیا، قاسم لطیفی، پوریا لطیفی فر، مبین دهقان، یوسف مزرعه، عباس کهریزی، اسماعیل قلی زاده، امیرحسین حسین زاده، مهدی جعفری، سعید سحرخیزان، رضا غندی پور، کسری طاهری و پوریا شهرآبادی.



تیم ملی امید ایران در مرحله گروهی بازی های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا با تیم های چین، کره شمالی و امارات در گروه B بازی می کند.



برنامه کامل دیدارهای تیم ملی امید ایران در مرحله گروهی بازی های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶:

* ایران - امارات ؛ ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۵ شهریور ۱۴۰۵) ؛ ساعت ۱۴:۰۰ به وقت محلی ؛ ورزشگاه WAVE KARIYA

* ایران - چین؛ ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۹ شهریور ۱۴۰۵) ؛ ساعت ۱۴:۰۰ به وقت محلی ؛ ورزشگاه WAVE KARIYA

* ایران - کره شمالی ؛ ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۶ (اول مهر ۱۴۰۵)؛ ساعت ۱۴:۳۰ به وقت محلی ؛ ورزشگاه WAVE KARIYA