به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ داوود شکیبایی، با اشاره به نقش انضباط ترافیکی در ارتقای ایمنی معابر درون‌شهری اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که در سال‌های اخیر بر نظم ترافیکی شهرها اثر گذاشته، اشغال پیاده‌رو و بخشی از سطح معبر توسط برخی نمایشگاه‌داران، مغازه‌داران و واحدهای تجاری است؛ به‌طوری که با قرار دادن استند، جعبه نوشابه و سایر موانع، برای خود فضای پارک اختصاصی ایجاد می‌کنند.

وی افزود: این اقدام، علاوه بر اینکه تخلف صنفی و مصداق سد معبر محسوب می‌شود، موجب اختلال در تردد عابران پیاده شده و ممکن است آنها را به استفاده از سطح سواره‌رو وادار کند؛ موضوعی که با ایجاد تداخل میان عابر و وسیله نقلیه، احتمال وقوع تصادفات را افزایش می‌دهد.

سرهنگ شکیبایی ادامه داد: اشغال بخشی از معبر همچنین از ظرفیت عبوری خیابان می‌کاهد و می‌تواند موجب ایجاد گره‌های ترافیکی شود. در برخی موارد نیز همین موضوع باعث ایجاد اختلاف و درگیری میان شهروندان و متصدیان واحدهای تجاری شده است.

رئیس پلیس ترافیک شهری راهور فراجا با اشاره به دستورالعمل ابلاغی در این زمینه گفت: این دستورالعمل در سه گام پیش‌بینی شده که مراحل نخست آن با محوریت اطلاع‌رسانی و اقناع افکار عمومی از طریق رسانه‌ها و ظرفیت‌های مختلف انجام شده و اکنون فاز اجرایی و عملیاتی آن با هدف ساماندهی این وضعیت آغاز شده است.

وی تأکید کرد: در این مرحله، نظارت بر عملکرد واحدهای مزاحم و ساماندهی وضعیت اشغال معابر با همکاری پلیس اماکن، اتحادیه‌های صنفی و دستگاه قضایی دنبال می‌شود تا ضمن رفع موانع ایجادشده در مسیر تردد، حقوق عابران پیاده حفظ و انضباط ترافیکی در معابر شهری ارتقا پیدا کند.

سرهنگ شکیبایی در پایان خواستار همکاری شهروندان و واحدهای تجاری با اجرای این طرح شد و خاطرنشان کرد: هدف اصلی، آزادسازی فضای عمومی معابر، افزایش ایمنی عابران و جلوگیری از ایجاد اختلال در جریان تردد شهری است.