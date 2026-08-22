به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان البرز و داده‌های سامانه پایش کیفیت هوا، هوای امروز (شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵) شهر کرج در شرایط «ناسالم» و آلوده قرار گرفت.

شاخص لحظه‌ای کیفیت هوا (AQI) در ساعت ۱۸ امروز به عدد ۱۶۱ رسیده است که نشان‌دهنده وضعیت «ناسالم» برای تمامی شهروندان است. این در حالی است که شاخص هوای دیروز و امروز به ترتیب اعداد ۹۳ و ۸۴ را نشان می‌داد که در وضعیت «قابل قبول» قرار داشت. جهش ناگهانی شاخص آلودگی، ناشی از پایداری جو و وزش باد نسبتاً آرام در منطقه است.

پیش‌بینی وزش باد لحظه‌ای و غبار محلی

بر اساس نقشه‌های پیش‌یابی و جدول پیش‌بینی هواشناسی استان البرز، در روزهای آینده شرایط جوی تغییر محسوسی نخواهد داشت.

بر اساس این گزارش، برای امروز و فردا (یکشنبه) آسمان استان صاف تا کمی ابری و در پارهای از نقاط (به‌ویژه مناطق شمالی و کوهستانی مانند طالقان و آسارا) غبار محلی، افزایش ابر و وزش باد لحظه‌ای پیش‌بینی شده است.

توصیه‌های ایمنی و بهداشتی

کارشناسان هواشناسی و بهداشت با توجه به افزایش غلظت آلاینده‌ها، به شهروندان به‌ویژه گروه‌های حساس (کودکان، سالمندان، بیماران قلبی و ریوی) توصیه می‌کنند از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کرده و در صورت حضور در معابر عمومی از ماسک مناسب استفاده نمایند.

همچنین پیش‌بینی می‌شود روند افزایش دما تا روز دوشنبه در استان تداوم داشته باشد.