به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، پلیس نیجریه امروز شنبه اعلام کرد که افراد مسلح در جریان برگزاری نماز جمعه، چندین نمازگزار را از مسجدی در ایالت «نیجر» (واقع در شمال نیجریه) ربودند؛ این جدیدترین مورد از آدم‌ ربایی‌ های گروهی در منطقه‌ ای است که گرفتار باندهای تبهکار خشن می‌باشد.

«واسیو ابیودون»، سخنگوی پلیس در این خصوص اعلام کرد که مهاجمان دیروز جمعه حوالی ساعت ۱۴:۰۰ (به وقت بین المللی)، پس از حمله به روستاهای «گیدان-زانا» و «کپنیا»، به مسجد «کپنیا» در منطقه «دکارا» یورش بردند.

ابیودون گفت: گزارش‌ های اولیه حاکی از آن است که تلفات جانی رخ نداده و یک یگان امنیتی مشترک برای ارزیابی وضعیت و انجام عملیات نجات به منطقه اعزام شده است.

وی افزود که پلیس هنوز نمی‌ تواند آمار دقیقی را برای این حادثه تأیید کند.

ساکنان محلی به خبرگزاری رویترز گفتند که در این حمله بیش از ۶۰ نمازگزار ربوده شده‌اند؛ حمله‌ای که به نظر می‌ رسد هماهنگ‌ شده بوده و هم‌ زمان در «دکارا» و ۳ منطقه دیگر در «بورگو» و در حالی که مردم مشغول اقامه نماز جمعه بودند، رخ داده است.